Тренды Евро-2020. На турнире заправляют игрой латерали и плеймейкеры

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вчера, 16:54

Рейтинг, который подытожит групповой этап.

Крупные турниры диктуют моду, а стратегия всегда завязана на живых людях, их позициях и задачах. Футбол не останавливается ни на секунду, сохраняя преемственность. А аналитика переходит к оценке эффективности отдельных позиций и игровых структур на результат.

Отсюда, например, отказ от дальних ударов – статистика показывает, что зачастую они неэффективные, поэтому тренеры разрешают бить издали только людям с врожденным талантом, как у Шакири, Форсберга и Малиновского. Но у того же Руслана сбился прицел, а Роналду отказался от любимого подхода из-за промахов.

Зато групповой этап соединил 24 команды, самое время представить рейтинг амплуа, отталкиваясь от влияния на результаты.

7 место. Вингеры

Если уж голландцы играют в три центральных, то не совсем удивительно, что чистых вингеров на поле видим реже. Прошли времена, когда Роббен и Рибери всех разрывали, а Месси и Роналду были игроками флангов. Меняются эпохи. Показательно, что по ожидаемой опасности моментов (xTreat) в зоне левого вингера лидирует Забитцер – играл хавбека в схеме «3-1-4-2», смещался налево, а вторым пришел Малиновский, который разок вышел на непривычной позиции и наиграл на замену. Справа лидирует Киммих – латераль. Конечно, в отдельно взятом матче вингер Ярмоленко может сделать разницу, как и Форсберг с Шакири. Но чистые вингеры – архаизм, Евро это доказывает. У крайних форвардов было слишком много права на ошибку, талантов, вроде Мбаппе, учат играть иначе, сложнее.

6 место. Центрбеки

Де Лигт и Блинд — опора Нидерландов. Многие команды ставят тройку центральных защитников. Есть даже пример Беккенбауэра – Алаба в роли либеро, который является плеймейкером. Меньше всех моментов у ворот Италии и Бельгии с прекрасными центрбеками, xG их соперников смешной. А антирекорд у Северной Македонии, чьи журналисты перед Евро писали, как опасно играть в три центральных, ведь их оборонцам не хватает квалификации. Центральные защитники делают свою работу незаметно, но отвечают за безопасность. Если иметь защиту вроде Турции или России – до свидания.

5 место. Вратари

Клубный сезон позволял сделать аналогичный вывод – голкиперы по-прежнему сильно влияют на результат. И для прорыва середняка – тот же «Лидс», и для чемпионства МС нужны голкиперы с крутым процентом отраженных ударов и без ошибок в решающий момент. Облак и Куртуа – еще два примера. Доннарумма – человек, что объединяет клубный сезон и Евро-2020. Впрочем, у Италии, как и у Англии – две команды без пропущенных мячей, голкиперы не были на первом плане. Зато есть Градецки, Уорд, Димитрески, Бущан, Гулачи, Патрисиу, Ульсен и Маршалл, без сэйвов которых их команды выступили бы хуже. Куртуа взял 6 ударов из 7 с игры, как и Льорис, который еще дважды пропускал с пенальти.

4 место. Форварды

Высоко, поскольку им проще сделать разницу. УЕФА раздает призы «Звезда матча», и понятно, что вратарям статуэтки не достаются – не было ни одного примера за 24 поединка, а вот нападающие захватили семь наград, раздельное первое место. Но тот же Левандовски, что не выиграл ни ЛЧ , ни путевку в плей-офф чемпионата Европы, забивает часто – и это лучшее объяснение, почему форварды лишь четвертые в списке. С другой стороны, Шик, Лукаку, Иммобиле, Депай, Яремчук, Бензема, или тот же Хаверц в роли ложного форварда, доказывают, что у людей, которым доставляют мяч для ударов, не падает влияние на результат. Пожалуй, в плей-офф форма форвардов может стать еще важнее. Тот же Киффер Мур сегодня на вес золота, хотя во время прошлого Евро играл в Национальной лиге – пятом английском дивизионе.

3 место. Опорники

Здесь центральные хавбеки без явных созидательных функций. Посмотрите на Испанию, что гнула линию владения без Бускетса – две странные ничьи, и на ту же команду, но с Серхио – победа 5:0, а ветеран с призом «Звезда матча». Как Погба при поддержке Канте контролирует игру Франции, так Жоржиньо с напарниками важен для Италии. При этом учтите, что опорников часто банально не замечают. Например, Глен Камара из сборной Финляндии выгрызал по 3.3 перехвата – рекорд турнира. Канте тоже пашет, среди лидеров. А де Йонг, как и Вейналдум, структурно определяет облик Нидерландов. Португальцы играли в два опорника, искали применение более атакующему Санчешу. А вот чьи центральные хавбеки часто ошибались – те уже дома.

2 место. Латерали

Лучший снайпер турнира – автогол, их на турнире уже 8 штук, что в сумме больше, чем за пять предыдущих Евро. О чем это говорит? Во-первых, крутые сборные играют сначала по вертикали – за счет проходов и высокого прессинга, а потом срезают угол – видим множество горизонтальных передач у чужих ворот. Примитивно через забросы на форварда почти никто не действовал. А вот латерали стали полноправными героями группового этапа. В первой же игре «Звездой матча» стал Спинаццола. Одно из главных открытий, если не главное – Думфрис. Великий универсал Алаба разок круто отыгрался слева. Люстиг, Цоуфал, Мехле, Васс, Цубер, Торган Азар, Киммих, О'Доннелл, Шоу, Альба, Уронен, Госенс – список героев этого амплуа самый длинный на Евро-2020. В принципе, читалось. Вспомните финал ЛЧ – встретились «Челси», где роль латералей ключевая, и «Манчестер Сити», где Зинченко и Уокер невероятно сильно влияли на игру. Даже фанат своей тактики, а не модной, как Симеоне, ставил на Триппьера с Карраско и стал чемпионом Испании. Все взаимосвязано, но фееричная игра латералей стала приятным открытием. Они еще важнее, чем думали.

1 место. Плеймейкеры

Но необычные. Повторить успех латералей с осени будет сложно, клубные тренеры уже придумают, что делать с этой тенденцией. Это забава для элиты. Зато на первый план выходят люди, казалось бы, потерянной позиции – «десятки». Но уже не чистые плеймейкеры. Чтобы создать много моментов, нужно отказаться от собственного амплуа в пользу того, к которому сложнее приспособиться сопернику. Посмотрите на Алабу – плеймейкера из центра защиты. Бэйла – племейкера с фланга, что моменты создавал после смещений. Робертсона – диспетчера шотландцев с фланга защиты. Хейбьерга – опорника с последним пасом. Госенса и Киммиха – латералей из атаки.

Или Де Брюйне – плеймейкера по позиции. Вот главный тренд. Представители совершено разных амплуа в роли плеймейкеров. Не так ожидаемо, как было в клубном сезоне, когда Маунт и Де Брюйне руководили игрой по долгу службы. Чистый плеймейкер Чалханоглу улетел домой, а форвард-диспетчер Берарди встретит Австрию, где у Забитцера и Алабы сложные роли с влиянием на игру без мяча. Красиво получается, латерали и плеймейкеры сделали футбол еще интенсивнее, что тоже тренд. После непростого для тренеров первого тура они исправились, заготовки начали работать, пошла жара. К слову, в списке героев-диспетчеров легко мог быть Эриксен, Дания переключилась на другие модные тренды – ртутный прессинг и дикие фланги, потеряв автора последних пасов.

Клубы будут копировать тренды Евро-2020

Интересность футбола в многообразии, не бывает неважных позиций. Но отслеживание трендов позволяет лучше понять игру. На Евро-2020 в цене плеймейкер с широким диапазоном. Чего не хватило сборной России? Эффективности от бегущего Головина. Также важны латерали. Фернандес, Кудряшов и Жирков получали травмы. Опорники стали еще важнее – у сборной хватало пустых зон перед штрафной.

Такие совпадения буквально по каждой команде. Кто самый современный тактически – тот в основном в плей-офф. И даже такие сборные, как Венгрия, попав под колоссальный пресс фаворитов, были в шаге от сенсации, ведь тактически к ним не подкопаться. Примитивная, но крутая работа тренера. Кстати, в плей-офф вышли 14 сборных с минимальными показателями xGА – шансов соперников, и 14 с лучшей суммой своих качественных моментов.

А лучшая иллюстрация представленного рейтинга – на поле. На первый план вышли люди, которые могут вертикаль сделать горизонталью – латерали. И центральные полузащитники с решающим пасом с любой точки поля. Не всегда была такая картина – видели турниры, завязанные на центральных нападающих, бывали геройские кубки для вингеров или вратарей, но сейчас пора лидеров рейтинга.