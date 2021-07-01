У Мбаппе произошёл конфликт с Гризманном в сборной Франции

Сборная Франции уступила сборной Швейцарии и покинула чемпионат Европы на стадии 1/8 финала.
Как сообщается, между нападающими Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе был конфликт во время турнира. Напряжённые отношения между игроками сохранялись ещё с чемпионата мира 2018 года. Перед Евро-2020 Мбаппе выступал за возвращение в сборную Карима Бензема, что повлияло на игровую позицию Гризманна. Кроме того, форварду «Барселоны» не нравится эгоистичное поведение Мбаппе. Сам Гризманн больше думает о коллективе.
На данный момент Мбаппе отправился в отпуск. Он уведомил руководство ПСЖ, что не собирается продлевать свой контракт.
пока еще молодой и ноги бегут чутка по памяти, вроде и сверкнет разок-другой против Амьена какого... но ленца и разгильдяйство будут только расти и все пойдет на спад.
пока еще молодой и ноги бегут чутка по памяти, вроде и сверкнет разок-другой против Амьена какого... но ленца и разгильдяйство будут только расти и все пойдет на спад.
...никакого уважения к старшим...
...никакого уважения к старшим...
Но а мы, но а мы считали их , сгоревшими до тла !!!)))
Но а мы, но а мы считали их , сгоревшими до тла !!!)))