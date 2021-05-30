Галоян может перейти в ЦСКА

Хавбек «Велеса» Артур Галоян может продолжить карьеру в РПЛ.
Сообщается, что 21-летний футболист близок к переходу в ЦСКА. На полузащитника также претендует «Уфа».
В минувшем сезоне на счету Галояна 39 матчей в ФНЛ и 6 голов.
Хавбек «Велеса» Артур Галоян может продолжить карьеру в РПЛ.
Сообщается, что 21-летний футболист близок к переходу в ЦСКА. На полузащитника также претендует «Уфа».
В минувшем сезоне на счету Галояна 39 матчей в ФНЛ и 6 голов.
лучшие бомбардиры и чемпионы молодёжки.
лучшие бомбардиры и чемпионы молодёжки.
ЦСКА это гос. клуб где главный Орешкин!
ЦСКА это гос. клуб где главный Орешкин!