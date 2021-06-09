Кирьяков: «Португалия не так сильна, чтобы тягаться с французами и немцами»

Экс-игрок «Карлсруэ» и «Гамбурга» поделился мнением о группе F на Евро-2020, в которую вошли Франция, Германия, Португалия и Венгрия.

Думаю, фавориты группы — Франция и Германия. С Францией всё понятно. Это действующий чемпион мира, который сохранил свой уровень. Думаю, команда будет минимум в полуфинале Евро. Они вернули Бензема и имеют других звёзд вроде Мбаппе, Канте, Погба, да и вообще у них нет слабых мест.

Что касается Германии, то они, как никто другой, умеют анализировать свои успехи и неудачи. Отсюда и возвращение Мюллера с Хуммельсом. Исторически эта команда почти никогда не проваливала два подряд турнира, поэтому думаю, что после неудачи на ЧМ в России она вновь заявит о себе как о топ-сборной.

Португалия тоже сильна, но не настолько, чтобы тягаться с французами и немцами.