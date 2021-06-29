Дешам был недоволен тем, что игроки сборной Франции допоздна играли в игры

Тренерский штаб сборной Франции столкнулся с необычной проблемой во время Евро.

Сообщается, что специалистам пришлось бороться с тем, что многие игроки команды допоздна смотрели сериалы на своих компьютерах и играли в видеоигры.

Бывший пресс-секретарь сборной Франции Филипп Турнон прокомментировал данную информацию.

Ребята играют онлайн в игры, это невозможно контролировать, нельзя все время ходить из комнаты в комнату, чтобы посмотреть, горит ли свет!

У каждого из них есть один или два телефона, планшет, компьютер, мы ничего не можем с этим поделать.