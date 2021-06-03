Агент Черышева: «Сейчас Денис думает только о сборной России»

«Валенсия» не собирается продавать хавбека . Об этом заявил агент игрока Хуан Лопес.

В этих новостях нет ничего верного. Денис пока очень сфокусирован на игре за сборную России на Евро-2020.

Сейчас мы не хотим знать ничего другого, кроме выбора самого игрока.