Радимов: «Если датчане будут быстры, может не хватить последнего подката»

Экс-полузащитник сборной России, наставник «Зенита-2» поделился ожиданиями от предстоящего матча россиян с Данией в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Если датчане будут быстры, то может не хватить последнего подката. Это я сейчас говорю о Дивееве, который три раза блестяще сыграл в последний момент в матче с финнами. Но мы видели, что, когда это был Лукаку, то его уже не догнать. Что касается Головина, то он мотор команды, без сомнения он лучший игрок нашей сборной. Но просто от него ждёшь большего.