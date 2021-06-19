Дм. Черышев: «Сейчас Головин нравится намного меньше. Он передерживает мяч»

Экс-полузащитник сборной России подверг критике игру российского хавбека «Монако» на Евро-2020.

Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берёт мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч.