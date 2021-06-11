Роналду покинет «Ювентус» только при одном условии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ещё не определился со своим будущим.
Как сообщается, Жорже Мендеш, агент португальца, находится в поисках нового клуба для Криштиану. Однако Роналду покинет «Ювентус» только в том случае, если другая команда будет готова платить ему такую же зарплату, как он получает в туринском клубе. Если португальцу будет предложен контракт хуже, он останется в «Ювентусе».
Букмекеры считают ПСЖ фаворитом в борьбе за Роналду.
Из Реала ушел, т.к. Перес отказался платить ему 30 лямов в год, Юве дал такую зп. И сейчас жаба душит пойти на снижение зарплаты. Как по мне, 36-летнему игроку и 10 лямов зарплаты - это очень много
Из Реала ушел, т.к. Перес отказался платить ему 30 лямов в год, Юве дал такую зп. И сейчас жаба душит пойти на снижение зарплаты. Как по мне, 36-летнему игроку и 10 лямов зарплаты - это очень много