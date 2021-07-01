Российский гонщик Формулы-1 Мазепин: «Надеюсь, Украина выиграет Евро-2020»

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин, выступающий за команду «Хаас», выразил поддержку сборной Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии.

Я очень надеюсь, что Украина победит на чемпионате Европы. Хотя Украина и Россия — две разные страны, я родился в то время, когда это была наша братская нация, и у меня много друзей в этой стране.

Это было бы круто для фанатов, потому что это было бы что-то особенное, и я искренне надеюсь на это.