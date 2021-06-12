Арбитр Федотов — о голе Лукаку: «Для меня это офсайд!»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с первым голом в ворота сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии.
Для меня это офсайд! Семёнов не играл в мяч, а Лукаку был за линией. Да, был рикошет от Семёнова, но он не играл в мяч! Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать. Чтобы не было офсайда, Семёнов должен был играть в мяч. Пока VAR не работает.
После гола в ворота России Лукаку поддержал полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание в матче против Финляндии.
почему не заменили арбитров?
почему не заменили арбитров?