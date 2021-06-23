Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии

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сегодня, 03:25

Вратарь , у которого истекает контракт с «Зенитом», может продолжить карьеру в Шотландии.

Согласно источнику, в услугах 29-летнего голкипера заинтересованы «Селтик» и «Рейнджерс». Некоторое время назад игрок встречался с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, и стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Отмечается, что Лунёв выдал одному из посредников авторизацию на поиск себе новой команды в Великобритании.