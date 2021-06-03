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Агент Черышева: «Сейчас Денис думает только о сборной России»

сегодня, 08:47

«Валенсия» не собирается продавать хавбека Дениса Черышева. Об этом заявил агент игрока Хуан Лопес.

В этих новостях нет ничего верного. Денис пока очень сфокусирован на игре за сборную России на Евро-2020.

Сейчас мы не хотим знать ничего другого, кроме выбора самого игрока.

Недавно издание AS утверждало, что в клубе больше не рассчитывают на Черышева.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:28
Как запасной он не заменим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:23
«Валенсия» не собирается продавать хавбека Дениса Черышева.
Недавно издание AS утверждало, что в клубе больше не рассчитывают на Черышева.

Чему больше верить?
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:16
Зенит любит подписывать игроков и отправлять их лечиться
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:07
Сдал бродяга, теперь где- нибудь в РПЛ всплывет.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 09:00
А больше некуда
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:52
Если в Валенсии не останется, то в Нижний Новгород подымать футбол на папиной родине.
beefs
beefs
сегодня в 08:52
жаль конечно, но он очень травмоподвержен...
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