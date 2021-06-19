«Айнтрахт» хочет сохранить Йовича, но для этого им нужно продать Силву

«Реал» хочет продать форварда Луку Йовича, чтобы собрать средства для дальнейших трансферов.
В минувшем сезоне Лука выступал на правах аренды за «Айнтрахт». По информации As, немецкий клуб хотел бы продлить аренду или выкупить сербского форварда, однако это невозможно, пока «Айнтрахт» не выручит средства с продажи Андре Силвы.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Силвой, но запрашиваемые 40 миллионов евро могут оттолкнуть клубы.
В апреле Йович заявлял, что вернётся в «Реал».
Йович вообще ничем не выделился особо, а про его форму вообще ничего хорошего не предвидится.
Йович вообще ничем не выделился особо, а про его форму вообще ничего хорошего не предвидится.