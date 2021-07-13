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Английские фанаты не заслужили титул. Загадили Лондон, освистывали гимны, избивали людей в коридорах «Уэмбли»

вчера, 13:25
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Футбол неспроста сбежал из такого дома.

Если бы нечто подобное произошло в России, английские СМИ, спортивные и политические, на протяжении нескольких дней пестрили бы заголовками о «представляющих угрозу» и «неконтролируемых хулиганах», требовали бы отлучить нашу сборную и клубы от международных турниров. Странно, что сейчас никто в Англии не предлагает уйти в добровольный бан, ведь десятки и сотни представителей нации, собиравшейся «вернуть футбол домой», опозорились на весь мир. И произошло это не на футбольном поле.

Лондон в руинах

Финал чемпионата Европы на улицах Лондона начался задолго до стартового свистка Бьорна Кёйперса. Впечатление об атмосфере можно составить по многочисленным видео, причем некоторые из них не стоит показывать женщинам, детям и даже впечатлительным мужчинам. Не хочется марать страницы «Соккер.ру» подобными вещами, поэтому верьте на слово или ищите доказательства на стороне, если не терпится посмотреть на голых толстяков, размахивающих своими английскими булавками с фонарных столбов.

Еще для одного популярного развлечения требовалась дымовая шашка: не один достойный подданный королевы Елизаветы II норовил засунуть этот дымящийся предмет себе в задницу и окуривать таким благопристойным в определенных кругах способом беснующихся вокруг товарищей. А знаете, что поражает больше всего? Не выходки отдельных людей, ведь в каждой толпе найдутся сумасшедшие, склонные к эксгибиционизму и другому девиантному поведению, у кого-то банально срывает крышу из-за алкоголя и чувства вседозволенности.

Отдельные персонажи не могут характеризовать общество, куда больше о его пороках и болезнях говорит реакция большинства. Английские фанаты десятками собирались вокруг своих соратников с отклонениями и становились благодарными зрителями в театре извращений. Некоторые выходки встречались таким громким одобрением, словно перед ними Рахим Стерлинг снова нырнул на пенальти.

Есть видео, где молодой мужчина залез на столб, чтобы все видели, как он занюхивает с характерной лопаточки белый порошок. Вокруг десятки людей радуются, аплодируют и приветствуют наркомана, публично принявшего дозу. Сюрреализм. Стоит ли говорить, в каком состоянии был Лондон после нашествия доморощенных варваров? Грязь на улицах, разбитые витрины, испоганенные скамейки, урны, фонарные столбы. Конечно, досталось заведениям итальянской кухни, которые в другие дни пользуются у горожан популярностью.

Прорыв на «Уэмбли»

Конечно же, далеко не у всех фанатов, которые в течение дня «заправлялись» на улицах Лондона, были билеты на стадион. Часть из них каким-то образом сумела организоваться и предприняла попытку прорыва на «Уэмбли» сквозь ограждения и строй стюардов. К счастью, обошлось без трагичных последствий, в первую очередь в возникшей давке могли пострадать сами безголовые безбилетники.

Представитель «Уэмбли» чуть позже объявил, что «небольшой группе» все же удалось прорваться на трибуны вследствие этого инцидента и пообещал в кратчайшие сроки выдворить за пределы арены всех, у кого нет билета. Добавили головной боли службе безопасности и стюардам.

Избитые полицейские и стюарды

Лондонская полиция на следующий день после финала отчиталась о 49 задержанных буйных фанатах и 19 раненых офицерах, которые пострадали в столкновениях с нестабильной толпой. Обычно бойкие английские журналисты на этот раз предпочли промолчать о других пострадавших, не удалось найти статистику об обратившихся за медицинской помощью стюардах и болельщиках. Исходя из опыта, если в подобной ситуации досталось двум десяткам полицейских, жертв среди людей без формы и погонов может быть раз в 10 больше. Как минимум.

Английский стиль — это неуважение к соперникам и нулевое сострадание

На фоне других прегрешений это может показаться мелочью, но совсем безумные штуки выкидывают отдельные фрики, а неуважение к соперникам выражают десятки тысяч людей, которые так хотели вернуть футбол домой и увидеть победу своей сборной на Евро.

И хорошо, что не увидели — не заслужили, если учесть, как себя вели. В концовке матча с Германией на экранах стадиона показали плачущую немецкую девочку. Увидев слезы ребенка, «Уэмбли» взорвался нездоровым ликованием. Выглядело дико.

Перед полуфинальным матчем англичане освистали гимн Дании, накануне финала Гарет Саутгейт просил больше так не делать, но красивую итальянскую песню ждала та же участь. Леонардо Бонуччи после триумфа сборной Италии признался, что английские болельщики его разозлили, что послужило дополнительной мотивацией:

Они освистали наш гимн. Они без конца пели, что вернут футбол домой и выиграют Кубок. Не скажу за всех парней, мы еще не успели это обсудить, но мне и Кьеллини это не дало ничего, кроме усилившейся злости. Мы получили огромную мотивацию.

Атака в подтрибунных помещениях «Уэмбли»

Обозленные поражением сборной Англии фанаты совсем слетели с катушек. Итальянцам было небезопасно на улицах Лондона, где ненависть выплеснулась в драки и погромы, а в подтрибунных помещениях «Уэмбли» развернулась настоящая бойня. По одной из версий, на этих кадрах избивают прорвавшихся на стадион безбилетников, но выглядит все это жутковато. В любом случае не хочется ничем оправдывать такую жестокость, видео можно посмотреть по ссылке.

Травят собственных футболистов на почве расизма

Далеко не все подвыпившие и разочарованные фанаты поступили мудро и отправились после финала домой, чтобы проспаться. Одни громили Лондон, а другие лили грязь в социальных сетях. Вину за поражение от Италии повесили на трех темнокожих парней, промахнувшихся в серии пенальти — Рэшфорда, Санчо и Сака. Травля перешла все границы, полиция объявила о начале расследования, выступил премьер-министр Борис Джонсон.

Трудно в это поверить, но сотни сертифицированных идиотов безошибочно определили, что Маркус, Джейдон и Бакайо не смогли забить с «точки» из-за цвета кожи. В Манчестере граффити с Рэшфордом испортили оскорбительными надписями, правда на следующее утро жители города заклеили гадкие слова сотней добрых пожеланий.

Наверняка, и многие из тех, кто творил бесчинства на улицах Лондона и свистел во время гимнов других стран на «Уэмбли», протрезвев, стали нормальными людьми. Некоторые даже ощутили уколы совести. Только этого мало для искупления. Наказание должно быть адекватно преступлениям.

Заслуженное возмездие судьбы и вселенной не заставило себя ждать — сборная Англии осталась без титула и продлила свое многолетнее лузерство. Теперь отдельных героев должна настичь персональная ответственность. Проявите хотя бы в этом свою английскую принципиальность.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 22:01
Англию на 5 лет отстранить от турниров по эгидой УЕФА и делов то...
Анд-м
Анд-м
вчера в 21:16
За все свои грехи поплатились англичушки 😁
Дима Логинов
Дима Логинов ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:19
Дима Логинов
Дима Логинов ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:09
Полностью согласен, что в любой стране есть порядочные и не очень. Но среди именно англичан непорядочных, про которых я описываю, подавляющее большинство. Процентное соотношение порядочных и непорядочных из других стран намного лучший процент имеет.
Не знаю как сейчас, на тот момент, когда я находился в Испании, английские работяги тратили на билет до Бенидорма что-то около 10 евро. У них там какие-то программы для работников металлургической промышленности и прочих вредных отраслей (разговаривал с русскими, живущими на ПМЖ в провинции Аликанте). И вот, грубо говоря, английские раздолбаи, отработав до отпуска у себя в смиренном сдерживании, потом куролесят весь отпуск так, что у всех других туристов волосы на голове дыбом встают.
Я за 10 дней своего отпуска не видел буйных немцев или французов - все интеллигентные, вежливые, общительные. Англичане - это финиш, к ним даже полиция без нужды не подходит.
David Young
David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:56
Английские туристы есть разные, и такие как вы описали, и образцовые туристы в плане достойного поведения, есть и другие туристы. То же можно сказать про туристов других стран, тут скорее дело в том что недостаточно контроля за дурным поведением людей в целом, в том числе туристов, это нередко бывает лавиной которую не хотят либо не могут остановить, иногда и то и другое сразу.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 18:52
Туристов-англичан не любят ни в одной стране Европы, потому что они приезжают напиться и подеборишить, а не покупаться в Средиземном море, например. Да у футбольных фанатов-англичан издавна дурная слава. Куда бы они не приезжали болеть за сборную или свой клуб - везде устраивают погромы, стычки и пьяные дебоши. И если вам когда-либо доведётся увидеть отдыхающих англичан в Испании или той же Италии, вы сразу скажите, что не русские много пьют, а именно англичане - они там все срываются с катушек. Своими глазами видел точно такие же загаженные улицы в испанском Бенидорме с толпами англичан, вываливающихся из английских пабов, и справляющих нужду прямо на асфальт. Все остальные туристы, приезжая в другую страну, с уважением относятся к ней, к её законам, культуре, нормам поведения, и только англичане на всё это наглым образом плюют, считая себя исторически самой мощной нацией, благодаря которой вся остальная Европа и существует. Безнаказанность поражает вседозволенность, а та в свою очередь хамство и пренебрежение к другим. Англичан нужно наказывать, по-другому до них не дойдёт.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 18:21
Наши фанаты абсолютно такие же. Впрочем, они копировали английских футбольных хулиганов с 70 годов, так что неудивительно.
Поэтому не надо тут показательных "Фуу" и тыканий пальцами
Futurista
Futurista ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
вчера в 18:12
В каждом городе мира есть своя помойка...англичане устоили помойку в центре Лондона...собственно это и предмет обсуждения...
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:42
Не знаю, спроси у них. А ты сейчас все российские города помойкой назвал что ли?!
112910415
112910415
вчера в 17:22
не пример для подражания, факт
Futurista
Futurista ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
вчера в 17:13
Интересно, когда англичане Россию обсуждают они тоже о своих помойках вспоминают или это чисто русская забава?)...
particular
particular
вчера в 17:01
А что? Мне нравится такая прилизанная и образцовая Англия...
Отличная островная помойка...
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ valeron4321 (раскрыть)
вчера в 16:35
В яблочко! Отсутствие или состояние туалетов в российских населённых пунктах - это похоже наша визитная карточка или скрепа(((
volga.kot
volga.kot
вчера в 16:05
Культура на нуле!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:03
Что для них футбол?????? Нечто далёкое.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 15:54
Освистывания гимна другой страны это вообще классическое поведение всех британцев, а не только англичан, помню в 90-х однажды играли Англия и Шотландия в Глазго, там шотландцы также освистали гимн Англии. В остальном классические английские фанаты, с нападениями на стюардов и полицейских, фанатов других сборной.
valeron4321
valeron4321
вчера в 15:43
Соккер, при чем тут нормальные английские фанаты.
Если уж так озабочены справлением нужды на улице какого то английского ( а может еще хуже - американского) футбольного фаната, нахлебавшегося пива, найдите в родном российском городе туалет, когда вам приспичит.
Найдите видео справляющих нужду родных фанатов. Начните с себя.
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:40
Запретить этим фанатам посещение любых футбольных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
Gunslinger
Gunslinger ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 15:39
Гниль ещё та! :)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 15:12
Настоящие европейцы! Арабы себя так не ведут!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 15:09
Розбушовался радуги🌈.
Варвары.
Футбольный бог наказал.
Это вам за Дании☝️.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 15:02
Болельщики нужны, а не фанаты бестолковые
volga.kot
volga.kot ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 15:01
Для этого они и нужны!!!!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 13:55
Подлинная сущность "джентльменов". Конечно, во всем мире есть ряды неадекватных фанов, но у этих от приближающегося успеха окончательно крышу снесло. Англичане и в дни рядовых матчей не брезговали справить нужду на улице или спустить штаны при всех, поэтому им лучше помалкивать о культуре боления и культуре в целом.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 13:50
Чаехлебы в своем стиле. Ожидаемо.
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:28
Офанатели совсем)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:26
Так им и надо
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