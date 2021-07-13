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«Шальке» арендовал полузащитника «Зенита»

13 июля 2021, 20:15

Пресс-служба «Зенита» объявила, что полузащитник Ярослав Михайлов продолжит карьеру в «Шальке» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. В предыдущей кампании 18-летний Михайлов выступал за молодёжную команду «Зенита». На его счету 19 матчей в Молодёжной лиге и 6 голов в ЮФЛ-1. С июня полузащитник находился на просмотре в основной команде «Шальке», а 3 июля вышел в стартовом составе в товарищеском матче с «Зенитом».

Ранее питерский клуб интересовался 31-летним полузащитником сборной Перу.

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galem72
galem72
14 июля в 10:53
Газпромовская мышиная возня. А для нынешнего Шальке это уже усиление. ))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 09:50
Все логично: 18-летних отдают, а себе берут 31-летних.
протон1
протон1
13 июля в 21:06
своих не бросают смотри
ДСА
ДСА
13 июля в 20:37
    shlomo
    shlomo
    13 июля в 20:16
    Пусть опыта набирается...
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