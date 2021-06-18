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Аленичев: «Сейчас сборная Украины немного сильнее нашей»

18 июня 2021, 20:38

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев похвалил сборную Украины.

Даже против серьезного соперника реально показывать хороший футбол. Пример – Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро – по крайней мере пока.

Шевченко и компания показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией они только укрепили хорошее впечатление.

Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится.

Российско-украинский тренер Игорь Гамула надеется, что команды смогут встретиться на текущем турнире.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
вчера в 18:18
Немного???)))) Он вообще-то видел матчи Украины и России???? Это день и ночь.
valt134
valt134
вчера в 16:31
Я так понимаю, Дмитрий просто хотел сделать комплимент российской сборной.
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 15:11
Намного сильнее
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 15:06
По всей параметру сильные у сб Russia😎.)))Начиная наставника и до сторожа клуба.Все шашлыки кушать хотят, но почему-то играть не хотят.Как сказал лейтенант в одном фильме,алкоголики,тнуяцы и дормаеды шагов вперёд.))) Отставить😂)))
Ника228
Ника228
вчера в 10:50
Они так говорят ,как будто раньше этого не видно было )) с началом отбора было видно кто играет в футбол, а кто ставит 8 защитников .
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 10:30
опечатка, намного сильнее
Анд-м
Анд-м
вчера в 10:25
Вполне может выйти и 1/4 финал
амурец
амурец
вчера в 09:06, ред.
не согласен что сборная Украины сильнее нашей сборной, но украинцы землю грызут за престиж сборной, вот чего нашим не хватает
Karkaz
Karkaz
вчера в 09:01, ред.
Дело не совсем в тренере, точнее не только, что сборная слабая. Одно дело если бы клубы хорошо играли, тогда да, а то клубы быстренько все хором вылетают из еврокубков, а там тренеры все разные, соответственно, в сборной собирается тот же материал, который вылетает из еврокубков.
Лично моё мнение, хоть и Черчесов слабый тренер, но если бы у него в составе играли на пике Березуцкие, Игнашевич, Жирков, Аршавин, Быстров, Денисов, Широков то даже с таким фаворитом как Бельгия, можно было пободаться.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 09:01
Если наши сборные встретяться,лишь бы ваши не сделали политику и шоу из этого
Milan199675
Milan199675
вчера в 07:57
Сейчас сборная Украины намного сильнее сборной России.
НОЖ
НОЖ
вчера в 07:55
Намного сильнее!
Klaus-S
Klaus-S ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 07:07
Лично мне не хотелось бы такого матча.
Будет много политики и мало футбола .
протон1
протон1
вчера в 02:50
на голову сильней
Kaiser83
Kaiser83
вчера в 01:56
мне как украинцу хотелось бы чтобы это было так, на самом деле различия наблюдаются на уровне статистической погрешности, и это при том что россия на спаде с откровенно слабым тренером, а украина нет.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 01:06
Это очевидно. Стоит только порадоваться за братьев-славян - сборная у них действительно солидная.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 00:45
Реально это узнать можно только в очном противостоянии,я уверен,что все,все ждут матч Украина-Россия....
abramjan
abramjan
вчера в 00:34
Млять,одни поражены и 58ы кругом
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 00:05
Возможно, спорить нет смысла,сборная украины выглядит шустрее ,в разы!!!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
18 июня в 23:24
Да почти все сборные на евро сильней нашей!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
18 июня в 23:18
Они наших не дождутся, наши просто не придут.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 июня в 23:16, ред.
Так всё таки это не вина самого тренера, а всей футбольной системы , которой к сожалению НЕТ !!!(((
Юношеская сборная решая свои задачи не хочет своих более или менее нормальных игроков отдавать в молодёжную, точно такую же политику ведёт молодежная сборная по отношению к главной сборной. Каждый из тренеров наших сборных хочет отличится и не хочет потерять своё место. Вот и получается замкнутый круг. Когда в той или иной команде есть один два классных игрока которые готовы к повышению в классе, за них начинает цепляться тренер , который естественно строит игру опираясь на них и естественно не отпускает от себя. Вот и всё. Нужен подход совершенно другой и совершенно другая система выращивания таких игроков , как это делают в Голландии и Германии, кстати уже и Норвегия и Швеция уже по такой методике работают. А у нас провал, деньги 💰 , штрафы , ненужные писанины и т.д.
Нет профессионалов, вернее они есть, но их даже близко не подпускают , был Фетисов Минспорта который мечтал и хотел изменить всю систему, и что и где он сейчас??? Вообщем как-то так.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 23:13
У наших толстолобиков ума нет. Вот смотри : Черышев , Семенов, Жирков, Кудряшов, Дзюба явно просятся на выход по возрасту и по игре. Оздоев , Кузяев явно не готовы. ЛН мы провалили, так там и надо было начинать обновление. Евро мы провалим, придет новый тренер , а осенью уже отбор . Ну когда наигрывать молодежь??? То что играет молодой Дивеев, заслуга то не Стаса , а соперников, которые поломали Кудряшова, Жиркова, а так бы мы его еще долго не увидели.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 июня в 23:13
К 3 пункту ещё можно Турцию отнести...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
18 июня в 23:11
Хотелось бы в плэй-офф с ними встретиться...
sir_Alex
sir_Alex
18 июня в 23:02
Намного сильнее.
Знатог
Знатог
18 июня в 22:53
Так будьте здоровы, живите багато, а мы уежжаем до дома, до хаты!
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июня в 22:47
Немного ? Судя по игре на голову сильнее.
Черчесов же ни на копейку не тренер, а так рядом постоять.
Rheinfall
Rheinfall
18 июня в 22:43
Димок , ты ошибаешься , намного сильнее наших дубов колдунов подопечные Шевченко.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 июня в 22:33, ред.
А тут тоже возникает вопрос, когда начинается смена поколений и ты как тренер ставишь в таких турнирах на матчи молодёжь, хотя-бы на две три позиции, которая к таким матчам не готова и физически и психологически и играя они начинают рано или поздно проваливаться , то тебя как тренера опять же начинают критиковать (мягко сказано) и опять же тренер остаётся крайний . У нас в России просто нет качественного футбола, а соответственно качественных игроков. Отсюда и такие ситуации со сборной и клубами на европейских аренах !!! Вообщем нет политки развития спорта всего , не просто отдельно футбола, а всего спорта !!! Я думаю отсюда и такие проблемы.
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