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Роберто Карлос: «Может быть, однажды Дзюбу пригласят в „Реал“»

18 июня 2021, 10:21

Бывший футболист «Реала» Роберто Карлос ответил на вопрос о том, может ли форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба получить приглашение в мадридский клуб.

Об Артёме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в «Зените». Но никогда не знаешь, как все сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть — однажды его пригласят в «Реал».

Ранее Карлос высказался о шансах сборной России на выход из группы на Евро.

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Все комментарии
Серж Алданский
Серж Алданский
вчера в 06:56
Разве только сетку с мячами таскать,ну или фигурки расставить. Ассистентом короче. Думаю Артемке в радость будет
Roman73
Roman73
18 июня в 20:33
Карлос не лишён чувства благодарности , да и комплименты говорить -какая трудность ?
Реал ? на Сантьяго Бернабеу Дзюбе не грех и дворником поработать.
Поц
Поц
18 июня в 19:56
Конечно пригласят в Реал. Только не в футбольный. Где у нас руками играют? Гандбол. Туда Дзюбе и дорога. Руки у него золотые.
zsb1961
zsb1961
18 июня в 19:49
Хорошая шутка!
RomM84
RomM84
18 июня в 18:55
Тренером правых рук!?
Vadik
Vadik
18 июня в 18:20
Ну разве только для того, чтобы интервью давать.... То да)))))
nikot
nikot
18 июня в 17:57, ред.
    Kosmos58
    Kosmos58
    18 июня в 17:56
    Роби, я думал ты адекват ...
    radone
    radone
    18 июня в 17:49
    посмотреть на матч нормальных футболистов разве что
    Timur132
    Timur132
    18 июня в 17:45
    Ещё бы его не знали после таких то ручных подвигов.
    Муса Мусаев
    Муса Мусаев
    18 июня в 16:48
    Балбой- балбесом
    альсато
    альсато
    18 июня в 16:20
    ..и меня приглашали..на экскурсию))))
    Шуnя771
    Шуnя771
    18 июня в 16:01
    Да! Его филигранную игру с Бельгией мы видели! Конечно в "Реал" надо брать - молод, напорист, рекламный... Мбаппе, Погба, Де Брюйне... Пардон... Высоко прыгнул, достаточно Джута, Пукки, Локателли...
    pele1981
    pele1981
    18 июня в 16:01
    Если только полы мыть)))
    lobsterdam
    lobsterdam
    18 июня в 15:40
    В южной Америке так много всяких Реалов
    112910415
    112910415
    18 июня в 15:22
    неужели перспективы Реала столь безрадостны ?
    berda2003
    berda2003
    18 июня в 15:13
    мячи качать...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 июня в 15:10
    Роберто не шутил , он говорил вполне серьезно . Просто он имел ввиду "Реал Потоси" — боливийский футбольный клуб.
    Futurista
    Futurista ответ eleven LC (раскрыть)
    18 июня в 14:52
    Ага)...легендарное трио ДзюБеМба...
    Incredulous
    Incredulous
    18 июня в 14:47
    А чувство юмора у Роберто отличное.
    barcamilan
    barcamilan ответ eleven LC (раскрыть)
    18 июня в 14:47
    Дзюбемба
    zim289
    zim289
    18 июня в 14:45, ред.
    Об [любое имя] в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в своем клубе. Но никогда не знаешь, как все сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть — однажды его пригласят в «Реал».
    5rg297ngvm2b
    5rg297ngvm2b
    18 июня в 14:24
    Карлито шутник тот еще оказывается.
    karnager
    karnager ответ eleven LC (раскрыть)
    18 июня в 14:07
    не, Дзюба, Мбаппе и Бензема, чтобы получилось ДМБ
    Сп62
    Сп62
    18 июня в 14:04, ред.
    Ну, пошутил человек. А что, нельзя? Мы тоже шутим.
    minai
    minai
    18 июня в 13:34, ред.
    .. для того, чтобы тренер постоянно тыкал в него пальцем и говорил, что вот так играть нельзя.
    Alex12357
    Alex12357
    18 июня в 13:16
    А что за мода у Россиян приклеиваться к футбольным знаменитостям?Роберто Карлос даже не знает такую фамилию Дзюба,так что успокойтесь.
    Garrincha58
    Garrincha58
    18 июня в 13:14
    может его детей, если футболом займутся
    Spartachok86
    Spartachok86
    18 июня в 13:09
    Научит там всех 74ть
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    18 июня в 13:08
    Журналисты спросили Карлоса про Дзюбу тот подумал наверное что это какой то молодой вундеркинд
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