Салихова — о Цоуфале: «Газизов решил, что он не звезда»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему клуб не подписал защитника «Вест Хэма» и сборной Чехии .

Газизов решил, что этот футболист — не звезда. Ему очень хотелось привезти такого, «какого никогда не было в „Спартаке“» (это дословно). Второй — француз. Поэтому привёз Кокорина. А вместо Мозеса хотел Кико Феминиа. И были бы у нас Коко и Кико.