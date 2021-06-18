Аленичев: «Сейчас сборная Украины немного сильнее нашей»

Бывший наставник «Спартака» похвалил сборную Украины.

Даже против серьезного соперника реально показывать хороший футбол. Пример – Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро – по крайней мере пока.

Шевченко и компания показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией они только укрепили хорошее впечатление.

Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится.