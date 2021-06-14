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Карасёв назначен главным арбитром матча Италия — Швейцария

14 июня 2021, 11:35
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным судьей встречи 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.

Ассистентами Карасёва выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Для Карасёва это первое назначение главным арбитром на матч Евро-2020. Ранее он работал в качестве резервного рефери на матче Австрия – Северная Македония (3:1).

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Все комментарии
112910415
112910415
14 июня в 14:28
нормальный арбитр, удачи ему !
sir_Alex
sir_Alex
14 июня в 14:23
Лишь бы не как с Лапочкиным!
ОПС
ОПС
14 июня в 13:44
Будет интересно посмотреть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 июня в 13:25, ред.
Представляю удивление Карасёва...
Перед матчем никто в судейскую не зайдёт и не скажет счёт какой должен быть на табло к 90-й минуте....
У него так получится отсудить то ??
Парень ведь из РПЛ....

P.S.хотя возможно записочка от Манчини и прилетит...)))
sv_1969
sv_1969 ответ BDA8181 (раскрыть)
14 июня в 13:02
Надеюсь не подведёт
BDA8181
BDA8181 ответ sv_1969 (раскрыть)
14 июня в 12:42
)))Дай то бог)) а то стыдно даже уже на фан сайте (ВХЮ) за наших)) Засмеивают ))
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 12:36
Вот и Серега своего шанса дождался. Удачи ему.
протон1
протон1
14 июня в 12:05
вот он красава. никогда на колени не встанет. уважаю
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 июня в 12:02
Карасев, жги!
sv_1969
sv_1969 ответ BDA8181 (раскрыть)
14 июня в 11:58
В Европе Карась хорошо судит вроде
Ironigor
Ironigor
14 июня в 11:44, ред.
Хороший матч предстоит отсудить лысому !!! Ну самое главное чтобы не лоханулся как наша Сборная. Смотри там в оба Карась !!!) Не подведите !!! Удачи всей бригаде !!!
BDA8181
BDA8181
14 июня в 11:41
Кто же наших то допустил судить))) Ой думаю цирк то будет)))Мало того что сборная на смех всю страну ставит,так ещё и судьи будут )))
КЭТиК
КЭТиК
14 июня в 11:40
Можно не сомневаться, Карась будет судить честно.
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