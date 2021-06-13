Кастань получил двойной перелом глазницы и больше не сыграет на Евро-2020

Защитник «Лестера» и сборной Бельгии Тимоти Кастань получил серьёзную травму в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против России (3:0). 25-летний футболист столкнулся головами с российским хавбеком «Зенита» Далером Кузяевым и был заменён на Тома Менье.
После матча у Кастаня диагностировали двойной перелом стенки глазницы. Об этом сообщил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Очень плохие новости. Печально, но Тимоти Кастань больше не сыграет на турнире. Ему сделали рентген. Там двойной перелом. Теперь ему нужно предоставить необходимое лечение.
Кузяеву, столкнувшемуся с Кастанем, перебинтовали голову, после чего он продолжил играть, но вскоре был заменён на Дениса Черышева.