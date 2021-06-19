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Радимов: «Если датчане будут быстры, может не хватить последнего подката»

вчера, 04:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 22:00 Не начался

Экс-полузащитник сборной России, наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча россиян с Данией в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Если датчане будут быстры, то может не хватить последнего подката. Это я сейчас говорю о Дивееве, который три раза блестяще сыграл в последний момент в матче с финнами. Но мы видели, что, когда это был Лукаку, то его уже не догнать. Что касается Головина, то он мотор команды, без сомнения он лучший игрок нашей сборной. Но просто от него ждёшь большего.

Форвард сборной России Александр Соболев ранее выразил уверенность в том, что матч с Данией не будет последним для российской команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:09
Подкат, пенальти...
ProKop92
ProKop92 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 10:52
Дальше будет только хуже, поверь...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:57
Будут быстрее, однозначно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 07:55
Если не сработают подкаты,надо нам использовать откаты...
ДСА
ДСА
вчера в 07:08
Дожили: маленькая Дания фаворит с большой Россией.
Roman73
Roman73
вчера в 05:57
Подкаты, клинчы, можно также бросаться на амбразуру . 1945 !
beefs
beefs
вчера в 05:57
Это хорошо когда такая уверенность, скоро все увидим...
YVG
YVG
вчера в 05:05
А датчане будут быстры, это точно.
ОПС
ОПС
вчера в 04:56
Не будем говорить о грустном. Ждем хорошей игры.
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