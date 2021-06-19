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«Айнтрахт» хочет сохранить Йовича, но для этого им нужно продать Силву

вчера, 15:15

«Реал» хочет продать форварда Луку Йовича, чтобы собрать средства для дальнейших трансферов.

В минувшем сезоне Лука выступал на правах аренды за «Айнтрахт». По информации As, немецкий клуб хотел бы продлить аренду или выкупить сербского форварда, однако это невозможно, пока «Айнтрахт» не выручит средства с продажи Андре Силвы.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Силвой, но запрашиваемые 40 миллионов евро могут оттолкнуть клубы.

В апреле Йович заявлял, что вернётся в «Реал».

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Ozabot
Ozabot
вчера в 15:37
Странное решение. Силва наколотил 28 голов и отдал 6 передач за 32 матча и находится на пике формы, а может еще вырастет. И это в команде, где не самые сильные хавы и ассистенты.
Йович вообще ничем не выделился особо, а про его форму вообще ничего хорошего не предвидится.
ProKop92
ProKop92
вчера в 15:17
А лучше бы наоборот хотели
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