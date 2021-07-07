Рибалта объяснил, почему он решил уйти из «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, почему решил покинуть петербургский клуб. После ухода из «Зенита» Рибалта занял пост управляющего директора «Пармы».

Я всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб.

Я решил вернуться в страну, где мне всегда было хорошо. Я проработал в Италии девять лет. Так что мне сразу понравилась идея перехода в «Парму». И я решил что-то изменить в своей жизни.