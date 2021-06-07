Стало известно, кто может сменить Кашшаи на посту главы судейского корпуса

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сегодня, 09:30

По данным источника, 48-летний серб Милорад Мажич несколько недель назад стал учить русский язык.

Есть высокая вероятность, что уже этим летом он возглавит департамент судейства РФС .

Венгр Виктор Кашшаи не оправдал надежд, поэтому теперь вряд ли доработает до конца контракта, который действует до лета 2022 года.