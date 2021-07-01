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У Мбаппе произошёл конфликт с Гризманном в сборной Франции

01 июля 2021, 17:52

Сборная Франции уступила сборной Швейцарии и покинула чемпионат Европы на стадии 1/8 финала.

Как сообщается, между нападающими Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе был конфликт во время турнира. Напряжённые отношения между игроками сохранялись ещё с чемпионата мира 2018 года. Перед Евро-2020 Мбаппе выступал за возвращение в сборную Карима Бензема, что повлияло на игровую позицию Гризманна. Кроме того, форварду «Барселоны» не нравится эгоистичное поведение Мбаппе. Сам Гризманн больше думает о коллективе.

На данный момент Мбаппе отправился в отпуск. Он уведомил руководство ПСЖ, что не собирается продлевать свой контракт.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
02 июля в 15:07
А Антуан хотел бы центр. форвардом что ли? У Карима на ЕВРО-2020 это хорошо получалось! Тем более в мадридском Атлетико Гризманн , как правило, играл слева в атаке, либо под нападающим.
Denis Miganov
Denis Miganov
02 июля в 12:50
Мбапе может вообще еа пенсию выйти
Agamaga........
Agamaga........
02 июля в 01:04
Черепашка зазвездился рано.
vastudio
vastudio
01 июля в 23:55
Пошёл по наклонной, скоро за табуретки возьмётся)))
gwynb1eidd
gwynb1eidd
01 июля в 23:03
С кем поведешься(Неймар) от того и наберёшься, до перехода в ПСЖ Мбаппе был самым перспективным и самым прогрессирующим игроком мира, а с Неймаром, стал нытиком играющим по праздникам, как бы это не было печально (
Nurzhan Nukeshov
Nurzhan Nukeshov
01 июля в 21:30
Гризи был хорош не голом и асистом а игрой жаль не повезло
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
01 июля в 21:27
Морды друг другу били?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ dok66 (раскрыть)
01 июля в 21:21
Не Визбор, а Дольский только)
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
01 июля в 21:18
Два петушка
dok66
dok66
01 июля в 21:17
Визбор : "Мне звезда упла на ладошку , я ее спросил - откуда ты ..." Парнишка зазвездил , и тут ... пенальти ! Бац , бац - и мимо ! Думаю после этого язык нужно будет засунуть в одно известное место
Бубнин
Бубнин
01 июля в 21:10
Гопник.
mars6791
mars6791
01 июля в 21:08
Смотрел матч Франция - Швейцария. МБаппе особо ничего не показал, был просто в тени, а если и бил по воротам ,то мимо. Зачем Дешам его держал на поле непонятно, в конце концов это еще и аукнулось не забитом пенальти, понятно , что пенальти это лотерея, но все же символично.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
01 июля в 20:57
Мбаппе упал на дно. Если останется в псж, то на дне и останется. Если перейдёт в реал, то сможет оттолкнуться от дна и выплыть на вершину. Все зависит от него самого, выбрав деньги или славу. Надеюсь Зидан возглавит сборную сейчас. Дешам уже лучше не придумает, а Зизу с таким составом может три титула подряд взять, как Испания
Илья Пыркин
Илья Пыркин
01 июля в 20:33
И кто кого отдрюкал в итоге? Или друг друга по палочке? 😺😩
Рейс 821
Рейс 821
01 июля в 20:27
Мбаппе одни понты
Camellot
Camellot
01 июля в 20:18
Справедливости ради это у сборной Франции должен быть конфликт с мбейпом
Землянин
Землянин
01 июля в 20:15, ред.
Желтуха какая то: кто сказал, кому с казал, с чего взяли ❓❓❓
dzvinka
dzvinka
01 июля в 20:03, ред.
да с Мбапе было все понятно когда он в ПСЖ пошел... к тамошним петухам-тусовщикам и гнилью. Я еще тогда говорил - что футболист Мбаппе закончился не начавшись.
пока еще молодой и ноги бегут чутка по памяти, вроде и сверкнет разок-другой против Амьена какого... но ленца и разгильдяйство будут только расти и все пойдет на спад.
dzvinka
dzvinka
01 июля в 20:01
оба ниочем, Жиру лучший форвард Франции на сейчас, покрайней мере лучше этих двоих - что и показал вылет этой самой сборной
berda2003
berda2003
01 июля в 19:55
всем видно, что обезьяна борзая...
bublikyo
bublikyo
01 июля в 19:33
Надеюсь Анчелотти вправит ему мозги, но хотя бы цена должна упасть учитывая его игру на Евро и 1 год контракта, если конечно шейхи не запугают его как было с Вератти
jh323qh9tpsp
jh323qh9tpsp
01 июля в 19:07
Мбаппе имеет чисто гопниковский характер,возомновил из себя Месси,скоро станнт одним из рядовых нападающих,с него ловить нечего,не серьезный неймаровский типсон
Forever77
Forever77
01 июля в 19:06
Зизу их всех к порядку призовёт...
Остапчук 67
Остапчук 67
01 июля в 19:03
Они оба хороши
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 июля в 19:00
Гризингер лучше бы показал зубы Месси.
Верг
Верг
01 июля в 18:51
Гризманн кстати за сборную хорошо играет, совсем в ней другой футболист и пасы на Бензема отдавал
Alex12357
Alex12357
01 июля в 18:48
Камерунский Эму,сначала с Жиру,теперь с Гризманном,не по хамски ли ведёт себя ?
1bear
1bear
01 июля в 18:46
Мбаппе 79...ся по полной в последнем матче,Гризманн -тоже не подарок,но в сравнение с молодым "зазвездившимся"...
...никакого уважения к старшим...
Kosmos58
Kosmos58
01 июля в 18:45
Обое рябое!
Ironigor
Ironigor
01 июля в 18:39
Две погасшие звезды, снова вспыхнули в ночи 🌙
Но а мы, но а мы считали их , сгоревшими до тла !!!)))
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