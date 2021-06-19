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Дм. Черышев: «Сейчас Головин нравится намного меньше. Он передерживает мяч»

вчера, 05:17

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Черышев подверг критике игру российского хавбека «Монако» Александра Головина на Евро-2020.

Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берёт мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч.

Напомним, Головин стал лидером 1-го тура Евро по преодолённой дистанции среди всех игроков турнира.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 20:18
У меня нет сына! А старший черыш пусть лучше своего "топаря" расписывает в критике, который полностью бесполезен в сборке.
112910415
112910415
вчера в 15:08
Отдавать-то некому
Project Pandora
Project Pandora ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:20
А тебе - твоего?
Брулин
Брулин
вчера в 12:38
Да вся команда никакая, если честно. Головин, возможно, это чувствует и передерживает, хотя сам тоже явно не лучшей форме. Остается надежда, что первые два матча физически мы вкатывались в турнир(что-то похожее было на евро 2008 кто помнит с тем условием, что сейчас команда на уровень слабее)
galem72
galem72
вчера в 11:05
Может, папашке лучше своего сынка критиковать? ))
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:21
Передерживания мяча Головиным, объясняется, прежде всего, абсолютной безыдейностью остальных игроков, которые под указкой Черчесова только бояться, как бы чего не привезти на свои ворота и пятятся назад, вместо того, чтобы впереди открываться, куда и следовали бы пасы Головина. Головин просто не может уже после европейского опыта перестроиться под Черчесовский трусливый футбол и ищет всегда перспективное продолжение атаки, а не пас назад или поперёк, но зачастую его просто не находит, вот и приходится ему возиться с мячом дольше.
амурец
амурец
вчера в 09:09
херню какую то ляпнул
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 08:31
А кому там отдавать мяч то? Деревянному Дзюбе, который мнит из себя крутого игрока, а на деле ноль?
Voinnet
Voinnet
вчера в 08:23
Ну на самом деле просто. Через него атаки все строятся. Потому и пытается вытаскивать, ибо партнеры не как в Монако. Может конечно я не прав, но мне его игра в принципе понравилась
ProKop92
ProKop92
вчера в 08:21
Скажите спасибо,что есть хоть кто-то в сборной кто не боится брать игру на себя
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 08:20
Передерживает, потому, что отдавать некому. Лучше бы раскритиковал своего нулёвого сынка.
Gahi
Gahi
вчера в 08:11, ред.
В этой ситуации нужно быть очень осторожным Дмитрию Черышеву когда критикуешь кого-то из команды в который играет твой сын нужно быть объективным и корректным в своих оценках и обязательно провести параллель между игрой Головина и Дениса Черышева.  В игре с Бельгией Денис на 29 минуте заменил получившего травму Далера Кузяева, а уже на 63 минуте делают обратную замену Черышева меняют на Алексея Миранчука. В общей сложности Денис отыграл 34 минуты и ничем особенным не отметился, а Головин отыграл весь матч, хотя Миранчука нужно было выпускать сразу на 29 минуте. Так вот с Финляндией Головин и Миранчук были в стартовом составе где Алексею удалось в конце первого тайма забить гол который и стал победным. А Дениса Черышева даже не выпустили на замену в этой игре он так и остался на скамейке запасных значит есть на это причина и её нужно было озвучить отцу Черышева, а не искать их в других футболистов. Будем надеяться на каждого игрока в составе сборной который в нужный момент когда выйдет играть против Дании приложит все усилия, чтобы добиться положительного результата и не имеет значения кто будет играть и тем более забивать Миранчук, Головин или Черышев главное чтобы на поле действительно была команда которой по силам добиться успеха. Удачи 
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 07:47, ред.
Зато Стеклянный всё прогрессирует и прогрессирует,до полного ухода со сцены.В этой ситуации папаше бы лучше помолчать,но для этого надо быть умным человеком.Хотя и два именитых итальянских специалиста тоже отмечают,что в монако Головин взрослеет,но не прогрессирует,и в ЦСКА он выглядел ярче.Но они имеют право на такое мнение,ибо их сыновья не играют в сборной России.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:17
Головин один и старается. Весь матч в одиночку пытается прессинговать, а остальные отходят назад . Отрабатывать должны все.
Димуля обиделся , что его сынка только выпустили и почти сразу заменили, вот и клепает по сути на лучшего игрока сборной.
Naherger
Naherger
вчера в 07:12
За сыном своим пусть смотрит. Он его явно недострогал...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:08
Играет как умеет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:50
Вообще не нравится.
Аксинья
Аксинья
вчера в 06:23
Дима, по сравнению с твоим сыном Головин космос))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:17
Черышев старший может нахваливать только сына а остальных критикует, я бы хотел, чтобы Головин ему совсем не нравился.
swed27
swed27
вчера в 05:39
Если бы забивал не было бы критики
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:31
Много экспертов
Comentarios
Comentarios
вчера в 05:21, ред.
Похоже проблема в другом, левый фланг ща за Головиным
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:19
Почувствовал себя лидером
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