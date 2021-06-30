Самая скандальная сборная мира. Забастовки и предательства — спутники неудач Франции

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вчера, 20:00

Ночные посиделки футболистов Дешама и разборки их родни обсуждает весь мир.

1982-й год. Не поделили жену Платини

Футбольные скандалы и французы – братья навек, сейчас докажем. Тренер Мишель Идальго поехал на мундиаль в Испании с врагами в раздевалке. Лучший игрок Франции-1980 и трехкратный чемпион страны Жан-Франсуа Ларьо два года спал с женой Платини. И хотя Кристель бросила любовника еще до ЧМ , капитан сделал все, чтобы Ларьо не было на поле на ЧМ . Разумеется, тренер выбрал сторону Платини, вместе они сыграли лишь раз. У Ларьо, что всегда любил женщин чуть больше, чем футбол, позже карьера не задалась. А Франция через два года выиграет Евро. Победный первый гол забьет именно Мишель, что перевез жену в Турин подальше от французских брюнетов. К слову, будущий глава УЕФА простил Кристель, 44 года вместе и никогда не говорит на тему того романа с его другом. Вот только в полуфинале от немцев в 1982-м вылетели по пенальти. Ларьо бил их без промахов.

2004-й. Великие чемпионы влетают Греции

Проблемы были еще на ЧМ -2002, где Сенегал уничтожил фаворита. Единственный гол забил Папа Буба Диоп, который, к сожалению, ушел из жизни в конце прошлого года. «Шкаф», как его любя называли, создал первую сенсацию скандального ЧМ . Бартез, Лизаразю, Тюрам, Десайи, Виейра, Джоркаефф и Зидан не вышли из группы. Лемер ушел из сборной побежденным. С той поры начались ставки на слабых наставников. Сантини стал первым. Не удивительно, что проиграли на Евро-2004 в плей-офф сборной Греции. Во время подготовки к турниру были конфликты тренера с Трезеге и Пиресом. А чиновники не нашли ничего умнее, чем довериться Доменеку – тренеру молодежки, что не работал на высоком уровне со взрослыми звездами одиннадцать лет.

2006-й. Расистский скандал и удар Зидана

Зинедина в бытность игроком не раз кусали мухи. Как скакуна, что после сбрасывает наездника и мчится вдаль. Зидан сначала ушел из сборной, а потом неожиданно вернулся. Зато спустя время можно с уверенностью можно сказать, что плеймейкер был играющим тренером. Хотя Зидан привел Тюрама и Макелеле, на ЧМ -2006 поехала скандальная команда с плохой игрой. Правые политики раскачивали тему «сборной приезжих». Но Франции повезло – Рибери и Зидан сыгрались, а Бразилия постарела еще сильнее. Были в шаге от победы над Италией, но Трезеге не забил пенальти в серии, а Зинедин до этого ударил головой Матерацци и удалился в последней игре в карьере. Легенда ушла, а сборная осталась токсичной.

2010-й. Дело Анелька и тотальный развал

На Евро-2008 случился ожидаемый провал. Доменеку достались голландцы и итальянцы, без Зидана не обыграли даже румынов, последнее место в группе. За какие заслуги Раймона оставили – загадка. ЧМ -2010 доказал ошибочность ставки. Получился мерзкий конфликт тренера, команды и здравого смысла. Были обречены, особенно после того, как в стыковом матче Анри забил Ирландии после игры рукой. Судьи вытащили фаворита на турнир, вспомнили формулу « ФИФА – мафия», которую спустя годы докажут швейцарские и американские прокуроры, прикрывшие лавочку Блаттера. Но в ЮАР французы не стали королями. Анелька оскорбил Доменека – говорят, назвал «сыном шлюх*». До турнира Рибери с Бензема (Карима отцепили вместе со скандальным Насри) летали к несовершеннолетней проститутке. Скандалы накопились, Анелька отстранили, Николя отказался извиняться публично. И на поле Франция проиграла всё. Анелька получил 18 матчей дисквалификации, наказали Эвра, Рибери и Тулалана. Те устроили забастовку, несогласные с решением убрать их напарника. Цирк, что поставил точку в истории той команды. На Евро-2012 вылетят от испанцев, а в Бразилию сборную повезет уже Дешам.

2015-й. Секс-видео и отстранение Бензема

Точно можно сказать, что Вальбуэна занимался сексом там, где это могли видеть работники «Марселя». Парни, связанные с мелким криминалом, дружат с людьми из окружения Бензема. Карима уговорили быть посредником при шантаже секс-видео. Запись то ли существует, то ли ее никогда не было, а шантажисты просто пытались обмануть Матье. Игроков отстранили от сборной Франции. И тот скандал сказался на результате домашнего Евро-2016. Эдер, хотя и нестабильный форвард, подменил травмированного Роналду в финале с Францией, а у фаворита не нашлось человека с решающим ударом. Выступления Жиру на ЧМ -2018, где был полезен тактике, но не отличался, подтверждают – скандал с Бензема сделал французов уязвимее. А вот когда Карим вернулся сейчас и сыграл классно в решающий момент, не хватило единства и надежности в защите…

2021-й. Перепалки родственников и плохой сон

Футболисты часто капризные словно дети. До Евро-2020 был сигнал. Мбаппе обиделся на Жиру за слова об отсутствии передач, хотя Оливье вышел на замену и забил дважды против Болгарии. На настрой повлияли и увлечения игроков. Гризманн и Дембеле обожают видеоигры по ночам. А остальные рубились в карты и смотрели сериалы. Дешам посылал помощников укладывать спать спортсменов с зарплатами в миллионы евро. В России у них пошла игра, а девочки, что работали на базе сборной Франции, провожали Погба и компанию со слезами на глазах. Сейчас же пришлось полетать Европой, а в отелях следить за игроками сложнее. А ведь сон влияет на самочувствие. Например, овертаймы Евро-2020 ударили по ритму жизни фанатов. Что говорить о футболистах на турнире, чей формат изначально придумал Платини?

И тут Мишель, как в 1982-м. Тогда не поделили голубоглазую блондинку, а в 2021-м сцепились на трибунах родственники игроков. Мама Погба отбивалась от претензий. Мама Рабьо атаковала отца Мбаппе – назвала Килиана высокомерным. Сами игроки не ладят, у многих накопились вопросы по тому, как Погба выполняет черную работу. Коман сгреб коллекцию трофеев и отказывался уходить на замену с травмой. Бедный Дешам, в этот раз тренер – заложник капризов миллионеров. С игроками был вежливым, искал контакт. Просил сына скачать ему песни, которые те слушают, чтобы лучше понимать молодое поколение. Но что сработало на ЧМ -2018, где не перессорились, то не повторилось сейчас.

Франция снова развалились сначала изнутри, а потом на поле. Вернулись во времена, когда Доменек обозвал игроков «имбецилами». У фанатов вьетнамские флешбэки. Похоже, команде достанется отчасти по хорошей местной традиции. Зато в сборную снова зовут Зидана. В команде, где хватает балбесов, что не могут вовремя уйти спать или удержать счет 3:1, есть также Льорис, Канте, Варан, Бензема – взрослые ребята. Если Мбаппе сделает выводы после личного провала – дело не в пенальти, а в игре Килиана на турнире, то с Зинедином есть шансы в Катаре. Чемпионат мира всего через год. Если французы за это время не передерутся между собой, то возьмут реванш после неожиданного вылета в Бухаресте. Эта команда для полуфинала, но не ладили друг с другом, что отразилось на игре. Смертельно скучный фаворит отправился домой.