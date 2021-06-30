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Младший брат Кокорина оштрафован на 4000 рублей за неповиновение полиции

вчера, 20:25

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан полицией. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Кокорин Кирилл признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неподчинение законным требованиям сотрудника полиции»). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей.

Адвокат Кокорина Вячеслав Барик заявил, что между сотрудниками полиции и Кириллом Кокориным и его другом Кареном произошло недопонимание у Центра международной торговли в Москве.

Они припарковались рядом с местом, которое был оцеплено сотрудниками полиции. Ребят попросили покинуть это место. Они начали спрашивать, почему, после чего были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что Кирилл Кокорин вместе со своим приятелем Кареном выпивали спиртные напитки всю ночь, а после захотели пройти в один из московских ресторанов.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:35
Нарываются парни, а потом мама Кокориных опять будет сопли на кулак наматывать,ей бы сейчас остудить и поговорить с сыном,надеюсь тот прислушается.
Rattlehead
Rattlehead ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:50, ред.
А закон считает иначе, причем это далеко не только российская практика. Во многих странах неповиновение законному распоряжению или требованию и нападение на сотрудников правопорядка при исполнении карается схожим образом, а то и строже.
Igo0rek
Igo0rek ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 00:00
В недочеловека. Поэтому считаю действия оправданными.
Rattlehead
Rattlehead ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 23:43
Дело не в стаканчике, а в том, в кого он брошен.
Igo0rek
Igo0rek ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:14
Ну кинуть пластиковый стаканчик, это конечно особо тяжкое преступление. Ничего не скажешь...
Rattlehead
Rattlehead ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:29
Всё правильно. В первом случае статья УК, здесь - административка.
pomor45
pomor45
вчера в 21:24
Лучше бы отправили на недельку улицы мести. Это для мажора чувствительнее штрафа.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:07
Так как я умею сопротивляться полиции ,так меня бы уже расстреляли ! Дважды ! )))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:02
На митинге в полисмена стаканчик кинул человек, получил срок. А тут всего 4 тысячи... Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:51
корячится медленно стаья уК..., а какая - время покажет...
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
вчера в 20:48
Кокорины троллят бесправных холопов, а холопы смещно возмущаются и лопаются от бессилия.
Ozabot
Ozabot
вчера в 20:38
Он же опасен как черт. Надо бы изолировать от общества, а 4000 это просто плевок в лицо простых смертных.
Futurista
Futurista
вчера в 20:31
"Они начали спрашивать, почему, после чего были задержаны и доставлены в отдел полиции.")...

Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:29
Гены не дают спокойно жить.
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