Дм. Черышев: «Сейчас Головин нравится намного меньше. Он передерживает мяч»

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Черышев подверг критике игру российского хавбека «Монако» Александра Головина на Евро-2020.
Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берёт мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч.
Напомним, Головин стал лидером 1-го тура Евро по преодолённой дистанции среди всех игроков турнира.
Димуля обиделся , что его сынка только выпустили и почти сразу заменили, вот и клепает по сути на лучшего игрока сборной.
Димуля обиделся , что его сынка только выпустили и почти сразу заменили, вот и клепает по сути на лучшего игрока сборной.