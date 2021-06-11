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Роналду покинет «Ювентус» только при одном условии

сегодня, 09:01

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ещё не определился со своим будущим.

Как сообщается, Жорже Мендеш, агент португальца, находится в поисках нового клуба для Криштиану. Однако Роналду покинет «Ювентус» только в том случае, если другая команда будет готова платить ему такую же зарплату, как он получает в туринском клубе. Если португальцу будет предложен контракт хуже, он останется в «Ювентусе».

Букмекеры считают ПСЖ фаворитом в борьбе за Роналду.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:31
Кто бы сомневался!
Ozabot
Ozabot
сегодня в 11:19
У «Ювентуса» сейчас состав такой, что напам надо играть назад и прессинговать, а Рон такое никогда не делал. Возможно, надо расстаться. Обеим сторонам лучше будет.
Oplot
Oplot
сегодня в 10:50, ред.
У Роналду ненормальная мания денег.Просто он уже не тянет такие зарплаты даже несмотря на короновирус но все равно набивает себе цену.Уже и так денег на 10 поколений вперед.У него нету желания помощь Ювентусу,только себя обогатить.А чего от этого получает Ювентус?Только траты и постепенную деградацию.Считаю что основной показатель тут зависть.Так как Месси,Неймар,Мбаппе могут получать больше а Роналду хочет больше.Но игрой он не тянет,он откровенно не тащит свои команды.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:46
Хотелось бы в ПСЖ увидеть
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
сегодня в 10:23
Психически неуравновешенная португалка взяла в плен целый футбольный клуб. Ещё до начала сезона далеко, а она уже терроризирует всю команду. Сейчас по сценарию - шантаж, слезы, истерики, угрозы, сопли размазанные по макияжу. В Турине уже и не рады что воспользовались услугой ночной бабочки...вроде на ночь оплачивали и не продлевали, присунули пару раз и на клык дали, казалось бы пора и честь знать, а она беспардонно надела пижамку Дибалы и пошла себе чай на кухню заваривать. Сто раз подумаете в следующий раз приглашать ли к себе в дом таких шмар.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:15, ред.
Виртуальный автор статьи, фантазирует !!! Ещё одна версия !!!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:03
Тогда пускай летит в Париж. Только как ему сыграться с Наймаром и Мбаппе. Вероятно, шейхи продадут одну из звезд.
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 10:02
Утка. С его состоянием он может легко согласиться и на оклад вдвое меньше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:50
Мало кто сможет платить столько же!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:46
Ну или к Бекхему в Америку
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:33
Значит ПСЖ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:25
На такое может только ПСЖ подптсаться.
112910415
112910415
сегодня в 09:24
коли так, не покинет !
SonicStar
SonicStar
сегодня в 09:18, ред.
И кто- то ещё говорит, что он меняет клубы ради новых вызовов?)))
Из Реала ушел, т.к. Перес отказался платить ему 30 лямов в год, Юве дал такую зп. И сейчас жаба душит пойти на снижение зарплаты. Как по мне, 36-летнему игроку и 10 лямов зарплаты - это очень много
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 09:13
Лучше Рону уйти. С Ювентусом он не чего не выйграет, даже свой чемпеонат они врядли выйграют, тупо потеряет год кареры в Турине. В Италии Рон все что можно выйграл, больше делать там не чего. Надо соглашатся на предложенее ПСЖ.
112910415
112910415
сегодня в 09:08
очень важно не встретить старость в нищете ! )
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:07
Понятно, что за полцены он играть не хочет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:07
Где же теперь таких дуриков найти,разве только в ПСЖ
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 09:06
Лет через пять сам будешь платить чтоб хоть куда нибудь взяли
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 09:02
Значит останется. В его годы никто столько платить не будет.
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