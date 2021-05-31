«Барселона» установила уникальный рекорд

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сегодня, 10:37

Сообщается, что «Барселона» — первый клуб в футбольной истории, который делал требл (Национальная лига, Национальный кубок, и Кубок европейских чемпионов) в мужских (2008-09 и 2014-15) и женских (2020-21) категориях.

El Barcelona es el PRIMER CLUB EN TODA LA HISTORIA DEL FÚTBOL que gana el triplete (Liga nacional, Copa nacional y Copa de Europa) en categoría masculina (2008-09 y 2014-15) y femenina (2020-21). https://t.co/PR6RDQun4N — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 30, 2021

Ранее сообщалось, что у «Химок» появится женская команда.