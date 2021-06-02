ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2020/2021

Месси в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

сегодня, 06:03

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, у которого истекает контракт с «сине-гранатовыми», судя по всему, не покинет каталонский клуб.

По данным Cadena COPE, аргентинский форвард согласовал условия нового контракта с «Барселоной». Сторонам осталось уладить последние детали перед подписанием договора. Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано на 2 года.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее отметил, что финансовый аспект не является приоритетным для Месси.

Все новости
СлухиПьянич хочет вернуться в «Ювентус»
Вчера, 23:49 Комментарии4
Эдегор: «Я спрашиваю Холанда о переходе в „Реал“»
Вчера, 19:03 Комментарии5
СлухиТухель хочет подписать двух игроков из Бундеслиги и одноклубника Головина
Вчера, 17:47 Комментарии15
Слухи«Валенсия» планирует продать Черышева
Вчера, 16:08 Комментарии19
Слухи«Селтик» и «Саутгемптон» поспорят за подписание голкипера «Ньюкасла»
Вчера, 09:17 Комментарии8
Лапорта: «Месси знает, что Агуэро — лишь первый трансфер этого месяца»
Вчера, 07:31 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:01
Только почему не пожизненный контракт?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:40
Это уже было!
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 06:25
Раньше выступать всю карьеру за один клуб было почётным и очень уважаемым. Мальдини, Тотти, Лев Яшин разве стали менее великими, что никто не смог посмотреть как бы они играли в другом клубе?
Для поклонников мадридского Реала скажу, что их игрок, именем которого называется домашний стадион, - Сантьяго Бернабеу - шестнадцать лет провёл в Реале и был как и Месси игроком одного клуба. Критикуя и насмехаясь над аргентинцем за приверженность одной команде, помните, что вы насмехаетесь и над своей легендой тоже.
Что касается Месси, то, возможно, два года - именно то, что нужно и клубу и игроку. Пока ещё Месси очень полезен на поле, а его имя как бренд приносит клубу ощутимое количество денег. Эти два года нужны больше Барселоне чтобы подготовиться к жизни без Месси.
Удачи и клубу и аргентинцу!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:18
Не удивлен почему то))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:17
Кто бы сомневался.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:05
Эта старая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100