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Салихова — о Цоуфале: «Газизов решил, что он не звезда»

18 июня 2021, 22:54

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему клуб не подписал защитника «Вест Хэма» и сборной Чехии Владимира Цоуфала.

Газизов решил, что этот футболист — не звезда. Ему очень хотелось привезти такого, «какого никогда не было в „Спартаке“» (это дословно). Второй — француз. Поэтому привёз Кокорина. А вместо Мозеса хотел Кико Феминиа. И были бы у нас Коко и Кико.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:13
Забавно
Но завязывать надо с гласностью
VIC2
VIC2
вчера в 14:59, ред.
Салихова — это оригинально, а то уже всё попробовали...
Бабе цветы — остальным...
cska1948
cska1948 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 09:02, ред.
После вашего коммента невольно приходят на ум слова Великого Комбинатора...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:23
Зарема не перестаёт жечь и троллить Газизова.
Союзник противников
Союзник противников ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 07:59
Так мы не влияем на благополучие "Спартака",а она-молодец!Так держать!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 07:58
Кого ты привела в "Спартак",кроме склок и брехни??? И Арнольдыча совсем истощаешь,нашего некогда бодрого старичка.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:44
Полная клоунада, спартаку давно пора переквалифицироваться в ряды петросянов.
Roman73
Roman73
вчера в 06:00, ред.
Наверху гебисты,
В бизнесе евреи,
Женщины в футболе ,
А в постели -геи.
Гуляй, Россия и плачь Европа, у нас самая большая в мире оопа !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 02:07
Клеопатра теперь закют Газизова. Быть может от безответной Асисяй?! ).Если женщина начала клевать, то, это навсегда). Терпит пусть Газис). За такое бабло)).
n272nm
n272nm
вчера в 02:00
Зухра - это проклятие Спартака. Так днище еще не пробивал никто.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:31
Зарема - главная "звезда" в Спартаке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:30
Нормально прикололась!
ProKop92
ProKop92
18 июня в 23:56
А она забавная,эта Зарема
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 июня в 23:51, ред.
Ты к спартачам никакого отношения не имеешь!!!))) А в Динамо они не нужны !!!)))☝😜
beefs
beefs
18 июня в 23:46
А помоему им уже никто не поможет...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июня в 23:44
К черту Коко и Кико, хочу Чука и Гека!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
18 июня в 23:29
Здесь на соккере 100% пользователей такие же "мегатренеры", "топ-форварды" и с не меньшим ЧСВ, правда замечают они это только за другими!
Сп62
Сп62
18 июня в 23:25
Видимо, у Заремы и Шамиля теперь любовь до гроба. Внимание друг - другу почти каждый день.
alexgurzan
alexgurzan ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
18 июня в 23:09
.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
18 июня в 23:05
Почему бы Зареме не попросить у Федуна денег на клуб из ПФЛ для начала тогда уж. По ее собственному космическому ЧСВ, она потенциальный мегатренер, супердиректор и возможно даже топ-форвард (ничему не удивлюсь).

Ну вот она с таким талантом на изи выведет новый клуб в ФНЛ, а там и в РПЛ. Мб Львом Толстым и не только на словах станет.
Ironigor
Ironigor
18 июня в 22:58, ред.
Да ты то ему запретила Кико привезти, вот и не получилось Коко с Кико !!!))) Вот и нагрел вас и Газизов и Коко на энное количество казначейских билетов !!!))) Кокошка правда мелко всего на четыре ляма, а вот Газизов потрепал изрядно и ещё хочет вас чесануть !!!)
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