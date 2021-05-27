ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

«Тоттенхэм» уже ведёт переговоры с Почеттино

вчера, 10:50

Тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».

Утверждается, что лондонцы уже ведут переговоры с аргентинским специалистом. Тренер якобы не очень комфортно чувствует себя во французском клубе, поэтому заинтересован в таком предложении.

Впрочем, контракт Почеттино с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, поэтому парижане должны будут получить компенсацию, если наставник захочет уйти.

Все новости
СлухиКонсейсау продлит контракт с «Порту», он мог возглавить «Наполи»
Вчера, 21:25 Комментарии2
СлухиБывший полузащитник «Баварии» ван Боммел возглавит «Вольфсбург»
Вчера, 19:13 Комментарии1
СлухиЛапорта проведёт переговоры с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов
Вчера, 18:50 Комментарии7
СлухиПочеттино — главный претендент на должность нового тренера «Реала»
Вчера, 17:24 Комментарии8
СлухиКонте заплатит «Интеру», если возглавит клуб из Серии А этим летом
Вчера, 14:48 Комментарии5
СлухиГвардиола не собирается уходить из «Ман Сити»
Вчера, 14:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:55
Вышвырнули Пончика,а теперь назад его зовут... Леви с ума начал сходить. Да и ясное дело,что аргентинец не вернётся в этот безтрофейный клуб,а попытается взять чемпионство и успешно выступить в ЛЧ.ВОТ БЫ ОТ НЕЙМАРА ИЗБАВИТЬСЯ И ВСЁ БУДЕТ ВЕРИГУД.Игрок вроде бы и талантливый,но какой то самодур,явно не командный.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:57
Ага, чтобы Маурисио уговорил Кейна и того же Сона остаться еще на сезон в Тоттенхеме, чтобы наверняка что-то с ними выиграть:) Поздно уже! Харри явно не намерен оставаться в стане шпор в следующем сезоне.
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:39
А тут рассказывали, что дайте Покетино состав круче чем у Тотенхэма, то он всех порвёт. Ага)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:24
Шейхи столько тратят денег, а ЛЧ всё нет. Не удивлюсь, что шейхи в скором будущем попробуют вариант с командой тренеров.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:40
ПСЖ разочаровался в Почетте и нацелился на лысого алжирца, хоть и африканец, но типа, всё же французский.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:46
убрать Неймара и всё у них будет пучком
Брулин
Брулин
вчера в 12:42
плюшевый Поч осознал, что Неймар, Мбаппе, Ди Мария, может ещё кто - хрен на него клали, команду он не контролирует
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:38
может ПСЖ сам не прочь его поменять
Nazi
Nazi ответ Hoyar (раскрыть)
вчера в 12:35
Да уж, будь у него такие кадры как теперь, думаю и вправду взял бы Анчи ЛЧ с Парижем..
Nazi
Nazi ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 12:33
Согласен, но одно дело заставить бегать Челси, именно бегать и немного другое , мягко говоря, заставить звезд играть как команда..

Ни один из них этого не сумел. Это факт. И думаю и Почеттино не сможет.
Hoyar
Hoyar ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 12:18
На счёт Анчелотти согласен, команда была конфетка тогда, если бы не ушёл в Реал, думаю он привёл бы к победе в ЛЧ парижан.
don_surio
don_surio
вчера в 12:11
Эх, В ПСЖ нужен Феликс Магат.
112910415
112910415
вчера в 12:03
идея интересная, только дорогая
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 11:57
значит Зидан будет тренировать ПСЖ Маурисио в Тотен
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:51
Никуда не уйдёт, останется в "ПСЖ". Всего лишь по одной причине: в противном случае его карьера на высшем уровне может закончиться, так как возможные будущие наниматели сто раз подумают прежде чем пригласить тренировать специалиста (Почеттино), который после года работы в парижском клубе вернулся в английский клуб средней руки (если сравнивать с ПСЖ). Вернулся, не справившись с поставленной задачей.
swed27
swed27 ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 11:47
Тухель был очень даже хорош в ПСЖ о чем свидетельствуют результаты прошлого сезона Пчеттино не смог обыграть Гвардиолу в ЛЧ и не стал чемпионом Франции с таким набором игроков. А Тухель поднял Челси с середины таблицы и довел до финала ЛЧ Так что в сравнении с Тухелем Моурисио весьма посредственен
aNOOBis
aNOOBis ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 11:47
Убирали потому что успешный сыгранный состав стал хуже играть.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 11:46
Похоже Конте в ПСЖ, Почетт камбэк
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 11:45
У Эмери и Тухеля был отличный ПСЖ
Nazi
Nazi
вчера в 11:26
Ни один тренер не сумел поставить игру у ПСЖ, разве что Анчелотти был лучше всех, но тогда кадры у него были конечно на голову слабее. Дальше только хуже, даже несмотря на финал и полуфинал ЛЧ.

Может шейхи прозреют и смогут пригласить Зизунчика. Это тот случай, когда ни одна звезда Парижа и пикнуть не сможет, настолько велик его авторитет. Было бы интересно посмотреть на него у руля команды. Мечтать не вредно :)
ДСА
ДСА
вчера в 11:25
Там уже почти договорились.
BDA8181
BDA8181
вчера в 11:14
Вообще не понимаю Тотем)) нафига убирали )) а теперь ещё и компенсацию выплачивать))) у богатых свои причуды)))
beefs
beefs
вчера в 10:55
если хочет то и компенсация не удержит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100