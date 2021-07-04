Стало известно, почему Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной»

Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с агентами Лионеля Месси по вопросу подписания нового договора.
У аргентинца есть некоторые вопросы к каталонцам:
1. Лео хочет получить гарантии того, что ему выплатят все деньги, положенные по контракту, даже если начнется новая волна пандемии.
2. Форвард хочет знать, когда именно ему выплатят задолженности, которые остались еще с предыдущего контракта.
3. Футболист планирует перебраться в США в 2023 году. Если к этому времени у «Барселоны» останутся долги перед Месси, то представители игрока хотят узнать, где в таком случае Месси должен будет платить налоги – в Испании или в США.
4. Месси до сих пор сомневается в силе команды, он не уверен, что «Барселона» с нынешним составом готова бороться за победу в ЛЧ.
1 июля Месси стал свободным агентом.
С одной стороны, в свои 34 года Месси - до сих пор один из лучших в мире. И дело не только в статистике по голам и голевым, а в его умении играть эффективно почти на любой позиции в полузащите и нападении. Он именно что ведёт игру команд (Аргентина, Барселона). И без него Барселону сейчас может ждать большой провал. Именно что сейчас, т.к. команда в кризисе, и ей просто необходимы тащеры такого уровня. Ну просто нет сейчас игроков в Барсе даже приблизительно такого калибра и эффективности.
С другой стороны - Месси обходится Барсе очень дорого, даже с учётом его способности привлекать деньги инвесторов как медийное лицо.
Чтобы Барса была сильной, крепкой командой без Месси, нам нужен более тактически и психологически сильный тренер, чем Куман. Хотя сборные - это не совсем то, но пример Чехии, Дании и Италии показывает, что и без суперзвёзд можно сколотить очень добротную команду. Мне в общем симпатична работа Кумана в Барсе, но такую роль он не потянет. А те, кто на это способны, не факт, что смогут справиться с давлением общественности и звёздной болезнью игроков, и сами захотят идти в Барсу.
Сложно сказать, что делать в такой ситуации. Лапорта, разумеется, будет пытаться подписать Месси до последнего. Это было ясно ещё даже до выборов.
С одной стороны, в свои 34 года Месси - до сих пор один из лучших в мире. И дело не только в статистике по голам и голевым, а в его умении играть эффективно почти на любой позиции в полузащите и нападении. Он именно что ведёт игру команд (Аргентина, Барселона). И без него Барселону сейчас может ждать большой провал. Именно что сейчас, т.к. команда в кризисе, и ей просто необходимы тащеры такого уровня. Ну просто нет сейчас игроков в Барсе даже приблизительно такого калибра и эффективности.
С другой стороны - Месси обходится Барсе очень дорого, даже с учётом его способности привлекать деньги инвесторов как медийное лицо.
Чтобы Барса была сильной, крепкой командой без Месси, нам нужен более тактически и психологически сильный тренер, чем Куман. Хотя сборные - это не совсем то, но пример Чехии, Дании и Италии показывает, что и без суперзвёзд можно сколотить очень добротную команду. Мне в общем симпатична работа Кумана в Барсе, но такую роль он не потянет. А те, кто на это способны, не факт, что смогут справиться с давлением общественности и звёздной болезнью игроков, и сами захотят идти в Барсу.
Сложно сказать, что делать в такой ситуации. Лапорта, разумеется, будет пытаться подписать Месси до последнего. Это было ясно ещё даже до выборов.
Кто это за шпион такой, который знает эти вопросы ???
Фантастический писатель !!!)))
Кто это за шпион такой, который знает эти вопросы ???
Фантастический писатель !!!)))
Чемпионат топовый, интрига возродилась, Милан почувствовал вкус крови затяжного лидерства и солидной серии без поражений, лигочемпионская осень в наличии, главный конкурент рядом и в совершенно противоположном клубе, плюс Серия А куда мягче АПЛ, ближе к Примере - на старости надо в первую очередь о здоровье думать и о грядущем выходе на пенсию
Роналду тоже не решил карьеру с травмами в Англии заканчивать, а Месси тем более противопоказано на старости лет решить впервые в жизни чемпионат сменить и сразу - в Англии! АПЛ - это точно не тот чемпионат, который надо пробовать впервые в 34, если до этого никогда не играл в "силовой" лиге. В Дании там, в Турции, в Шотландии...
Чемпионат топовый, интрига возродилась, Милан почувствовал вкус крови затяжного лидерства и солидной серии без поражений, лигочемпионская осень в наличии, главный конкурент рядом и в совершенно противоположном клубе, плюс Серия А куда мягче АПЛ, ближе к Примере - на старости надо в первую очередь о здоровье думать и о грядущем выходе на пенсию
Роналду тоже не решил карьеру с травмами в Англии заканчивать, а Месси тем более противопоказано на старости лет решить впервые в жизни чемпионат сменить и сразу - в Англии! АПЛ - это точно не тот чемпионат, который надо пробовать впервые в 34, если до этого никогда не играл в "силовой" лиге. В Дании там, в Турции, в Шотландии...
Интересно Марса в курсе сколько Барселона задолжала Месси и другим футболистам??
Насчёт сомнений Месси это уже совсем смешно. 99% болельщиков сомневаются в том что с этим составом можно выиграть ЛЧ. И ничего в этом удивительного.
Интересно Марса в курсе сколько Барселона задолжала Месси и другим футболистам??
Насчёт сомнений Месси это уже совсем смешно. 99% болельщиков сомневаются в том что с этим составом можно выиграть ЛЧ. И ничего в этом удивительного.
Но в Барселоне решили что нужно делать из него легенду. Вот теперь и пожинают свои плоды )) В долгах и без титулов. И думаю такой сезон только начало.
Но в Барселоне решили что нужно делать из него легенду. Вот теперь и пожинают свои плоды )) В долгах и без титулов. И думаю такой сезон только начало.
Месси мог менять команды каждый через два года или год за боснословные суммы в течении 15 лет но не делал этого.За 30 лет ничего ты не понял.
Месси приносил больше дохода Барсе,чем его зарплата в разы
Месси мог менять команды каждый через два года или год за боснословные суммы в течении 15 лет но не делал этого.За 30 лет ничего ты не понял.
Месси приносил больше дохода Барсе,чем его зарплата в разы