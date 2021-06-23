Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии

Вратарь Андрей Лунёв, у которого истекает контракт с «Зенитом», может продолжить карьеру в Шотландии.
Согласно источнику, в услугах 29-летнего голкипера заинтересованы «Селтик» и «Рейнджерс». Некоторое время назад игрок встречался с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, и стороны не смогли договориться о продлении контракта.
Отмечается, что Лунёв выдал одному из посредников авторизацию на поиск себе новой команды в Великобритании.
Ну теперь, когда наши сборники освободились, пойдёт движуха по трансферам.
Удачи всем нам в этом деле...
Ну теперь, когда наши сборники освободились, пойдёт движуха по трансферам.
Удачи всем нам в этом деле...