Месси в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

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сегодня, 06:03

Капитан «Барселоны» , у которого истекает контракт с «сине-гранатовыми», судя по всему, не покинет каталонский клуб.

По данным Cadena COPE, аргентинский форвард согласовал условия нового контракта с «Барселоной». Сторонам осталось уладить последние детали перед подписанием договора. Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано на 2 года.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее отметил, что финансовый аспект не является приоритетным для Месси.