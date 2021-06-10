Дэвид Джеймс: «С Хендерсоном у МЮ больше возможностей, чем с Де Хеа»

Бывший голкипер сборной Англии сделал свой выбор между вратарями «Манчестер Юнайтед» и .

Я бы сделал ставку на Хендерсона, ему 23 года, он показал своей игрой в «Шеффилде», что может выступать на уровне Премьер-Лиги, а теперь он доказывает это в «Манчестер Юнайтед». Есть некоторое привыкание к игре за «Манчестер Юнайтед», что немного отличается от игры за «Шеффилд», но способности и потенциал, который у него есть, намного больше, чем у Давида Де Хеа.

Де Хеа неплохой вратарь, дело не в этом. Я просто думаю, что с точки зрения тренера вы смотрите на то, в каком направлении будет развиваться клуб. Де Хеа был феноменальным игроком для «Манчестер Юнайтед», но сложно долго оставаться на таком высоком уровне. Я думаю, что с Дином Хендерсоном у «Манчестер Юнайтед» есть больше возможностей.