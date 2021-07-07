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Рибалта объяснил, почему он решил уйти из «Зенита»

07 июля 2021, 12:13

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, почему решил покинуть петербургский клуб. После ухода из «Зенита» Рибалта занял пост управляющего директора «Пармы».

Я всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб.

Я решил вернуться в страну, где мне всегда было хорошо. Я проработал в Италии девять лет. Так что мне сразу понравилась идея перехода в «Парму». И я решил что-то изменить в своей жизни.

Спустя несколько месяцев после назначения Рибалты «Парма» осуществила громкий трансфер.

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pomor45
pomor45
07 июля в 13:22
Счастливого возвращения домой.
oFANATo
oFANATo
07 июля в 13:17
И до Рибалты дошло что в футбольном клубе газпрома ловить больше нечего. Не хочет быть причастным к очередному провалу в еврокубках.
Сидор новый
Сидор новый
07 июля в 13:09
Заработал можно и домой...
112910415
112910415
07 июля в 13:07
ничего не объяснил, ровно ничего
Zenit_84
Zenit_84
07 июля в 12:31
На родину потянуло
Ironigor
Ironigor
07 июля в 12:15
Удачи тебе в Парме !!!
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