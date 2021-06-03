Катар на ЧМ-22 намерен перенять у России идею гостеприимства

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ -2022 Фатма Аль-Наими заявила, что организационный комитет планирует перенять идею гостеприимства, которая была одной из основных в организации ЧМ -2018 в России.

Делегация Катара была на чемпионате мира в России, и мы многое смогли перенять. Охрана, вопросы транспорта — все было на высшем уровне, лично я советовалась с ФИФА и Россией в вопросах организации мероприятия. Fan-ID (паспорт болельщика) тоже идея России, там же это впервые и воплотили, и мы просто сделаем так же. Это одна из реально хороших идей, которую мы подсмотрели, организация других мероприятий была на высшем уровне.

Россия подняла планку, но самое важное — это отношение к людям. Мы хотим перенять гостеприимность России: вы можете построить стадион, создать инфраструктуру, но человеческий фактор всегда все решает. Вы были там, вы видели отношение людей к гостям, это очень важно. Хорошие воспоминания, которые останутся у людей после поездки, — это тоже очень важная часть чемпионата мира, и Катар прикладывает все усилия, чтобы поделиться своим гостеприимством с каждым болельщиком.