ГлавнаяНовостиСудействоЕвро-2020

Арбитр Федотов: «Хорошо, что на матче Россия — Бельгия будет работать Лаос»

сегодня, 15:12
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Судья Игорь Федотов оценил арбитра Матеу Лаоса, которая будет работать на первом матче сборной России на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Матеу Лаос отсудил финал Лиги чемпионов хорошо, мне понравилось: он давал побороться, ошибок не было. Всё с судейством в матче с Бельгией должно быть хорошо. Думаю, преднамеренных ошибок не будет, плюс есть VAR — от него ждут многого, его будут продвигать. От этого арбитра ждём только хорошего.

У нас группа серьёзная, и на первую игру поставили топового арбитра. Они все топовые на чемпионате, но этот человек хорошо отработал финал Лиги чемпионов. Для нас хорошо, что будет он, а не кто-нибудь неизвестный.

Все новости
ОфициальноАрбитр, работавший на финале ЛЧ, рассудит матч между Россией и Бельгией
Сегодня, 11:28 Комментарии38
СлухиСтало известно, кто может сменить Кашшаи на посту главы судейского корпуса
07 июня Комментарии37
СлухиРФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи
02 июня Комментарии24
ОфициальноПольшу и Россию рассудят итальянцы
30 мая Комментарии21
Кроос: «Судейство в матче с „Севильей“ повлияло на борьбу за титул»
21 мая Комментарии15
Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА в заключительном туре РПЛ
13 мая Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:43
Не ясно кому от этого будет хорошо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:26
Лаос не кукуян будет судим по правилам.
альсато
альсато
сегодня в 15:51
Идиот! Какая разница, кто будет обслуживать матч!?...тридцать лет назад, игру обслуживал мне знакомый судья, я ему говорю...поставь точку (жигули)..., а он мне-я поставлю, когда ты (сальто) середину поля переползешь)))))....НА СЕБЯ (суки) надейтесь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:45
Топовый судья не позволит себе ошибок в первом же своём матче на Евро.
Будем надеяться на толковое судейство. Но вот уровень сборных - это небо и земля.
Как по стоимости, так и по уровню игроков. Почти все играют в ТОП-чемпионатах, и далеко не в захудалых клубах. Так что при любом судействе нашим придётся трудно.
Вся надежда на родные стены и кураж в день России...
BDA8181
BDA8181
сегодня в 15:27
Да какая разница, все равно сольем игру Бельгий. Не наш уровень.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:24, ред.
Надеюсь Надежда надеется на Викторию с Никой в противостоянии с Бельгией , а братский Лаос будет за сборную России и всё это = ПОБЕДА !!! )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:14
Надеюсь на справедливое судейство!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100