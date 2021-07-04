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Стало известно, почему Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной»

04 июля 2021, 11:32

Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с агентами Лионеля Месси по вопросу подписания нового договора.

У аргентинца есть некоторые вопросы к каталонцам:

1. Лео хочет получить гарантии того, что ему выплатят все деньги, положенные по контракту, даже если начнется новая волна пандемии.

2. Форвард хочет знать, когда именно ему выплатят задолженности, которые остались еще с предыдущего контракта.

3. Футболист планирует перебраться в США в 2023 году. Если к этому времени у «Барселоны» останутся долги перед Месси, то представители игрока хотят узнать, где в таком случае Месси должен будет платить налоги – в Испании или в США.

4. Месси до сих пор сомневается в силе команды, он не уверен, что «Барселона» с нынешним составом готова бороться за победу в ЛЧ.

1 июля Месси стал свободным агентом.

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Cules2013
Cules2013
05 июля в 13:59
Даже, если это просто рассуждения журналиста, то звучат они правдоподобно.

С одной стороны, в свои 34 года Месси - до сих пор один из лучших в мире. И дело не только в статистике по голам и голевым, а в его умении играть эффективно почти на любой позиции в полузащите и нападении. Он именно что ведёт игру команд (Аргентина, Барселона). И без него Барселону сейчас может ждать большой провал. Именно что сейчас, т.к. команда в кризисе, и ей просто необходимы тащеры такого уровня. Ну просто нет сейчас игроков в Барсе даже приблизительно такого калибра и эффективности.

С другой стороны - Месси обходится Барсе очень дорого, даже с учётом его способности привлекать деньги инвесторов как медийное лицо.

Чтобы Барса была сильной, крепкой командой без Месси, нам нужен более тактически и психологически сильный тренер, чем Куман. Хотя сборные - это не совсем то, но пример Чехии, Дании и Италии показывает, что и без суперзвёзд можно сколотить очень добротную команду. Мне в общем симпатична работа Кумана в Барсе, но такую роль он не потянет. А те, кто на это способны, не факт, что смогут справиться с давлением общественности и звёздной болезнью игроков, и сами захотят идти в Барсу.

Сложно сказать, что делать в такой ситуации. Лапорта, разумеется, будет пытаться подписать Месси до последнего. Это было ясно ещё даже до выборов.
8j9z756g9p2r
8j9z756g9p2r ответ League1 (раскрыть)
04 июля в 21:31
Та видело, уважаемый. Один сам себя продал за 222 серебреников))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 июля в 20:57
пускай в Юву идёт.с Роналду в тандеме смогут снова взять Скудето,да и замахнуться на ЛЧ. Месси и Роналду вместе за Юве и пусть ПСЖ завидует. Столько фанатов в мире,будет в единстве переживать за этот Великий клуб,уверен что это будет пик популярности Старой Синьоры,которой не было ни прежде.не будет и в будущем. Месси отдаёт передачу на Роналду и Криш,вместо того,что бы забивать в пустые ворота отпасовывает Лео,который шипом левой бутсы вкалачивает мяч в сетку.бежит к камерам и посвещает этот гол Роналду.показывая на пальцах 5 и 2. Некогда не примиримые фанаты,в слезах едят чипсы и запивают негазированной водой.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Ironigor (раскрыть)
04 июля в 20:05
Марка же. Они все про барсу знают аххах
dok66
dok66
04 июля в 20:00
ПСЖ его к себе тянет , предлагая после карьеры административную должность и суммы предлагает думаю не меньше чем в Барсе . Только зачем это Месси ? Наверняка после завершения он хочет вернуться домой . Если Барса в самом деле что-то предлагает , думаю Месси согласится .
Ironigor
Ironigor
04 июля в 19:07
Удивительно, откуда такая информация???
Кто это за шпион такой, который знает эти вопросы ???
Фантастический писатель !!!)))
cska1948
cska1948
04 июля в 18:51
Месси не был бы Месси, если бы финансовый вопрос не поставил на ПЕРВОЕ место! А спортивная составляющая его беспокоит поскольку-постольку, если вообще беспокоит.
Crooclin
Crooclin
04 июля в 18:02
Не удивлюсь, если осенью Месси окажется в Милане на должности возродителя былого величия)
Чемпионат топовый, интрига возродилась, Милан почувствовал вкус крови затяжного лидерства и солидной серии без поражений, лигочемпионская осень в наличии, главный конкурент рядом и в совершенно противоположном клубе, плюс Серия А куда мягче АПЛ, ближе к Примере - на старости надо в первую очередь о здоровье думать и о грядущем выходе на пенсию
Роналду тоже не решил карьеру с травмами в Англии заканчивать, а Месси тем более противопоказано на старости лет решить впервые в жизни чемпионат сменить и сразу - в Англии! АПЛ - это точно не тот чемпионат, который надо пробовать впервые в 34, если до этого никогда не играл в "силовой" лиге. В Дании там, в Турции, в Шотландии...
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
04 июля в 17:50
Если коротко, то гном хочет и дальше получать дармовые миллионы, не платить налоги и переложить ответственность за результаты на других игроков.
Brooklyn888
Brooklyn888
04 июля в 17:18
Месси скатился как игрок ,это стоит давно уже признать и его требования ,непонятные ..
Николай Еремеев
Николай Еремеев
04 июля в 16:40, ред.
Раньше в спорах соцсетях между Роналду и Месси ,кто из них лучше не только как футболист , но и как человек ,я был всегда на стороне Месси , но теперь-большой вопрос !!!
An Jo
An Jo
04 июля в 16:36
Бабки, бабки, опять бабки. Вот в чём он обогнал Роналду, так это в своей непомерной алчности.
Жнец-158
Жнец-158
04 июля в 16:33
Месси ждет приглашения от Семака!!!
kasyak7
kasyak7
04 июля в 16:33
Спасибо не звенит, пускай жадная Барса долги сначала выплатит игроку. А Месси может взять любой клуб, без работы не останется
Верг
Верг
04 июля в 16:02
Просто все мысли месси:"А не подгорела ли курочка у меня на кухне, и не съел ли мою пасту карбонару Луиска"
7c7j277v9nwb
7c7j277v9nwb ответ romario 94 (раскрыть)
04 июля в 15:50
Для этого нужно быть в структуре клубы, а так на заборе тоже пишут. Тем более не известно откуда берутся информации.
Beka_byaka
Beka_byaka
04 июля в 15:33, ред.
Очередная утка. Да ещё какая. Лишбы что-то написать. Уже отправили Месси в Америку. Почему не в эмираты к Хави?? А что вроде ещё одна версия. Может в Японию к Иниесте?? Уверен чемпионат Японии сталбы в два, ато и в три раза популярнее. Тоже одна версия.

Интересно Марса в курсе сколько Барселона задолжала Месси и другим футболистам??

Насчёт сомнений Месси это уже совсем смешно. 99% болельщиков сомневаются в том что с этим составом можно выиграть ЛЧ. И ничего в этом удивительного.
BDA8181
BDA8181
04 июля в 15:31
Пускай продлевает ))) Барсе на пользу )))Он же бог для многих )) Правда все забыли одну простую , но очень умную вещь )) Как сказал один из самых умных и титулованых менеджеров сэр Алекс Фергисюн " Если игрок ставит себя выше клуба, с ним нужно прощаться. "
Но в Барселоне решили что нужно делать из него легенду. Вот теперь и пожинают свои плоды )) В долгах и без титулов. И думаю такой сезон только начало.
Свeтозар
Свeтозар
04 июля в 15:23
В итоге одни бабки и бабки
Знатог
Знатог
04 июля в 15:22
Ну типа 6 условий Сталина. Месси конечно скромнее, у него только 4.
sir_Alex
sir_Alex ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
04 июля в 15:21
Он уже свободный агент.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
04 июля в 15:15
продать надо Месси шейхам, пока еще дают деньги =)
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 15:06
Ай, да старый жадный гном! 😂пора руководству команды сказать ему: "Спасибо" и отпустить в... условный ПСЖ.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
04 июля в 14:41, ред.
А что в Испании нет своей Коза Ностры или Робин Гуды для этого упыря - такой жирный улов для них .
karnager
karnager
04 июля в 14:34
Этот лепрекон пополняет свой чан золотыми монетками
League1
League1
04 июля в 14:08
Небо ещё не видело такого жадёныша.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
04 июля в 14:01
Короче он ох..л в конец, гнать в шею
berda2003
berda2003
04 июля в 13:59
кроме денег есть пункты в контракте?
2v56fveg5ufn
2v56fveg5ufn ответ romario 94 (раскрыть)
04 июля в 13:49
Месси Барселоне дала больше даже,чем Барселона Месси за исключением болезни(его вылечил бы и РеалЮвентус итд,если узнали бы о нем раньше,чем Барса)
Месси мог менять команды каждый через два года или год за боснословные суммы в течении 15 лет но не делал этого.За 30 лет ничего ты не понял.
Месси приносил больше дохода Барсе,чем его зарплата в разы
Жасур Баратов
Жасур Баратов
04 июля в 13:40
Опять п.....м пахнет
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