Серхио Рамос согласовал трёхлетний контракт с ПСЖ

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ на правах свободного агента.
Как сообщается, в последние недели агент испанца вёл переговоры с «Миланом», «Ромой», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и ПСЖ, однако именно французский клуб предложил игроку наиболее выгодные условия. Парижане согласились на все требования Рамоса. Серхио согласовал с ПСЖ трёхлетний контракт, по которому он будет получать 15 млн евро за сезон.
Рамос уже рассказал о переходе в ПСЖ нескольким игрокам «Реала».
Так что все должны быть довольны. Кроме Реала, бесплатно потерявшего многолетнего капитана...
Так что все должны быть довольны. Кроме Реала, бесплатно потерявшего многолетнего капитана...