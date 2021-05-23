Почеттино — о чемпионстве ПСЖ: «В футбол всегда нужно верить»

Главный тренер ПСЖ поделился мнением о предстоящем матче 38-го тура Лиги 1 против «Бреста». Чтобы стать чемпионами, парижанам нужно побеждать в этом матче и надеяться, что «Лилль» не сможет обыграть «Анже».

Для такой команды, как ПСЖ , которая участвует во всех соревнованиях, второе место в чемпионате всегда является большим разочарованием. Это было бы больше разочарованием, чем неудачей. Слово неудача не подходит.

В футбол всегда нужно верить. Это принцип, который у нас всё ещё есть. Мы думаем, что всё может случиться, но мы должны победить и быть готовыми, если «Лилль» не выиграет у «Анже». Мы едем на этот матч с мотивацией и желанием верить в это.