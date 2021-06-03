Агент Черышева: «Сейчас Денис думает только о сборной России»

«Валенсия» не собирается продавать хавбека Дениса Черышева. Об этом заявил агент игрока Хуан Лопес.
В этих новостях нет ничего верного. Денис пока очень сфокусирован на игре за сборную России на Евро-2020.
Сейчас мы не хотим знать ничего другого, кроме выбора самого игрока.
Недавно издание AS утверждало, что в клубе больше не рассчитывают на Черышева.
Недавно издание AS утверждало, что в клубе больше не рассчитывают на Черышева.
Чему больше верить?
Недавно издание AS утверждало, что в клубе больше не рассчитывают на Черышева.
Чему больше верить?