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Арбитр Федотов — о голе Лукаку: «Для меня это офсайд!»

вчера, 23:42
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с первым голом в ворота сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии.

Для меня это офсайд! Семёнов не играл в мяч, а Лукаку был за линией. Да, был рикошет от Семёнова, но он не играл в мяч! Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать. Чтобы не было офсайда, Семёнов должен был играть в мяч. Пока VAR не работает.

После гола в ворота России Лукаку поддержал полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание в матче против Финляндии.

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Все комментарии
e3cxbdtth2w5
e3cxbdtth2w5 ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
сегодня в 00:43
Не мой взгляд тоже был офсайд, но причина проигрыша не в этом, а в том что игроки сборной деревянные по пояс, снизу верх, а тренер дубовый.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:41
от шкуры, таки засудили, а не проверить ли что там за лозунги за воротниками у арбитров матча? А вообще, судья не поляк часом?))) может у Лаоса польская бабка в роду?! Он явно не давал Дзюбинье поработать руками))) ахахаха
почему не заменили арбитров?
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:06
Жиробас...ему явно нужно подсушиться...
sv_1969
sv_1969 ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
сегодня в 00:04
Теперь понятно почему мы проиграли))
Cat01
Cat01
сегодня в 00:02
Не надо делать детских ошибок
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:00
Лукаку против обороны сборной России:
ES ES
ES ES
вчера в 23:58
Арбитр Федотов сам в офсайде в футболе.
Илья85
Илья85
вчера в 23:47
А у бельгийцев случайно не 12 человек играло ? А то больно шустрые и всегда первые на мяче и не устают. Явно их больше на поле )))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:46
Началось все как обычно, Интересно кого теперь усач обвинит
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:45
Почему? Мне тоже показалось, что было вне игры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:45
Небыло там офсайда!
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