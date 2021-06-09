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Кирьяков: «Португалия не так сильна, чтобы тягаться с французами и немцами»

сегодня, 01:15

Экс-игрок «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков поделился мнением о группе F на Евро-2020, в которую вошли Франция, Германия, Португалия и Венгрия.

Думаю, фавориты группы — Франция и Германия. С Францией всё понятно. Это действующий чемпион мира, который сохранил свой уровень. Думаю, команда будет минимум в полуфинале Евро. Они вернули Бензема и имеют других звёзд вроде Мбаппе, Канте, Погба, да и вообще у них нет слабых мест.

Что касается Германии, то они, как никто другой, умеют анализировать свои успехи и неудачи. Отсюда и возвращение Мюллера с Хуммельсом. Исторически эта команда почти никогда не проваливала два подряд турнира, поэтому думаю, что после неудачи на ЧМ в России она вновь заявит о себе как о топ-сборной.

Португалия тоже сильна, но не настолько, чтобы тягаться с французами и немцами.

Недавно стало известно, что форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил травму в товарищеском матче с Болгарией (3:0).

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:32
На венгров вообще никто не ставит.
David Young
David Young
сегодня в 01:35
Ещё как способны потягаться.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:32, ред.
По воде вилами, посмотрим! Германия тоже сейчас не та , совсем не та !!! Удачи Португалии!!!
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