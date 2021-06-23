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Серхио Рамос согласовал трёхлетний контракт с ПСЖ

сегодня, 10:07

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ на правах свободного агента.

Как сообщается, в последние недели агент испанца вёл переговоры с «Миланом», «Ромой», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и ПСЖ, однако именно французский клуб предложил игроку наиболее выгодные условия. Парижане согласились на все требования Рамоса. Серхио согласовал с ПСЖ трёхлетний контракт, по которому он будет получать 15 млн евро за сезон.

Рамос уже рассказал о переходе в ПСЖ нескольким игрокам «Реала».

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 15:21
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 15:19
      112910415
      112910415
      сегодня в 15:11
      очень хорошо устроился
      Nazi
      Nazi ответ gentlewolf (раскрыть)
      сегодня в 15:09
      Или будут ротацией страдать :)
      Ironigor
      Ironigor ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      сегодня в 14:08
      Серхио Рамос склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»
      вчера, 16:43
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 14:03
      Рамос никогда не говорил что хочет играть за МЮ .Последнее его желание было остаться в Реале ,он даже согласился на условия Переса ,но тот после подписания Алабы списал ветерана и отозвал предложение
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ NOVA (раскрыть)
      сегодня в 14:01
      Мог но Перес был другого мнения .Перес отозвал контракт и больше Рамосу ничего не предлагали
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 14:01
      Парижане согласились на все требования Рамоса. Серхио согласовал с ПСЖ трёхлетний контракт, по которому он будет получать 15 млн евро за сезон !!!

      Это самый аргументированный факт👉💰💰💰💰💰💰💰☝😜 того что вчера ещё Серхио очень хотел играть за Манчестер Юнайтед, а сегодня уже на три года подписал контракт с ПСЖ !!! Ну чтож , раз так случилось , тогда Удачи тебе Серхио теперь в ПСЖ !!!
      mphuZ
      mphuZ
      сегодня в 13:50
        gentlewolf
        gentlewolf ответ Nazi (раскрыть)
        сегодня в 12:59
        Перейдут на схему в 3 ЦЗ)
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук
        сегодня в 12:50
        во что превратился футбол. Париж еще один из лучших клубов западной Европы
        avici_liverpool
        avici_liverpool
        сегодня в 12:02
        отлично развел псж. респект
        9nz8tfqk9bn4
        9nz8tfqk9bn4
        сегодня в 11:56
        Этим миллионерам не хватает денег,все равно бегут за миллионами
        NOVA
        NOVA
        сегодня в 11:48
        во как!! все таки деньги решают, а мог бы и в Реале остаться, ну деньги ему важнее чем престиж!!! ну надеюсь уговорит мбаппе перейти в реал!!!
        Брулин
        Брулин
        сегодня в 11:40
        А зачем он ПСЖ нужен? Там есть сыгранная связка защитников, которые гораздо моложе.
        BOSSHUGOBOSS
        BOSSHUGOBOSS ответ 1bear (раскрыть)
        сегодня в 11:36
        а лч как не было, так и нет
        Q-J-G
        Q-J-G
        сегодня в 11:14
        Посмотрим, как для ПСЖ, но для С.Рамоса шикарный контракт, это даже более, чем он хотел получать у Ф.Переса, (12 млн, 2 года) продолжая играть за "Реал".

        Несмотря на возраст, 35 лет, руководство ПСЖ рискнуло подписать на три года...
        Оправдает ли С.Рамос ожидания, надежды руководства ПСЖ? Посмотрим!
        Donetsk_the_BEST
        Donetsk_the_BEST
        сегодня в 10:58
        Рад за Рамоса и его шикарный контракт! Удачи нашему кепу!
        Nazi
        Nazi
        сегодня в 10:44
        И куда теперь ставить трех центрдефов? Маркиньос, Кимпембе, Рамос :)))
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        сегодня в 10:37
        Целых три года,не хило!
        Project Pandora
        Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        сегодня в 10:27
        Лет через пять и в зенит можно, на лучших условиях.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        сегодня в 10:27
        Плохо представляю себе Рамоса вне Реала.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 10:23
        Всё таки настырный, добился таки своего! По годикам-то он уже ветеран, а зарплату хочет получать как в лучшие годы. Но ПСЖ тоже в выигрыше, получили игрока бесплатно. А через годик можно будет продать куда-нить в Китай или США, получив неплохую денежку.
        Так что все должны быть довольны. Кроме Реала, бесплатно потерявшего многолетнего капитана...
        1bear
        1bear
        сегодня в 10:21
        ПСЖ превратился в пылесос ,уже три команды скупили
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