«Шальке» арендовал полузащитника «Зенита»

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13 июля 2021, 20:15

Пресс-служба «Зенита» объявила, что полузащитник продолжит карьеру в «Шальке» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. В предыдущей кампании 18-летний Михайлов выступал за молодёжную команду «Зенита». На его счету 19 матчей в Молодёжной лиге и 6 голов в ЮФЛ-1. С июня полузащитник находился на просмотре в основной команде «Шальке», а 3 июля вышел в стартовом составе в товарищеском матче с «Зенитом».

Ранее питерский клуб интересовался 31-летним полузащитником сборной Перу.