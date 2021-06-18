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Агент Тюкавина: «Костя хотел играть только в „Динамо“»

18 июня 2021, 15:30

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина прокомментировал продление игрока с клубом.

Тюкавин продлил контракт с «Динамо» на 3 года с опцией продления еще на сезон.

Переговоры были рабочие. Самое простое в них было то, что Костя не хотел играть ни в каком российском клубе, кроме «Динамо». Это клуб, который его воспитал, мы исходили из этого. Как и в любых переговорах были нюансы по срокам, финансам, но на первое место мы это не ставили. Костя доигрывал этот сезон в качестве самого низкооплачиваемого игрока «Динамо», но ни разу не бегал и не просил понять ему зарплату. Клуб видит отношение игрока.

Надо отдать должное руководству «Динамо», точек невозврата в переговорах у нас ни разу не возникало. Косте комфортно работать со Шварцем, тренер ему доверяет. Были моменты, когда у Кости что-то не получалось, Шварц мог даже сообщение ему лично отправить, подбодрить. Такие отношения дорогого стоят. Тренер доверяет молодым игрокам, в «Динамо» комфортная среда для развития.

Предложения из Европы? Были варианты из Италии, но мы по-честному себе сказали: а потянем ли сейчас? Я считаю, в Европу надо уезжать в качестве окрепшего футболиста.

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sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 июня в 17:39
Так и есть!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
18 июня в 17:31
Более глупейшего решения с его стороны принять было невозможно. Кого он хотел вытеснить??? Там на левом фланге умопомрачительная конкуренция была : Жирков, Дани, Кришито. Надо с головой не дружить , что бы рвануть в это месиво.
А ведь в Динамо Черчесов его выпускал в основе, но похоже паря звездочку словил, да и Боаш ему пообещал игровое время. В итоге трехлетнее сидение на лавке и путешествия по жиденьким клубам.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 июня в 17:08
Последний раз я слышал что он в Воронеже пылил!Вот и сходил во "флагман"))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
18 июня в 15:54
На данный момент Иван Соловьев - полузащитник узбекского клуба «Навбахор»....далеко пошел.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 июня в 15:46
Соловьёва уже и не вспоминают.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июня в 15:37, ред.
Костя молодец! Где родился, там и пригодился. Надо все же отдать должное парню. Не погнался за длинным рублишком, а исправно отрабатывал свой контракт. Вот все бы так. Пример Игнатьева еще свеж: на свой клуб забил, а Рубине по полной провалился, так сгинет где то в ФНЛ.
beefs
beefs
18 июня в 15:34
Все правильно решили, так и нужно поступать...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 июня в 15:32
Желание Кости исполнилось
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