«Боря с нами!» «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом

«Локомотив» продлил контракт с защитником Борисом Ротенбергом. Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.
Желаем Борису скорейшего восстановления и новых побед в составе футбольного клуба «Локомотив»!
⚡️ Боря с нами!— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 7, 2021
📝 Борис Ротенберг заключил новое соглашение с клубом, контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года.
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Ранее сообщалось, что Ротенберг думает о завершении карьеры.
Всем здоровья.
Всем здоровья.