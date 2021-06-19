Радимов: «Если датчане будут быстры, может не хватить последнего подката»

Экс-полузащитник сборной России, наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча россиян с Данией в 3-м туре группового этапа Евро-2020.
Если датчане будут быстры, то может не хватить последнего подката. Это я сейчас говорю о Дивееве, который три раза блестяще сыграл в последний момент в матче с финнами. Но мы видели, что, когда это был Лукаку, то его уже не догнать. Что касается Головина, то он мотор команды, без сомнения он лучший игрок нашей сборной. Но просто от него ждёшь большего.
Форвард сборной России Александр Соболев ранее выразил уверенность в том, что матч с Данией не будет последним для российской команды.