ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Стало известно, кто может сменить Кашшаи на посту главы судейского корпуса

сегодня, 09:30

По данным источника, 48-летний серб Милорад Мажич несколько недель назад стал учить русский язык.

Есть высокая вероятность, что уже этим летом он возглавит департамент судейства РФС.

Венгр Виктор Кашшаи не оправдал надежд, поэтому теперь вряд ли доработает до конца контракта, который действует до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что РФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи.

Все новости
СлухиРФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи
02 июня Комментарии24
ОфициальноПольшу и Россию рассудят итальянцы
30 мая Комментарии21
Кроос: «Судейство в матче с „Севильей“ повлияло на борьбу за титул»
21 мая Комментарии15
Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА в заключительном туре РПЛ
13 мая Комментарии19
«Спасибо, что лишили меня финала». Неймар — о жёлтой карточке в матче Кубка
13 мая Комментарии9
ОфициальноУЕФА объявил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
12 мая Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vm777
vm777
сегодня в 18:40
Интересный подход: назначать на матч рпл судью-иностранца нельзя, а вот поставить иностранца на пост начальника судей - это запросто.
DAD81
DAD81
сегодня в 15:19
Вилков же без работы сидит.
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 15:10
Я думал Казарцев или Васильев
mat73
mat73
сегодня в 15:01
Боюсь, что шило на мыло. Газпром надо менять, вернее отстранить от футбола!
за
за
сегодня в 14:52, ред.
Венгр обходился винегретом, а сербу будет необходимо посеребрить ручку! ))
за
за
сегодня в 14:50
Я знаю, кто заменит Кашшаи: Сухина!!! ))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:15
Может надо судьям просто зарплату прибавить и будут они неподкупны?!?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:58
Позорники,то венгры, то сербы, а русских нет???!!! Я уважаю все нации, но на таких местах должны работать наши люди,тот же кержаков , березутский и много других бывших футболистов!!!
berda2003
berda2003
сегодня в 13:48
дожились: нет в стране НИ одного честного футбольного судьи-человека...
в таком случае предлагаю приглашать судить матчи РПЛ ТОЛЬКО иностранных судей... и пусть оправдываются перед сербом...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 13:40
Федун уже суетится, как никак юбилейный год, нужно во что бы то ни стало купить чемпионство.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 13:15
Гинер же будет проталкивать Вилкова!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:46
Это уже тема федуна, он постарается протолкнуть на эту должность кукуяна или безбородова.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:15
Пока арбитрам, обслуживающим РПЛ, не будет полного доверия со стороны судейского корпуса, его главы, владельцев команд и чиновников разного уровня, причастных к футболу, не важно, кого поставят вместо Кашшаи. Зная кумовство, развитое среди всех указанных лиц, можно быть уверенным, что недовольство арбитрами в российском футболе будет ВСЕГДА. Даже если они будут судить безошибочно. Подозрительность к кому бы то ни было у нас, русских, в крови.
hаrut
hаrut
сегодня в 11:39
Ну ну...у нас кого не ставь все недорабатывают
LOpp
LOpp
сегодня в 11:27
там еще Вилков безработный...
Шуnя771
Шуnя771 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 11:10
Глава судейского комитета РФС
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:07
Отступные выплатили?
makkie
makkie
сегодня в 11:06
Выбирают нового "свадебного генерала" с европейскими заслугами.
Кашшаи сел в лужу, несите следующего ))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:01
Хрен на хрен поменяют, а через пол года он тоже не оправдает надежд.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:38
Потом будут румыны и болгары и я уже догадываюсь - кто.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 10:26
oncha
oncha
сегодня в 10:21
В коррупционном 62е любой захлебнется.
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 10:17
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 10:13
    К своим доверия уже нет.
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 10:09
    Изменений не будет.Это однозначно.Шила меняется на мыло.)))
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:04
    этот точно всё спасёт !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 09:55
    А Хачиктрянц тогда кто ?
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    сегодня в 09:53
    Шо то, шо это
    beefs
    beefs
    сегодня в 09:50
    Вообще то это не нормально если мы в своей стране не можем найти специалиста на этот пост....
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    сегодня в 09:43
    Газпром кого нужно того и поставит)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100