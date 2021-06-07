Стало известно, кто может сменить Кашшаи на посту главы судейского корпуса

По данным источника, 48-летний серб Милорад Мажич несколько недель назад стал учить русский язык.
Есть высокая вероятность, что уже этим летом он возглавит департамент судейства РФС.
Венгр Виктор Кашшаи не оправдал надежд, поэтому теперь вряд ли доработает до конца контракта, который действует до лета 2022 года.
Ранее стало известно, что РФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи.
в таком случае предлагаю приглашать судить матчи РПЛ ТОЛЬКО иностранных судей... и пусть оправдываются перед сербом...
в таком случае предлагаю приглашать судить матчи РПЛ ТОЛЬКО иностранных судей... и пусть оправдываются перед сербом...
Кашшаи сел в лужу, несите следующего ))
Кашшаи сел в лужу, несите следующего ))