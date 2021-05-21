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Стало известно, под каким номером Бензема будет играть в сборной Франции

21 мая 2021, 20:50

Пресс-служба сборной Франции в твиттере опубликовала номера, под которыми футболисты национальной команды будут выступать на Евро-2020, которое пройдёт летом этого года.

Нападающий «Реала» Карим Бензема, вернувшийся в состав сборной спустя 6 лет, будет играть под номером «19». Напомним, что в мадридском клубе форвард выступает под девятым номером, а в сезоне 2009/10 Бензема играл за «Реал» под номером «11».

Стало известно, под каким номером Бензема будет играть в сборной Франции

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
22 мая в 11:53
Мощнейший состав у французов!
kozanostra007bond
kozanostra007bond
21 мая в 23:44
ГДЕ ТЕО ЭРНАНДЕС?
Зачем этот пассажир Люка? На фланге ему ни Дэвис, ни Павар не дают играть, а в центре он только потому, что Алаба в лазарете.
Пол сезона на банке сидит.
Тео весь сезон в порядке
Gahi
Gahi
21 мая в 21:31
По номерам прогресс достигнут, осталось подтвердить Кариму всё это на футбольном поле и проявить себя во всей красе футбольного искусства с партнёрами по сборной Франции. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 мая в 21:04
Какой дали,такой и взял!
shlomo
shlomo
21 мая в 21:00
Удачи ему!
cska1948
cska1948
21 мая в 20:59, ред.
Не номер красит игрока, а его мастерство!
Ironigor
Ironigor
21 мая в 20:55, ред.
С возвращением в сборную, под любым номером !!!
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