Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера»

Журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился информацией о будущем главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера.
Тем не менее консультации – самые разнообразные – продолжаются.
В отличие от балабола Уткина Дюков рискует задницей.
В отличие от балабола Уткина Дюков рискует задницей.
Пусть Дюков и изменяет.....
Если он народ снизу не слышит...может "рекомендации" сверху услышит....
Пусть Дюков и изменяет.....
Если он народ снизу не слышит...может "рекомендации" сверху услышит....
один короткий телефонный звонок, и Дюков объявит Стаса низложенным !
один короткий телефонный звонок, и Дюков объявит Стаса низложенным !
А по факту, - зарвавшиеся феодалы, очерствевшие и обуревшие от бесконтрольности и безответственности...
А по факту, - зарвавшиеся феодалы, очерствевшие и обуревшие от бесконтрольности и безответственности...