Месси в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, у которого истекает контракт с «сине-гранатовыми», судя по всему, не покинет каталонский клуб.
По данным Cadena COPE, аргентинский форвард согласовал условия нового контракта с «Барселоной». Сторонам осталось уладить последние детали перед подписанием договора. Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано на 2 года.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее отметил, что финансовый аспект не является приоритетным для Месси.
Для поклонников мадридского Реала скажу, что их игрок, именем которого называется домашний стадион, - Сантьяго Бернабеу - шестнадцать лет провёл в Реале и был как и Месси игроком одного клуба. Критикуя и насмехаясь над аргентинцем за приверженность одной команде, помните, что вы насмехаетесь и над своей легендой тоже.
Что касается Месси, то, возможно, два года - именно то, что нужно и клубу и игроку. Пока ещё Месси очень полезен на поле, а его имя как бренд приносит клубу ощутимое количество денег. Эти два года нужны больше Барселоне чтобы подготовиться к жизни без Месси.
Удачи и клубу и аргентинцу!
Для поклонников мадридского Реала скажу, что их игрок, именем которого называется домашний стадион, - Сантьяго Бернабеу - шестнадцать лет провёл в Реале и был как и Месси игроком одного клуба. Критикуя и насмехаясь над аргентинцем за приверженность одной команде, помните, что вы насмехаетесь и над своей легендой тоже.
Что касается Месси, то, возможно, два года - именно то, что нужно и клубу и игроку. Пока ещё Месси очень полезен на поле, а его имя как бренд приносит клубу ощутимое количество денег. Эти два года нужны больше Барселоне чтобы подготовиться к жизни без Месси.
Удачи и клубу и аргентинцу!