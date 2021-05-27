«Тоттенхэм» уже ведёт переговоры с Почеттино

Тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».
Утверждается, что лондонцы уже ведут переговоры с аргентинским специалистом. Тренер якобы не очень комфортно чувствует себя во французском клубе, поэтому заинтересован в таком предложении.
Впрочем, контракт Почеттино с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, поэтому парижане должны будут получить компенсацию, если наставник захочет уйти.
Может шейхи прозреют и смогут пригласить Зизунчика. Это тот случай, когда ни одна звезда Парижа и пикнуть не сможет, настолько велик его авторитет. Было бы интересно посмотреть на него у руля команды. Мечтать не вредно :)
Может шейхи прозреют и смогут пригласить Зизунчика. Это тот случай, когда ни одна звезда Парижа и пикнуть не сможет, настолько велик его авторитет. Было бы интересно посмотреть на него у руля команды. Мечтать не вредно :)