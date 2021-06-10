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Арбитр, работавший на финале ЛЧ, рассудит матч между Россией и Бельгией

сегодня, 11:28
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Испанская бригада арбитров будет работать на первом матче сборной России на Евро-2020 против сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным судьей встречи будет Матеу Лаос. Помощниками рефери станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Видеопомощник рефери — Алехандро Эрнандес.

Матеу Лаос обслуживал финал Лиги чемпионов завершившегося сезона между «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0). В прошлом сезоне он показал 124 жёлтых (4,59 за игру) и 3 красных карточки (0,11 за игру) за 27 матчей. В среднем Лаос назначал 0,3 пенальти за игру.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 16:41
Дарим бесплатно, забирайте лухочмо. Реально, даром. Заберите, а..
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 16:07
То есть даже если будет явный пенальти, то он его не даст...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:04
Оздоев и К. должен принять во внимание, что его некоторые "Финты" будут строго наказываться.
particular
particular
сегодня в 15:32
Матч, в котором не будет накала борьбы, - судить не сложно... Испанец справится...
альсато
альсато
сегодня в 15:20
Ни разу!..Ни разу наши Сборные (со времен Союза) не обыгрывали Бельгию!)))))..так, что перестаньте гнать пургу, а готовьтесь!))))
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:11
Это тоже имеет место быть)))
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:09
Тогда первую победу на льду Александр Невский и К° выиграли более 750лет назад над сборной Шведции и Германии !!!)
Знатог
Знатог
сегодня в 15:06
Чтобы не проиграть Бельгии у нас должно быть 12 игроков в защите)
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:04
А почему бы нет! Скажешь традиции?Так мы в футболе первые Европу взяли!
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 14:59
кто сказал великую фразу "Бельгийцы ничем не удивили". Комбаров?
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 14:57
надо на один матч тренером бельгии сделать гвардиолу, и победа у нас в кармане
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:54
Ну как сравнивать хоккей с футболом ?????
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:49
Я скажу только одно я не поношу игроков! Но и любить мне их не за что!
Единственное скажу , разве мы не в праве ожидать от ЗМС хорошей игры!У нас хоккеисты вылетели от Канады в плей-офф , так ППЦ !А здесь выходим из группы и проходим мертвых испанцев и все караул !Салют! Черчес павлином ходит!Дзюба герой нации!!!Разве когда ты хорошо делаешь свою работу это вон выходящее!?? А они её сделали просто хорошо))И я остановлюсь)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:48
Лаос много не свистит даёт бороться, так что будет жёсткий футбол.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:37
А что можно вообще ожидать от нашей сборной, здраво рассуждая??? У нас в России нет футбола, а соответственно игроков которые могли бы создать, хоть какую нибудь конкуренцию !!! Вот только этими Авось ... , а может быть, а если...вдруг , себя приходится и тешить !!! Зато критиков тут предостаточно, которые только и могут в оскорбительной форме высказывать свои "умные" тирады в сторону игроков, тренера сборной. С высохжего колодца , воды не вычерпать , если только дождь не пройдёт !!! Вообще остановлюсь пожалуй.
Каждый выберает цвет карандаша такой, какую картину он хочет нарисовать.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 14:33, ред.
Спасибо за разъяснения, Jobss.
Я Вас понимаю и принимаю Ваши правила. Хорошего Вам вечера и пусть на Евро победит команда за которую Вы болеете!
STVA 1
STVA 1 ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 14:26, ред.
А зачем? Как вчера писал , что у каждого будет своя правда а истина посередине!А в итоге развернется срач и тут как тут подоспеют провокаторы с обеих сторон! Админам я думаю это не надо! Да и многим из нас думаю тоже!
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:23
Дружище скажу по секрету , только никому не говори, я не считаю выступление нашей сборной на ЧМ выдающимся ! Стечение обстоятельств или даже можно сказать благосклонность фортуны к хозяевам!Не полезу в дебри! Скажу только одно что ВСЕМ выгодно чтобы хозяева прошли дальше!
Сейчас мы смотримся хуже чем на ЧМ! ЛН не даст соврать! Так с какого перепуга мы должны выступить не хуже)))
Знатог
Знатог ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 14:16
Согласен. Если это политические новости, так и не писали бы их здесь. А если написали, то почему нельзя нам высказаться. РФС больше делать нечего, кроме как рассматривать буковки на форме других стран.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 14:09
Лаос как судья прибавил за последние 3 года, но порой уж слишком много времени он отводит на разговоры с футболистами. С другой стороны, сбивание темпа будет только на руку нашим.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:07
Повезло тебе, а я вот всё тешу себя заоблачными надеждами !!! Ну и на Авось..., а может быть, а если...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:04
Нам рассчитывать в этом матче мало на что приходится , надеюсь судейство будет достойным.
jobss
jobss ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 14:04
Главная задача - избежать подобных высказываний, а не раздавать баны каждому второму
Дима Логинов
Дима Логинов ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 13:58, ред.
Здравствуйте, Jobss!
Я Вас понимаю, но вы же можете экстремистские комментарии удалить и не дать втянуть некоторых пользователей в подобного рода дискуссию. Помимо подобного рода людей, кто пытается троллить и задеть другую нацию, есть же масса абсолютно адекватных пользователей и им было бы интересно подискутировать на эту тему.
Но я Вас тоже понимаю, конечно, может быть Вы и правы. Но только это несколько идёт в разрез возможности высказаться нам, да и с учётом слов о том, что спорт вне политики.
Спасибо.
jobss
jobss ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 13:54, ред.
Добрый день, комментарии закрываются, для того, чтобы избежать экстремистских высказываний, оскорблений наций, а в таких новостных материалах подобные вещи встречаются очень часто. Тем не менее пользователи должны быть в курсе происходящих в футбольном мире новостей.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 13:46, ред.
Соккер, почему вы постите новости о форме Украины и отключаете к ним комментарии? Я понимаю, когда вы отключаете комментарии к новостям о смерти футболистов, тут всё правильно - негоже тревожить мёртвых. Но, насколько я знаю, высказывать свою политическую позицию не является нарушением чего бы то ни было, и очень странно, что вы отключаете комментарии.
Мне кажется, думаю в этом я не одинок, кто бы высказался по поводу всего этого, высказываются же официальные лица России, которые согласно Конституции являются равными в правах всем пользователям Соккера.
Очень странно. Вы или не постите такие новости, или дайте нам тоже возможность высказаться.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:45
Я уже взрослый и в сказки не верю и в сборную))
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:44
Хорошо работать, значит хотя бы одну красную показать Бельгии и один пендаль в ворота Бельгийцев !!!)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:41
это самое важное))))))))))))) теперь бояться и не стоит)))))))))))))))))))))))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:16
И это не Лапочкин!
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