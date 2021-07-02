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Шакири: «Швейцария доказала, что умеет не только обороняться»

02 июля 2021, 06:40
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Вингер «Ливерпуля» и сборной Швейцарии Джердан Шакири дал комментарий в преддверии матча с Испанией в 1/4 финала Евро-2020.

Мы показали, что умеем не только обороняться. В матче с Францией мы доказали, что можем забить больше одного мяча. Мы хотим на 100 процентов показывать свой стиль футбола, и когда мы это делаем, то всё становится возможным.

Матч с Францией был тяжёлым. Для меня он тоже не был простым, хотя я провёл несколько неплохих отрезков матча. Я много помогал в защите и постараюсь выложиться на полную в матче с Испанией. Но если я не забью или не отдам голевую передачу, это не означает, что я проведу плохой матч.

Мы добились исторического результата в игре с Францией. Мы были очень рады, но теперь нас ждёт ещё один трудный матч. Нам придётся снова выйти за рамки наших возможностей.

Матч Швейцария — Испания обслужит бригада арбитров из Англии.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
02 июля в 10:44
Я бы больше сказал, на бумаге в рулонах
25процентный клоун
25процентный клоун
02 июля в 10:43
Мы сами решим какой матч ты проведешь
sv_1969
sv_1969
02 июля в 07:19
Испания фаворит только на бумаге
shlomo
shlomo
02 июля в 06:53
Швейцария и так прыгнула выше головы...
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