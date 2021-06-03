ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2021

Бензема доволен своим первым матчем после возвращения в сборную Франции

сегодня, 07:56
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 0Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема доволен тем, как провёл свой первый после долгого перерыва матч за сборную Франции. 33-летний форвард отыграл весь товарищеский поединок с Уэльсом (3:0), отметился результативной передачей и не забил пенальти.

Это было очень хорошее возвращение. Я здорово чувствовал себя на протяжении всей игры и становился сильнее по ходу встречи.

У нас ещё есть время, чтобы наладить взаимодействие в атаке. Мы пробовали разные вещи.

Я испытал гордость, когда снова надел эту футболку. Я хотел выйти на поле и показать, на что я способен.

Выступление Бензема прокомментировал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Все новости
Мбаппе: «Во Франции не самая сильная лига в мире»
Сегодня, 09:56 Комментарии2
Катар на ЧМ-22 намерен перенять у России идею гостеприимства
Сегодня, 09:24 Комментарии4
Альба: «Куман провёл отличный сезон. Надеюсь, скоро всё решится»
Сегодня, 07:29 Комментарии1
Эриксен: «Сборная Дании может многое улучшить и сделает это»
Сегодня, 06:57 Комментарии2
Сака: «С детства мечтал забить гол за свою страну»
Сегодня, 06:00 Комментарии6
Де Бур — о ничьей с Шотландией: «Мы лишь раз тренировали эту схему»
Сегодня, 05:36 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:28
С таким опытом,пенальти надо забивать!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:51
Конечно, его возвращение-это усиление и без того очень сильной Франции, пожалуй, главного фаворита предстоящего Евро. Франция стала чемпионом мира 1998 и Европы 2000. Так вполне может повториться и на этот раз, только с разницей в 3 года.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:26
На него можно надеяться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:16
Ну и хорошо, что сам доволен.
А вот пробитие пенальти нужно тренировать ..
beefs
beefs
сегодня в 08:13
главное что настроение хорошее...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:07
Но пока это ещё товарняк.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100