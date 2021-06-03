Бензема доволен своим первым матчем после возвращения в сборную Франции

Нападающий «Реала» доволен тем, как провёл свой первый после долгого перерыва матч за сборную Франции. 33-летний форвард отыграл весь товарищеский поединок с Уэльсом (3:0), отметился результативной передачей и не забил пенальти.

Это было очень хорошее возвращение. Я здорово чувствовал себя на протяжении всей игры и становился сильнее по ходу встречи.

У нас ещё есть время, чтобы наладить взаимодействие в атаке. Мы пробовали разные вещи.

Я испытал гордость, когда снова надел эту футболку. Я хотел выйти на поле и показать, на что я способен.