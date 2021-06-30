Младший брат Кокорина оштрафован на 4000 рублей за неповиновение полиции

1625073915

вчера, 20:25

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан полицией. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Кокорин Кирилл признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неподчинение законным требованиям сотрудника полиции»). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей.

Адвокат Кокорина Вячеслав Барик заявил, что между сотрудниками полиции и Кириллом Кокориным и его другом Кареном произошло недопонимание у Центра международной торговли в Москве.

Они припарковались рядом с местом, которое был оцеплено сотрудниками полиции. Ребят попросили покинуть это место. Они начали спрашивать, почему, после чего были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что Кирилл Кокорин вместе со своим приятелем Кареном выпивали спиртные напитки всю ночь, а после захотели пройти в один из московских ресторанов.