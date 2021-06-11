Левандовски готов уйти из «Баварии». Форвард мечтает сыграть за «Реал»

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сегодня, 09:30

Нападающий может покинуть «Баварию» этим летом.

Близкие к футболисту источники сообщают, что поляк открыт для предложений от других клубов. Форвард хочет сменить обстановку, принять новые вызовы и попробовать свои силы в новом чемпионате. В подписании Левандовски заинтересованы «Челси», ПСЖ , «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Реал». Мадридский клуб будет готов рассмотреть вариант с трансфером поляка, если им не удастся подписать из дортмундской «Боруссии». Левандовски мечтает однажды сыграть за «Реал», он был близок к переходу в стан «сливочных» в 2014 году, однако тогда трансфер сорвался.

Форвард имеет контракт с «Баварией» до 2023 года, а мюнхенский клуб не желает расставаться с Левандовски, что является проблемой для потенциального ухода футболиста.