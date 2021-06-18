Роберто Карлос: «Может быть, однажды Дзюбу пригласят в „Реал“»

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18 июня 2021, 10:21

Бывший футболист «Реала» ответил на вопрос о том, может ли форвард «Зенита» и сборной России получить приглашение в мадридский клуб.

Об Артёме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в «Зените». Но никогда не знаешь, как все сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть — однажды его пригласят в «Реал».

Ранее Карлос высказался о шансах сборной России на выход из группы на Евро.