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Дешам был недоволен тем, что игроки сборной Франции допоздна играли в игры

29 июня 2021, 17:34

Тренерский штаб сборной Франции столкнулся с необычной проблемой во время Евро.

Сообщается, что специалистам пришлось бороться с тем, что многие игроки команды допоздна смотрели сериалы на своих компьютерах и играли в видеоигры.

Бывший пресс-секретарь сборной Франции Филипп Турнон прокомментировал данную информацию.

Ребята играют онлайн в игры, это невозможно контролировать, нельзя все время ходить из комнаты в комнату, чтобы посмотреть, горит ли свет!

У каждого из них есть один или два телефона, планшет, компьютер, мы ничего не можем с этим поделать.

Накануне наставник сборной Франции Дидье Дешам оценил вероятность отставки после вылета с Евро-2020.

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 17:59
В какие они там игры играли? Карманный бильярд? У Дзюбы научились?
Ислам0926
Ислам0926 ответ vastudio (раскрыть)
вчера в 07:29
Нашим бы не помешал бы и Валуев и Кадыров и Емельяненко со своими клубами
bublikyo
bublikyo
29 июня в 23:28
ранг в Дотке сам себя не апнет)
pomor45
pomor45
29 июня в 23:12
В этой команде французов раз, два и обчёлся.
G.O.A.T
G.O.A.T
29 июня в 22:56, ред.
Канте после Лч просто усталый уже был. А так сборная Франции просто рано бросила играть..Мбаппе переоценен.
Землянин
Землянин
29 июня в 22:55, ред.
Начались какие то нелепые отмазки.
zsb1961
zsb1961
29 июня в 22:20
Ну, не повезло французам.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
29 июня в 21:45
Черчесов был доволен своими игроками,которую до утра смотрели кавказскую пленницу, а Дзюба разучивал СИМД,для празднования гола.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
29 июня в 21:06
Дешам один лишь читал про мушкетёров.а его штаб смотрел фильм с Боярским,после этого они сравнивали оригинал с аранжировкой.
Legend 6
Legend 6
29 июня в 20:29
Кто-то в онлайн игры переиграл, а кто-то видимо теребонькал до поздна и вылетел от Дании.
Vova999999999
Vova999999999
29 июня в 19:58
А я недоволен, что Дешам произвел такие безумные замены)
dimagas2
dimagas2
29 июня в 19:22
В ФИФЕ Варан-ТОП-чик на поле-днарна)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
29 июня в 19:21
Причём ни на футбольном поле, ни в онлайн катке футболистам сборной Франции проявить себя не получилось!
На футбольном поле их одолели швейцарцы, а в онлайн катке вся команда словила хэды от Кокорина. Изикатка!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
29 июня в 19:02
Вот и доигрались
vastudio
vastudio
29 июня в 19:02
Всего лишь нанять на пару дней Колю Валуева....тоже мне проблема)))
протон1
протон1
29 июня в 18:55
а что лишать зарплат. игр. как ничего не могут поделать? это в россии позволено так. что хочешь делай. хочешь на встречную полоусу выезжай. хочешь по голове стульями бей, а хочешь бутсами орбитров избивай... но а там что нет правил тоже?
Garrincha58
Garrincha58
29 июня в 18:53
интересная отмазка, Че надо взять за основу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 18:50
Искать крайних не мужской поступок.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня в 18:49
Видать в тех играх у них дела шли получше , чем на Евро.
Сп62
Сп62
29 июня в 18:38
Можно подумать, что смартфоны только у французов. Слабое оправдание.
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 18:26
Кому это интересно? После драки кулаками не машут.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 июня в 18:19
Поздновато высказывать недовольство
SAFqwer
SAFqwer
29 июня в 18:17
Поздно пить Боржоми или после драки кулаками не машут...Швейцарцы проявили характер и бились до конца, а там игры, порнофильмы-это уже лирика...
КЭТиК
КЭТиК
29 июня в 18:09
Вот и причина неудач.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
29 июня в 18:09, ред.
не, скорее всего в fifa21 сидят, наверно накануне с ними как раз и играли ) во всяком случае Рабьо точно в онлайне часто сидит )
nikot
nikot
29 июня в 17:59
У нас такого нет,если только капитан сам с собой зарубится!!!
Ironigor
Ironigor
29 июня в 17:58, ред.
В Counter strike они зашли в тыл к Швейцарцам , а патроны у них Дешам всё таки украл !!!))) Неповезло !!!))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
29 июня в 17:47
ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ ВИДЕОИГРЫ! Нет, не "отличная" оборона против швейцарцев, а ВИДЕОИГРЫ
Alex12357
Alex12357
29 июня в 17:41
В этом и заключается закулисная подготовка,много непонятных нюансов,к примеру Лысый давно приглядывается к Камерунскому Эму /Жиру обижался что Эму плохо видит поле и получив мяч бежит как бык на новые ворота /,тактика командной игры у Камерунского Эму -напрочь отсутствует ,он пропагандирует своё Я ,и на этом ЧЕ все убедились в этом!
112910415
112910415
29 июня в 17:40
поздно, всё поздно
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