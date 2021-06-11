Роналду покинет «Ювентус» только при одном условии

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сегодня, 09:01

Нападающий «Ювентуса» ещё не определился со своим будущим.

Как сообщается, Жорже Мендеш, агент португальца, находится в поисках нового клуба для Криштиану. Однако Роналду покинет «Ювентус» только в том случае, если другая команда будет готова платить ему такую же зарплату, как он получает в туринском клубе. Если португальцу будет предложен контракт хуже, он останется в «Ювентусе».