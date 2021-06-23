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Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии

сегодня, 03:25

Вратарь Андрей Лунёв, у которого истекает контракт с «Зенитом», может продолжить карьеру в Шотландии.

Согласно источнику, в услугах 29-летнего голкипера заинтересованы «Селтик» и «Рейнджерс». Некоторое время назад игрок встречался с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, и стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Отмечается, что Лунёв выдал одному из посредников авторизацию на поиск себе новой команды в Великобритании.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 13:05
У украинца вроде Лунин фамилия, не? ))
galem72
galem72 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:03
Вряд ли тамошние клубы потянут такого топаря. А вот в думу ему давно пора. ))
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 08:48
Сначало подумал про лунева украинского, хотел посоветовать в это болото шотландское не лезть молодоиу, а нашему можно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:27
Агент распускает слухи
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 08:21
И сидеть тоже
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:16
Не зря Зенит переподписал Лунёва (судя по слухам). Теперь даже если он и захочет уйти, клуб получит денежку. И скорее всего, купит кого-нить из тройки Лантратов-Дюпин-Сафонов. Лично мне по вкусу Лантратов. Спокойный, уверенный, мастеровитый и без косяков. А главное, молодой и не словивший ещё звезду.
Ну теперь, когда наши сборники освободились, пойдёт движуха по трансферам.
Удачи всем нам в этом деле...
Бубнин
Бубнин
сегодня в 07:22, ред.
Нашими ребятами, выступившими на Евро, тоже интересуются многие топ-клубы!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 06:49
Дзюбой интересуются топ клубы ФНЛ
YVG
YVG
сегодня в 06:10
Это лучший вариант для Лунева.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:25
В этих клубах можно стоять надёжно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:21
Надо идти если хочется играть
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