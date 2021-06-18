ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Шварц: «Уверен, новые шаги в развитии Тюкавина не заставят себя ждать»

18 июня 2021, 15:42

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление клубом контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

Тюкавин — важный для нас игрок. Скажу больше, особенно приятно, что он является воспитанником клубной академии. Я видел фотографии, когда Костя был совсем маленьким, и на всех них он в динамовской форме. Тюкавин — футболист основного состава и отвечает всем требованиям, которые мы предъявляем к игрокам.

Из его сильных качеств хочу отметить, что он здорово ведёт борьбу в штрафной соперника. Это физически достаточно крепкий игрок, который хорошо выбирает позицию. Плюс у него отличный завершающий удар. Сейчас, конечно, ещё стоит поработать над его оборонительными действиями, над физической формой, чтобы он стал ещё крепче. Если он добавит в этом, то от этого выиграет и он сам, и «Динамо». Я рад, что Костя подписал новый контракт, и уверен, что новые шаги в его развитии не заставят себя ждать.

Все новости
«Желание поиграть сезончик есть». Павлюченко — о контракте с ФК «Знамя»
Вчера, 16:39 Комментарии5
Официально«Сочи» подписал защитника «Рапида» Барача
Вчера, 15:54 ФотоКомментарии3
ОфициальноАлхазов покинул «Олимп-Долгопрудный»
Вчера, 15:05 Комментарии3
ОфициальноАндерсон и «Эвертон» продлили сотрудничество
Вчера, 14:55 ФотоКомментарии1
Слухи«Барселона» объявит о продлении контракта с Месси в его день рождения
Вчера, 11:50 Комментарии7
СлухиЯрмоленко собирается покинуть «Вест Хэм»
Вчера, 11:42 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 01:10
Не надо нахваливать, пусть доказывают
Сп62
Сп62
18 июня в 17:53
Развитие будет, если не зазвездится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 16:12
Похвально со стороны Шварца.
ProKop92
ProKop92
18 июня в 16:00
Доверие тренера очень важный компонент в развитии молодого игрока. Шварц показал, что доверяет. Дело теперь за Тюкавиным.
STVA 1
STVA 1
18 июня в 15:44
Время покажет... Главное не останавливаться в развитии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июня в 15:44
Тюкави воспитаник,ему нужно помогать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100