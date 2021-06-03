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Катар на ЧМ-22 намерен перенять у России идею гостеприимства

сегодня, 09:24

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими заявила, что организационный комитет планирует перенять идею гостеприимства, которая была одной из основных в организации ЧМ-2018 в России.

Делегация Катара была на чемпионате мира в России, и мы многое смогли перенять. Охрана, вопросы транспорта — все было на высшем уровне, лично я советовалась с ФИФА и Россией в вопросах организации мероприятия. Fan-ID (паспорт болельщика) тоже идея России, там же это впервые и воплотили, и мы просто сделаем так же. Это одна из реально хороших идей, которую мы подсмотрели, организация других мероприятий была на высшем уровне.

Россия подняла планку, но самое важное — это отношение к людям. Мы хотим перенять гостеприимность России: вы можете построить стадион, создать инфраструктуру, но человеческий фактор всегда все решает. Вы были там, вы видели отношение людей к гостям, это очень важно. Хорошие воспоминания, которые останутся у людей после поездки, — это тоже очень важная часть чемпионата мира, и Катар прикладывает все усилия, чтобы поделиться своим гостеприимством с каждым болельщиком.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:54
Как это интересно можно перенять гостеприимство, если его нет в ментальности ??? Наверное улыбку подкрашивать на лице и добро пожаловать на лбу !!!)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:43
Молодец Фатима!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 11:31
Вместе со ставкой НДС.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 10:48
Тоже пенсионный возраст повысят в день открытия?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:34
Как в России получится в ряд ли, но стремиться к этому нужно!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:13
Русское гостеприимство это когда встречают по батюшке, а провожают по матушке ))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:03
Бабла насыпют,как и мокшане)))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:51
Главное оставаться самим собой и не подстраиваться. Если своей истории нет, то уже и не будет.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:34
Если катарцы думают, что гостеприимство было идеей, то они в пролете...
berda2003
berda2003
сегодня в 09:31
неужели наливать начнут и все будут бухать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:25
Это будет сложно!
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