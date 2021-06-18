Аленичев: «Сейчас сборная Украины немного сильнее нашей»

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев похвалил сборную Украины.
Даже против серьезного соперника реально показывать хороший футбол. Пример – Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро – по крайней мере пока.
Шевченко и компания показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией они только укрепили хорошее впечатление.
Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится.
Российско-украинский тренер Игорь Гамула надеется, что команды смогут встретиться на текущем турнире.
Лично моё мнение, хоть и Черчесов слабый тренер, но если бы у него в составе играли на пике Березуцкие, Игнашевич, Жирков, Аршавин, Быстров, Денисов, Широков то даже с таким фаворитом как Бельгия, можно было пободаться.
Лично моё мнение, хоть и Черчесов слабый тренер, но если бы у него в составе играли на пике Березуцкие, Игнашевич, Жирков, Аршавин, Быстров, Денисов, Широков то даже с таким фаворитом как Бельгия, можно было пободаться.
Будет много политики и мало футбола .
Будет много политики и мало футбола .
Юношеская сборная решая свои задачи не хочет своих более или менее нормальных игроков отдавать в молодёжную, точно такую же политику ведёт молодежная сборная по отношению к главной сборной. Каждый из тренеров наших сборных хочет отличится и не хочет потерять своё место. Вот и получается замкнутый круг. Когда в той или иной команде есть один два классных игрока которые готовы к повышению в классе, за них начинает цепляться тренер , который естественно строит игру опираясь на них и естественно не отпускает от себя. Вот и всё. Нужен подход совершенно другой и совершенно другая система выращивания таких игроков , как это делают в Голландии и Германии, кстати уже и Норвегия и Швеция уже по такой методике работают. А у нас провал, деньги 💰 , штрафы , ненужные писанины и т.д.
Нет профессионалов, вернее они есть, но их даже близко не подпускают , был Фетисов Минспорта который мечтал и хотел изменить всю систему, и что и где он сейчас??? Вообщем как-то так.
Юношеская сборная решая свои задачи не хочет своих более или менее нормальных игроков отдавать в молодёжную, точно такую же политику ведёт молодежная сборная по отношению к главной сборной. Каждый из тренеров наших сборных хочет отличится и не хочет потерять своё место. Вот и получается замкнутый круг. Когда в той или иной команде есть один два классных игрока которые готовы к повышению в классе, за них начинает цепляться тренер , который естественно строит игру опираясь на них и естественно не отпускает от себя. Вот и всё. Нужен подход совершенно другой и совершенно другая система выращивания таких игроков , как это делают в Голландии и Германии, кстати уже и Норвегия и Швеция уже по такой методике работают. А у нас провал, деньги 💰 , штрафы , ненужные писанины и т.д.
Нет профессионалов, вернее они есть, но их даже близко не подпускают , был Фетисов Минспорта который мечтал и хотел изменить всю систему, и что и где он сейчас??? Вообщем как-то так.
Черчесов же ни на копейку не тренер, а так рядом постоять.
Черчесов же ни на копейку не тренер, а так рядом постоять.