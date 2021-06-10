Арбитр Федотов: «Хорошо, что на матче Россия — Бельгия будет работать Лаос»

Судья Игорь Федотов оценил арбитра Матеу Лаоса, которая будет работать на первом матче сборной России на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Матеу Лаос отсудил финал Лиги чемпионов хорошо, мне понравилось: он давал побороться, ошибок не было. Всё с судейством в матче с Бельгией должно быть хорошо. Думаю, преднамеренных ошибок не будет, плюс есть VAR — от него ждут многого, его будут продвигать. От этого арбитра ждём только хорошего.

У нас группа серьёзная, и на первую игру поставили топового арбитра. Они все топовые на чемпионате, но этот человек хорошо отработал финал Лиги чемпионов. Для нас хорошо, что будет он, а не кто-нибудь неизвестный.