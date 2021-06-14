Карасёв назначен главным арбитром матча Италия — Швейцария

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным судьей встречи 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.
Ассистентами Карасёва выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Для Карасёва это первое назначение главным арбитром на матч Евро-2020. Ранее он работал в качестве резервного рефери на матче Австрия – Северная Македония (3:1).
Перед матчем никто в судейскую не зайдёт и не скажет счёт какой должен быть на табло к 90-й минуте....
У него так получится отсудить то ??
Парень ведь из РПЛ....
P.S.хотя возможно записочка от Манчини и прилетит...)))
Перед матчем никто в судейскую не зайдёт и не скажет счёт какой должен быть на табло к 90-й минуте....
У него так получится отсудить то ??
Парень ведь из РПЛ....
P.S.хотя возможно записочка от Манчини и прилетит...)))