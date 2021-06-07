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«Боря с нами!» «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом

сегодня, 15:11

«Локомотив» продлил контракт с защитником Борисом Ротенбергом. Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.

Желаем Борису скорейшего восстановления и новых побед в составе футбольного клуба «Локомотив»!

Ранее сообщалось, что Ротенберг думает о завершении карьеры.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:57
...и Борины миллионы с вами!
Baggio R.
Baggio R. ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 18:07
Уверен? Папа у него - совладелец и член совета директоров СМП Банка, вице-президент Федерации дзюдо России.
Влад Акимов
Влад Акимов
сегодня в 17:43
Не вызывает удивления Вся страна уже вот в таких Ротенбергах во всех сферах. И они успешно тянут и футбол и страну к краху....
ЧиП
ЧиП
сегодня в 16:41
Вместе с продлением контракта Локомотив сохранил одного из спонсоров клуба.
Серж 129
Серж 129
сегодня в 16:16
без него не видать Локо трофеев ржу ржу не могу
pioner1987
pioner1987
сегодня в 16:05, ред.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 16:03
    Вот вам все смешно, а вы бы отказались от игрока с таким КПД?
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 15:43
    ТО можно сказать прошло удачно))
    David Young
    David Young
    сегодня в 15:32
    Ситуация из категории и смех и грех.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 15:30
    Ещё бы не продлили
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    сегодня в 15:20
    Ну всё, Локомотив укомплектован!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 15:17
    Непотопляемый Боря опять в заявке. Футболист - невидимка !!! Зачем он Локо - непонятно??? Ясно же , что парень явно не уровень даже любого середнячка, а уж про Локо и говорить нечего. Очень странный футболист, которому даже по возрасту пора заканчивать. Не думаю , что это правильное решение руководства Локо.
    Всем здоровья.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 15:17
    годика через 2-3 можно и в юве пойти
    ошалевший
    ошалевший
    сегодня в 15:17
    неужели самому не хотелось попробовать свои силы,пусть где нить в фнл но самому,а не так за деньги числится где папка,ради чего? посмешище просто
    memphis
    memphis
    сегодня в 15:14
    а Боря пусть будет, он сам платит Локо за контракт
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 15:14
    Локо не бросил Легенду!)
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