У Мбаппе произошёл конфликт с Гризманном в сборной Франции

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01 июля 2021, 17:52

Сборная Франции уступила сборной Швейцарии и покинула чемпионат Европы на стадии 1/8 финала.

Как сообщается, между нападающими и был конфликт во время турнира. Напряжённые отношения между игроками сохранялись ещё с чемпионата мира 2018 года. Перед Евро-2020 Мбаппе выступал за возвращение в сборную , что повлияло на игровую позицию Гризманна. Кроме того, форварду «Барселоны» не нравится эгоистичное поведение Мбаппе. Сам Гризманн больше думает о коллективе.