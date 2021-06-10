Арбитр, работавший на финале ЛЧ, рассудит матч между Россией и Бельгией

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сегодня, 11:28

Испанская бригада арбитров будет работать на первом матче сборной России на Евро-2020 против сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА .

Главным судьей встречи будет Матеу Лаос. Помощниками рефери станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Видеопомощник рефери — Алехандро Эрнандес.

Матеу Лаос обслуживал финал Лиги чемпионов завершившегося сезона между «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0). В прошлом сезоне он показал 124 жёлтых (4,59 за игру) и 3 красных карточки (0,11 за игру) за 27 матчей. В среднем Лаос назначал 0,3 пенальти за игру.