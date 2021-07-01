Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера»

Журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился информацией о будущем главного тренера сборной России .

Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера.

Тем не менее консультации – самые разнообразные – продолжаются.