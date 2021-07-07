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«Арсенал» сделал официальное предложение по Ауару

07 июля 2021, 04:36

«Арсенал» лидирует в борьбе за полузащитника «Лиона» Уссема Ауара.

По информации источника, «канониры» сделали официальное предложение французскому клубу по 23-летнему полузащитнику. Отмечается, что «Лион» хочет выручить с продажи игрока от 20 до 25 млн евро, и «Арсенал», скорее всего, удовлетворит запросы «ткачей».

Ранее сообщалось о том, что Ауар намеренно пропускает тренировочный сбор «Лиона», чтобы вынудить продать его в другой клуб

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
07 июля в 06:28
Прошлым летом Арсенал долго вел переговоры с Лионом по трансферу Ауару...
Арсенал предлогал 35 млн,но Жан-Мишель Оля был категорически против....таперь сами готовы отдать 25 млн... посмотрим чем все закончится
Mangur
Mangur
07 июля в 05:19
Усиление команд перед началом сезона
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 04:38
Почти как замуж позвали.
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