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«Барселона» установила уникальный рекорд

сегодня, 10:37

Сообщается, что «Барселона» — первый клуб в футбольной истории, который делал требл (Национальная лига, Национальный кубок, и Кубок европейских чемпионов) в мужских (2008-09 и 2014-15) и женских (2020-21) категориях.

Ранее сообщалось, что у «Химок» появится женская команда.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:54
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:43
    Барса, даже погибая, будет ставить рекорды !
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 10:42
    Это уже в прошлом
    David Young
    David Young ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 10:42
    Добрый день.

    Опишите, пожалуйста, первую проблему поподробнее.

    А с количеством ставок всё в порядке - сейчас мало матчей, а в финальный день всегда доступно лишь некоторое количество матчей которые играются в этот день.
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