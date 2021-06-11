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Левандовски готов уйти из «Баварии». Форвард мечтает сыграть за «Реал»

сегодня, 09:30

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» этим летом.

Близкие к футболисту источники сообщают, что поляк открыт для предложений от других клубов. Форвард хочет сменить обстановку, принять новые вызовы и попробовать свои силы в новом чемпионате. В подписании Левандовски заинтересованы «Челси», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Реал». Мадридский клуб будет готов рассмотреть вариант с трансфером поляка, если им не удастся подписать Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». Левандовски мечтает однажды сыграть за «Реал», он был близок к переходу в стан «сливочных» в 2014 году, однако тогда трансфер сорвался.

Форвард имеет контракт с «Баварией» до 2023 года, а мюнхенский клуб не желает расставаться с Левандовски, что является проблемой для потенциального ухода футболиста.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:06
Приветствую решение поляка всего лишь по одной причине. Он мог кататься, как сыр в масле, в рядах мюнхенцев до окончания карьеры, однако решил принять новый вызов, что только делает ему честь. " Реалу ", если Роберт примет его предложение, нужен игрок именно такого амплуа, футболист, который может штамповать голы как печь пирожки.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:40
Никуда он не рыпнется......если не дурак)))
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 11:34
Спасибо, уже не надо. Пускай в Челси переходит, с футболом Тухеля, он может все трофеи взять. А в реал лучше мбаппе или Холланда.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:32
Поздно. Пусть уже закаты карьеры там же и встречает. Когда его хотели, он не пошел .
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:23
Роберт крутой нападающий но для Реала он староват,хотя на пару сезонов можно!
Bon Scott Жив
Bon Scott Жив
сегодня в 11:14
Хочет играть в суперлиге!
alexamit
alexamit
сегодня в 10:44
Если хочет кончиться,как футболист-прямой путь в Реал!
112910415
112910415
сегодня в 10:33
круто, когда в этом футбольном возрасте живы мечты и надежды на новые вызовы !
очень круто !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:19
А смысл?
Lewa2708
Lewa2708 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:46
Да ну, у него такая форма, что можно года 3-4 летать
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:44
А смысл
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:42
Его право хотеть где играть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:31
Поздно для Реала, возраст.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
сегодня в 09:30
Это будет его падением.
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