«Арсенал» сделал официальное предложение по Ауару

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07 июля 2021, 04:36

«Арсенал» лидирует в борьбе за полузащитника «Лиона» .

По информации источника, «канониры» сделали официальное предложение французскому клубу по 23-летнему полузащитнику. Отмечается, что «Лион» хочет выручить с продажи игрока от 20 до 25 млн евро, и «Арсенал», скорее всего, удовлетворит запросы «ткачей».

Ранее сообщалось о том, что Ауар намеренно пропускает тренировочный сбор «Лиона», чтобы вынудить продать его в другой клуб