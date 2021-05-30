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Галоян может перейти в ЦСКА

вчера, 21:42

Хавбек «Велеса» Артур Галоян может продолжить карьеру в РПЛ.

Сообщается, что 21-летний футболист близок к переходу в ЦСКА. На полузащитника также претендует «Уфа».

В минувшем сезоне на счету Галояна 39 матчей в ФНЛ и 6 голов.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:16
Может или не может - это пока не ясно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 23:38
Свежо предание, да верится с трудом. Есть свои как Востриков 17 голов и Яковлев 15 голов
лучшие бомбардиры и чемпионы молодёжки.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:19
Это правильно конечно, но бывает же исключение
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:17
Чего то не верится. У нас молодежь чемпионат выиграла, на кой нам ФНЛисты???
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:19
А может это будет хороший трансфер
Байкал-38
Байкал-38 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 22:12
Забудьте шутки про Гинера, он уже давно ничего не решает, его участь быть "свадебным генералом" извиняться за результаты. В ЦСКА новые хозяева, которые вкладываться в клуб не будут, им бы долг Гинера отбить.
ЦСКА это гос. клуб где главный Орешкин!
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:04
А нужен ли он нам?
berda2003
berda2003
вчера в 22:02
видно гинер что-то купил, а его на сдачу отдали...
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:00
Да, я видел его и у нас на стадионе когда они с Аланией играли. Ничего вообще особенного.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:57
А своих галоянов куда девать.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:52
Может выстрелит!
drug01
drug01
вчера в 21:51
Это просто разговоры....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:51
Мне кажется банальный вброс. У нас в молодежке таких 5-6 ребят есть, не слабее. Яковлев, Востриков, Дауров , как минимум не слабее.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:49
Что то сомнительный выбор.
shlomo
shlomo
вчера в 21:47
Спорный выбор армейцев
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:45
Выбирают неизвестных игроков.
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