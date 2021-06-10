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Дэвид Джеймс: «С Хендерсоном у МЮ больше возможностей, чем с Де Хеа»

сегодня, 10:12

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс сделал свой выбор между вратарями «Манчестер Юнайтед» Дином Хендерсоном и Давидом Де Хеа.

Я бы сделал ставку на Хендерсона, ему 23 года, он показал своей игрой в «Шеффилде», что может выступать на уровне Премьер-Лиги, а теперь он доказывает это в «Манчестер Юнайтед». Есть некоторое привыкание к игре за «Манчестер Юнайтед», что немного отличается от игры за «Шеффилд», но способности и потенциал, который у него есть, намного больше, чем у Давида Де Хеа.

Де Хеа неплохой вратарь, дело не в этом. Я просто думаю, что с точки зрения тренера вы смотрите на то, в каком направлении будет развиваться клуб. Де Хеа был феноменальным игроком для «Манчестер Юнайтед», но сложно долго оставаться на таком высоком уровне. Я думаю, что с Дином Хендерсоном у «Манчестер Юнайтед» есть больше возможностей.

Ранее бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо выразил мнение, что Хендерсон готов стать основным голкипером «красных дьяволов».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:03
Уже 3 месяца как Хенде 24 года.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:29
Имеет право так думать
beefs
beefs
сегодня в 10:27
тренерский совет учтет ваша мнение..
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