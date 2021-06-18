Агент Тюкавина: «Костя хотел играть только в „Динамо“»

Агент нападающего «Динамо» прокомментировал продление игрока с клубом.

Тюкавин продлил контракт с «Динамо» на 3 года с опцией продления еще на сезон.

Переговоры были рабочие. Самое простое в них было то, что Костя не хотел играть ни в каком российском клубе, кроме «Динамо». Это клуб, который его воспитал, мы исходили из этого. Как и в любых переговорах были нюансы по срокам, финансам, но на первое место мы это не ставили. Костя доигрывал этот сезон в качестве самого низкооплачиваемого игрока «Динамо», но ни разу не бегал и не просил понять ему зарплату. Клуб видит отношение игрока.

Надо отдать должное руководству «Динамо», точек невозврата в переговорах у нас ни разу не возникало. Косте комфортно работать со Шварцем, тренер ему доверяет. Были моменты, когда у Кости что-то не получалось, Шварц мог даже сообщение ему лично отправить, подбодрить. Такие отношения дорогого стоят. Тренер доверяет молодым игрокам, в «Динамо» комфортная среда для развития.

Предложения из Европы? Были варианты из Италии, но мы по-честному себе сказали: а потянем ли сейчас? Я считаю, в Европу надо уезжать в качестве окрепшего футболиста.