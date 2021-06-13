Кастань получил двойной перелом глазницы и больше не сыграет на Евро-2020

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сегодня, 02:35

Защитник «Лестера» и сборной Бельгии получил серьёзную травму в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против России (3:0). 25-летний футболист столкнулся головами с российским хавбеком «Зенита» и был заменён на Тома Менье.

После матча у Кастаня диагностировали двойной перелом стенки глазницы. Об этом сообщил главный тренер сборной Бельгии .

Очень плохие новости. Печально, но Тимоти Кастань больше не сыграет на турнире. Ему сделали рентген. Там двойной перелом. Теперь ему нужно предоставить необходимое лечение.

Кузяеву, столкнувшемуся с Кастанем, перебинтовали голову, после чего он продолжил играть, но вскоре был заменён на Дениса Черышева.