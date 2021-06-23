Серхио Рамос согласовал трёхлетний контракт с ПСЖ

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сегодня, 10:07

Бывший защитник «Реала» близок к переходу в ПСЖ на правах свободного агента.

Как сообщается, в последние недели агент испанца вёл переговоры с «Миланом», «Ромой», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и ПСЖ , однако именно французский клуб предложил игроку наиболее выгодные условия. Парижане согласились на все требования Рамоса. Серхио согласовал с ПСЖ трёхлетний контракт, по которому он будет получать 15 млн евро за сезон.