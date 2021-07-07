«Арсенал» сделал официальное предложение по Ауару

«Арсенал» лидирует в борьбе за полузащитника «Лиона» Уссема Ауара.
По информации источника, «канониры» сделали официальное предложение французскому клубу по 23-летнему полузащитнику. Отмечается, что «Лион» хочет выручить с продажи игрока от 20 до 25 млн евро, и «Арсенал», скорее всего, удовлетворит запросы «ткачей».
Ранее сообщалось о том, что Ауар намеренно пропускает тренировочный сбор «Лиона», чтобы вынудить продать его в другой клуб
Арсенал предлогал 35 млн,но Жан-Мишель Оля был категорически против....таперь сами готовы отдать 25 млн... посмотрим чем все закончится
Арсенал предлогал 35 млн,но Жан-Мишель Оля был категорически против....таперь сами готовы отдать 25 млн... посмотрим чем все закончится