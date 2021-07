Английские фанаты не заслужили титул. Загадили Лондон, освистывали гимны, избивали людей в коридорах «Уэмбли»

1626171903

вчера, 13:25

Футбол неспроста сбежал из такого дома.

Если бы нечто подобное произошло в России, английские СМИ , спортивные и политические, на протяжении нескольких дней пестрили бы заголовками о «представляющих угрозу» и «неконтролируемых хулиганах», требовали бы отлучить нашу сборную и клубы от международных турниров. Странно, что сейчас никто в Англии не предлагает уйти в добровольный бан, ведь десятки и сотни представителей нации, собиравшейся «вернуть футбол домой», опозорились на весь мир. И произошло это не на футбольном поле.

Лондон в руинах

Финал чемпионата Европы на улицах Лондона начался задолго до стартового свистка Бьорна Кёйперса. Впечатление об атмосфере можно составить по многочисленным видео, причем некоторые из них не стоит показывать женщинам, детям и даже впечатлительным мужчинам. Не хочется марать страницы «Соккер.ру» подобными вещами, поэтому верьте на слово или ищите доказательства на стороне, если не терпится посмотреть на голых толстяков, размахивающих своими английскими булавками с фонарных столбов.

Еще для одного популярного развлечения требовалась дымовая шашка: не один достойный подданный королевы Елизаветы II норовил засунуть этот дымящийся предмет себе в задницу и окуривать таким благопристойным в определенных кругах способом беснующихся вокруг товарищей. А знаете, что поражает больше всего? Не выходки отдельных людей, ведь в каждой толпе найдутся сумасшедшие, склонные к эксгибиционизму и другому девиантному поведению, у кого-то банально срывает крышу из-за алкоголя и чувства вседозволенности.

Отдельные персонажи не могут характеризовать общество, куда больше о его пороках и болезнях говорит реакция большинства. Английские фанаты десятками собирались вокруг своих соратников с отклонениями и становились благодарными зрителями в театре извращений. Некоторые выходки встречались таким громким одобрением, словно перед ними Рахим Стерлинг снова нырнул на пенальти.

Есть видео, где молодой мужчина залез на столб, чтобы все видели, как он занюхивает с характерной лопаточки белый порошок. Вокруг десятки людей радуются, аплодируют и приветствуют наркомана, публично принявшего дозу. Сюрреализм. Стоит ли говорить, в каком состоянии был Лондон после нашествия доморощенных варваров? Грязь на улицах, разбитые витрины, испоганенные скамейки, урны, фонарные столбы. Конечно, досталось заведениям итальянской кухни, которые в другие дни пользуются у горожан популярностью.

Folks this is one of several disturbing scenes I’ve seen around London; sadly if England Win tonight I believe there will be hell on our streets I believe if we lose there will be hell on our streets; what is it with some of our football fans? MORONIC! 🤷‍♂️pic.twitter.com/XTyeGrqoFt — Norman Brennan (@NormanBrennan) July 11, 2021

Прорыв на «Уэмбли»

Конечно же, далеко не у всех фанатов, которые в течение дня «заправлялись» на улицах Лондона, были билеты на стадион. Часть из них каким-то образом сумела организоваться и предприняла попытку прорыва на «Уэмбли» сквозь ограждения и строй стюардов. К счастью, обошлось без трагичных последствий, в первую очередь в возникшей давке могли пострадать сами безголовые безбилетники.

Troubling scenes outside Wembley Stadium. pic.twitter.com/kiJBhDUChP — FootballWTF (@FootballWTF247) July 11, 2021

Представитель «Уэмбли» чуть позже объявил, что «небольшой группе» все же удалось прорваться на трибуны вследствие этого инцидента и пообещал в кратчайшие сроки выдворить за пределы арены всех, у кого нет билета. Добавили головной боли службе безопасности и стюардам.

Избитые полицейские и стюарды

Лондонская полиция на следующий день после финала отчиталась о 49 задержанных буйных фанатах и 19 раненых офицерах, которые пострадали в столкновениях с нестабильной толпой. Обычно бойкие английские журналисты на этот раз предпочли промолчать о других пострадавших, не удалось найти статистику об обратившихся за медицинской помощью стюардах и болельщиках. Исходя из опыта, если в подобной ситуации досталось двум десяткам полицейских, жертв среди людей без формы и погонов может быть раз в 10 больше. Как минимум.

Английский стиль — это неуважение к соперникам и нулевое сострадание

На фоне других прегрешений это может показаться мелочью, но совсем безумные штуки выкидывают отдельные фрики, а неуважение к соперникам выражают десятки тысяч людей, которые так хотели вернуть футбол домой и увидеть победу своей сборной на Евро.

И хорошо, что не увидели — не заслужили, если учесть, как себя вели. В концовке матча с Германией на экранах стадиона показали плачущую немецкую девочку. Увидев слезы ребенка, «Уэмбли» взорвался нездоровым ликованием. Выглядело дико.

Перед полуфинальным матчем англичане освистали гимн Дании, накануне финала Гарет Саутгейт просил больше так не делать, но красивую итальянскую песню ждала та же участь. Леонардо Бонуччи после триумфа сборной Италии признался, что английские болельщики его разозлили, что послужило дополнительной мотивацией:

Они освистали наш гимн. Они без конца пели, что вернут футбол домой и выиграют Кубок. Не скажу за всех парней, мы еще не успели это обсудить, но мне и Кьеллини это не дало ничего, кроме усилившейся злости. Мы получили огромную мотивацию.

Атака в подтрибунных помещениях «Уэмбли»

Обозленные поражением сборной Англии фанаты совсем слетели с катушек. Итальянцам было небезопасно на улицах Лондона, где ненависть выплеснулась в драки и погромы, а в подтрибунных помещениях «Уэмбли» развернулась настоящая бойня. По одной из версий, на этих кадрах избивают прорвавшихся на стадион безбилетников, но выглядит все это жутковато. В любом случае не хочется ничем оправдывать такую жестокость, видео можно посмотреть по ссылке.

Травят собственных футболистов на почве расизма

Далеко не все подвыпившие и разочарованные фанаты поступили мудро и отправились после финала домой, чтобы проспаться. Одни громили Лондон, а другие лили грязь в социальных сетях. Вину за поражение от Италии повесили на трех темнокожих парней, промахнувшихся в серии пенальти — Рэшфорда, Санчо и Сака. Травля перешла все границы, полиция объявила о начале расследования, выступил премьер-министр Борис Джонсон.

Трудно в это поверить, но сотни сертифицированных идиотов безошибочно определили, что Маркус, Джейдон и Бакайо не смогли забить с «точки» из-за цвета кожи. В Манчестере граффити с Рэшфордом испортили оскорбительными надписями, правда на следующее утро жители города заклеили гадкие слова сотней добрых пожеланий.

This is the scene at the Marcus Rashford mural in Withington this morning. Messages of love have covered up racist graffiti daubed on the portrait.

Rashford says the community's support has left him 'on the verge of tears.' pic.twitter.com/txcGtZKQ83 — BBC North West (@BBCNWT) July 13, 2021

Наверняка, и многие из тех, кто творил бесчинства на улицах Лондона и свистел во время гимнов других стран на «Уэмбли», протрезвев, стали нормальными людьми. Некоторые даже ощутили уколы совести. Только этого мало для искупления. Наказание должно быть адекватно преступлениям.

Заслуженное возмездие судьбы и вселенной не заставило себя ждать — сборная Англии осталась без титула и продлила свое многолетнее лузерство. Теперь отдельных героев должна настичь персональная ответственность. Проявите хотя бы в этом свою английскую принципиальность.