«Специа» обвинила Итальяно в неуважении после его ухода в «Фиорентину»

Официальный сайт «Специи» опубликовал заявление президента клуба Раймонда Платека относительно ситуации с тренером , который вчера покинул команду и возглавил «Фиорентину».

Ранее в эту же среду на сайте «Специи» появилась информация о заключении нового договора с Итальяно и его штабом.

В последние дни нам пришлось столкнуться с немыслимой и неуважительной ситуацией для клуба, города и для всех болельщиков. Мы верим в рукопожатия. Мы верим в подписанные контракты.

Эту ситуацию можно было разрешить быстрее, но мы были полны решимости оставаться верными нашим принципам. Мы никому не можем позволить проявлять неуважение к истории и спортивными традициями болельщиков и города.

Страсть, честность и преданность города Специи являются одними из основных факторов, которые побудили нас инвестировать в клуб. Мы немедленно приступили к поиску нового тренера, который будет соответствовать тем ценностям, которыми мы дорожим.