«Тоттенхэм» уже ведёт переговоры с Почеттино

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вчера, 10:50

Тренер ПСЖ может вернуться в «Тоттенхэм».

Утверждается, что лондонцы уже ведут переговоры с аргентинским специалистом. Тренер якобы не очень комфортно чувствует себя во французском клубе, поэтому заинтересован в таком предложении.