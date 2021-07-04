Стало известно, почему Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной»

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04 июля 2021, 11:32

Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с агентами по вопросу подписания нового договора.

У аргентинца есть некоторые вопросы к каталонцам:

1. Лео хочет получить гарантии того, что ему выплатят все деньги, положенные по контракту, даже если начнется новая волна пандемии.

2. Форвард хочет знать, когда именно ему выплатят задолженности, которые остались еще с предыдущего контракта.

3. Футболист планирует перебраться в США в 2023 году. Если к этому времени у «Барселоны» останутся долги перед Месси, то представители игрока хотят узнать, где в таком случае Месси должен будет платить налоги – в Испании или в США .

4. Месси до сих пор сомневается в силе команды, он не уверен, что «Барселона» с нынешним составом готова бороться за победу в ЛЧ .

1 июля Месси стал свободным агентом.