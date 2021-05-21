Стало известно, под каким номером Бензема будет играть в сборной Франции

Пресс-служба сборной Франции в твиттере опубликовала номера, под которыми футболисты национальной команды будут выступать на Евро-2020, которое пройдёт летом этого года.
Нападающий «Реала» Карим Бензема, вернувшийся в состав сборной спустя 6 лет, будет играть под номером «19». Напомним, что в мадридском клубе форвард выступает под девятым номером, а в сезоне 2009/10 Бензема играл за «Реал» под номером «11».
Зачем этот пассажир Люка? На фланге ему ни Дэвис, ни Павар не дают играть, а в центре он только потому, что Алаба в лазарете.
Пол сезона на банке сидит.
Тео весь сезон в порядке
Зачем этот пассажир Люка? На фланге ему ни Дэвис, ни Павар не дают играть, а в центре он только потому, что Алаба в лазарете.
Пол сезона на банке сидит.
Тео весь сезон в порядке