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Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера»

01 июля 2021, 15:55

Журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился информацией о будущем главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера.

Тем не менее консультации – самые разнообразные – продолжаются.

Ранее Технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ быстроногий Абелардо (раскрыть)
01 июля в 20:22
Дюков работает в РФС БЕСПЛАТНО! Это для него хобби, а деньги он получает в "Газпромнефть"
112910415
112910415
01 июля в 19:38
одним миром мазаны ...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ быстроногий Абелардо (раскрыть)
01 июля в 17:39
Дюков ничем не рискует, но что касается задницы - было бы неплохо если бы он ей рисковал!)))
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
01 июля в 17:35
Коней на переправе не меняют. Достаточно вспомнить Слуцкого после изгнания Капелло. Игра сборной не изменилась + огромные бабки за разрыв контракта.
В отличие от балабола Уткина Дюков рискует задницей.
альсато
альсато
01 июля в 17:23
Утро, вечера-мудренее!))))..а почему?....да потому что, вечером-вы ВСЕ под градусом!..А утром вам уже НЕТ дела до мелочей)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 июля в 17:22, ред.
Главный сказал вчера что "нужно изменить кадровую составляющую".....
Пусть Дюков и изменяет.....
Если он народ снизу не слышит...может "рекомендации" сверху услышит....
Caniggia
Caniggia
01 июля в 17:02
Всё ясно с этим цирком под названием РФС. Теперь ждём позора с Хорватией и невыхода на ЧМ с бараноголовым. Неужели им это не понятно и неужели настолько наплевать на ЧМ?
d_fincher
d_fincher
01 июля в 16:56
Семья Газпрома своих не сдает.
andromend
andromend
01 июля в 16:51
Вообще ничего не понимаю,РФС планирует со Стасом ЧМ взять? Нет,ведь.Так и гоните в шею его.Конкурс устройте на должность.За такую зарплату сюда очередь со всего мира выстроится,только надо выбор правильный сделать.Набирайте молодежь и пусть на отборах опыта набирает она.Тухлый футбол просто уже смотреть невозможно.А Стас,извините,никогда ничего и не показывал искрометного.Что в Спартаке и особенно в Динамо,где так и играл,по флангу и навес.
112910415
112910415
01 июля в 16:46
срочно нужен пранкер, умеющий имитировать голос Кириенко !
один короткий телефонный звонок, и Дюков объявит Стаса низложенным !
andromend
andromend
01 июля в 16:44
Были времена,когда за 2 е место тренера снимали(Бесков),потом вдруг стали за 8е ордена и ЗМС давать.А теперь вообще за провалы денег мешок отсыпают. Чуден мир российского футбола.Или я старый стал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 июля в 16:43
Да уж добейте, сгноите и разворуйте все до конца, кроме ненависти нормальный болельщик к вам уже ничего не испытывает. И когда ничего не останется и вам не на чем будем наживаться и нечего воровать вы оставите этот вид спорта в покое. И тогда есть шанс, что из пепла и гнили взойдет что-то новое и стоящее.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
01 июля в 16:40, ред.
Черчесов уйдет только вместе с Дюковым после провала на следуюшем ЧМ. А до тех пор нужно успеть набить карманы. Так что не мешайте им работать
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
01 июля в 16:37
Васятка не проспался чтоль?
LOpp
LOpp
01 июля в 16:34
Дайте Станиславу Саламовичу спокойно поработать!
particular
particular
01 июля в 16:12, ред.
Такие вот дюковы и стасы корчат из себя государственных людей, озабоченных процветанием порученного надела...
А по факту, - зарвавшиеся феодалы, очерствевшие и обуревшие от бесконтрольности и безответственности...
beefs
beefs
01 июля в 16:11
молодцы, так держать (скоро футбол никто смотреть не будет)...
Gorasul
Gorasul
01 июля в 16:08
В 2018 году по данным Forbes в рейтинге богатейших россиян находился на 191-ом месте с состоянием 500 млн долларов. Поставили чтобы с Чабаном откаты не мутили - типа итак наворовал, свой питерский пацан.
Землянин
Землянин
01 июля в 16:06
Семина или Слуцкого, хуже точно не будет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 июля в 15:59
Однако это просто лажа
Karlnfo
Karlnfo
01 июля в 15:57
склонен к д*билизму
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