«Айнтрахт» хочет сохранить Йовича, но для этого им нужно продать Силву

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вчера, 15:15

«Реал» хочет продать форварда , чтобы собрать средства для дальнейших трансферов.

В минувшем сезоне Лука выступал на правах аренды за «Айнтрахт». По информации As, немецкий клуб хотел бы продлить аренду или выкупить сербского форварда, однако это невозможно, пока «Айнтрахт» не выручит средства с продажи .

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Силвой, но запрашиваемые 40 миллионов евро могут оттолкнуть клубы.

В апреле Йович заявлял, что вернётся в «Реал».