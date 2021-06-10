Арбитр, работавший на финале ЛЧ, рассудит матч между Россией и Бельгией

Испанская бригада арбитров будет работать на первом матче сборной России на Евро-2020 против сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Главным судьей встречи будет Матеу Лаос. Помощниками рефери станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Видеопомощник рефери — Алехандро Эрнандес.
Матеу Лаос обслуживал финал Лиги чемпионов завершившегося сезона между «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0). В прошлом сезоне он показал 124 жёлтых (4,59 за игру) и 3 красных карточки (0,11 за игру) за 27 матчей. В среднем Лаос назначал 0,3 пенальти за игру.
Единственное скажу , разве мы не в праве ожидать от ЗМС хорошей игры!У нас хоккеисты вылетели от Канады в плей-офф , так ППЦ !А здесь выходим из группы и проходим мертвых испанцев и все караул !Салют! Черчес павлином ходит!Дзюба герой нации!!!Разве когда ты хорошо делаешь свою работу это вон выходящее!?? А они её сделали просто хорошо))И я остановлюсь)
Единственное скажу , разве мы не в праве ожидать от ЗМС хорошей игры!У нас хоккеисты вылетели от Канады в плей-офф , так ППЦ !А здесь выходим из группы и проходим мертвых испанцев и все караул !Салют! Черчес павлином ходит!Дзюба герой нации!!!Разве когда ты хорошо делаешь свою работу это вон выходящее!?? А они её сделали просто хорошо))И я остановлюсь)
Каждый выберает цвет карандаша такой, какую картину он хочет нарисовать.
Каждый выберает цвет карандаша такой, какую картину он хочет нарисовать.
Я Вас понимаю и принимаю Ваши правила. Хорошего Вам вечера и пусть на Евро победит команда за которую Вы болеете!
Я Вас понимаю и принимаю Ваши правила. Хорошего Вам вечера и пусть на Евро победит команда за которую Вы болеете!
Сейчас мы смотримся хуже чем на ЧМ! ЛН не даст соврать! Так с какого перепуга мы должны выступить не хуже)))
Сейчас мы смотримся хуже чем на ЧМ! ЛН не даст соврать! Так с какого перепуга мы должны выступить не хуже)))
Я Вас понимаю, но вы же можете экстремистские комментарии удалить и не дать втянуть некоторых пользователей в подобного рода дискуссию. Помимо подобного рода людей, кто пытается троллить и задеть другую нацию, есть же масса абсолютно адекватных пользователей и им было бы интересно подискутировать на эту тему.
Но я Вас тоже понимаю, конечно, может быть Вы и правы. Но только это несколько идёт в разрез возможности высказаться нам, да и с учётом слов о том, что спорт вне политики.
Спасибо.
Я Вас понимаю, но вы же можете экстремистские комментарии удалить и не дать втянуть некоторых пользователей в подобного рода дискуссию. Помимо подобного рода людей, кто пытается троллить и задеть другую нацию, есть же масса абсолютно адекватных пользователей и им было бы интересно подискутировать на эту тему.
Но я Вас тоже понимаю, конечно, может быть Вы и правы. Но только это несколько идёт в разрез возможности высказаться нам, да и с учётом слов о том, что спорт вне политики.
Спасибо.
Мне кажется, думаю в этом я не одинок, кто бы высказался по поводу всего этого, высказываются же официальные лица России, которые согласно Конституции являются равными в правах всем пользователям Соккера.
Очень странно. Вы или не постите такие новости, или дайте нам тоже возможность высказаться.
Мне кажется, думаю в этом я не одинок, кто бы высказался по поводу всего этого, высказываются же официальные лица России, которые согласно Конституции являются равными в правах всем пользователям Соккера.
Очень странно. Вы или не постите такие новости, или дайте нам тоже возможность высказаться.