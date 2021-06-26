ГлавнаяБлогиТактический лабиринтСтратегия и тактикаЕвро-2020

Тренды Евро-2020. На турнире заправляют игрой латерали и плеймейкеры

вчера, 16:54
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник
Бускетс Серхио
Бускетс Серхио
Полузащитник
Алаба Давид
Алаба Давид
Защитник
00:00 / 00:00

Рейтинг, который подытожит групповой этап.

Крупные турниры диктуют моду, а стратегия всегда завязана на живых людях, их позициях и задачах. Футбол не останавливается ни на секунду, сохраняя преемственность. А аналитика переходит к оценке эффективности отдельных позиций и игровых структур на результат.

Отсюда, например, отказ от дальних ударов – статистика показывает, что зачастую они неэффективные, поэтому тренеры разрешают бить издали только людям с врожденным талантом, как у Шакири, Форсберга и Малиновского. Но у того же Руслана сбился прицел, а Роналду отказался от любимого подхода из-за промахов.

Зато групповой этап соединил 24 команды, самое время представить рейтинг амплуа, отталкиваясь от влияния на результаты.

7 место. Вингеры

Если уж голландцы играют в три центральных, то не совсем удивительно, что чистых вингеров на поле видим реже. Прошли времена, когда Роббен и Рибери всех разрывали, а Месси и Роналду были игроками флангов. Меняются эпохи. Показательно, что по ожидаемой опасности моментов (xTreat) в зоне левого вингера лидирует Забитцер – играл хавбека в схеме «3-1-4-2», смещался налево, а вторым пришел Малиновский, который разок вышел на непривычной позиции и наиграл на замену. Справа лидирует Киммих – латераль. Конечно, в отдельно взятом матче вингер Ярмоленко может сделать разницу, как и Форсберг с Шакири. Но чистые вингеры – архаизм, Евро это доказывает. У крайних форвардов было слишком много права на ошибку, талантов, вроде Мбаппе, учат играть иначе, сложнее.

6 место. Центрбеки

Де Лигт и Блинд — опора Нидерландов. Многие команды ставят тройку центральных защитников. Есть даже пример Беккенбауэра – Алаба в роли либеро, который является плеймейкером. Меньше всех моментов у ворот Италии и Бельгии с прекрасными центрбеками, xG их соперников смешной. А антирекорд у Северной Македонии, чьи журналисты перед Евро писали, как опасно играть в три центральных, ведь их оборонцам не хватает квалификации. Центральные защитники делают свою работу незаметно, но отвечают за безопасность. Если иметь защиту вроде Турции или России – до свидания.

5 место. Вратари

Клубный сезон позволял сделать аналогичный вывод – голкиперы по-прежнему сильно влияют на результат. И для прорыва середняка – тот же «Лидс», и для чемпионства МС нужны голкиперы с крутым процентом отраженных ударов и без ошибок в решающий момент. Облак и Куртуа – еще два примера. Доннарумма – человек, что объединяет клубный сезон и Евро-2020. Впрочем, у Италии, как и у Англии – две команды без пропущенных мячей, голкиперы не были на первом плане. Зато есть Градецки, Уорд, Димитрески, Бущан, Гулачи, Патрисиу, Ульсен и Маршалл, без сэйвов которых их команды выступили бы хуже. Куртуа взял 6 ударов из 7 с игры, как и Льорис, который еще дважды пропускал с пенальти.

4 место. Форварды

Высоко, поскольку им проще сделать разницу. УЕФА раздает призы «Звезда матча», и понятно, что вратарям статуэтки не достаются – не было ни одного примера за 24 поединка, а вот нападающие захватили семь наград, раздельное первое место. Но тот же Левандовски, что не выиграл ни ЛЧ, ни путевку в плей-офф чемпионата Европы, забивает часто – и это лучшее объяснение, почему форварды лишь четвертые в списке. С другой стороны, Шик, Лукаку, Иммобиле, Депай, Яремчук, Бензема, или тот же Хаверц в роли ложного форварда, доказывают, что у людей, которым доставляют мяч для ударов, не падает влияние на результат. Пожалуй, в плей-офф форма форвардов может стать еще важнее. Тот же Киффер Мур сегодня на вес золота, хотя во время прошлого Евро играл в Национальной лиге – пятом английском дивизионе.

3 место. Опорники

Здесь центральные хавбеки без явных созидательных функций. Посмотрите на Испанию, что гнула линию владения без Бускетса – две странные ничьи, и на ту же команду, но с Серхио – победа 5:0, а ветеран с призом «Звезда матча». Как Погба при поддержке Канте контролирует игру Франции, так Жоржиньо с напарниками важен для Италии. При этом учтите, что опорников часто банально не замечают. Например, Глен Камара из сборной Финляндии выгрызал по 3.3 перехвата – рекорд турнира. Канте тоже пашет, среди лидеров. А де Йонг, как и Вейналдум, структурно определяет облик Нидерландов. Португальцы играли в два опорника, искали применение более атакующему Санчешу. А вот чьи центральные хавбеки часто ошибались – те уже дома.

2 место. Латерали

Лучший снайпер турнира – автогол, их на турнире уже 8 штук, что в сумме больше, чем за пять предыдущих Евро. О чем это говорит? Во-первых, крутые сборные играют сначала по вертикали – за счет проходов и высокого прессинга, а потом срезают угол – видим множество горизонтальных передач у чужих ворот. Примитивно через забросы на форварда почти никто не действовал. А вот латерали стали полноправными героями группового этапа. В первой же игре «Звездой матча» стал Спинаццола. Одно из главных открытий, если не главное – Думфрис. Великий универсал Алаба разок круто отыгрался слева. Люстиг, Цоуфал, Мехле, Васс, Цубер, Торган Азар, Киммих, О'Доннелл, Шоу, Альба, Уронен, Госенс – список героев этого амплуа самый длинный на Евро-2020. В принципе, читалось. Вспомните финал ЛЧ – встретились «Челси», где роль латералей ключевая, и «Манчестер Сити», где Зинченко и Уокер невероятно сильно влияли на игру. Даже фанат своей тактики, а не модной, как Симеоне, ставил на Триппьера с Карраско и стал чемпионом Испании. Все взаимосвязано, но фееричная игра латералей стала приятным открытием. Они еще важнее, чем думали.

1 место. Плеймейкеры

Но необычные. Повторить успех латералей с осени будет сложно, клубные тренеры уже придумают, что делать с этой тенденцией. Это забава для элиты. Зато на первый план выходят люди, казалось бы, потерянной позиции – «десятки». Но уже не чистые плеймейкеры. Чтобы создать много моментов, нужно отказаться от собственного амплуа в пользу того, к которому сложнее приспособиться сопернику. Посмотрите на Алабу – плеймейкера из центра защиты. Бэйла – племейкера с фланга, что моменты создавал после смещений. Робертсона – диспетчера шотландцев с фланга защиты. Хейбьерга – опорника с последним пасом. Госенса и Киммиха – латералей из атаки.

Или Де Брюйне – плеймейкера по позиции. Вот главный тренд. Представители совершено разных амплуа в роли плеймейкеров. Не так ожидаемо, как было в клубном сезоне, когда Маунт и Де Брюйне руководили игрой по долгу службы. Чистый плеймейкер Чалханоглу улетел домой, а форвард-диспетчер Берарди встретит Австрию, где у Забитцера и Алабы сложные роли с влиянием на игру без мяча. Красиво получается, латерали и плеймейкеры сделали футбол еще интенсивнее, что тоже тренд. После непростого для тренеров первого тура они исправились, заготовки начали работать, пошла жара. К слову, в списке героев-диспетчеров легко мог быть Эриксен, Дания переключилась на другие модные тренды – ртутный прессинг и дикие фланги, потеряв автора последних пасов.

Клубы будут копировать тренды Евро-2020

Интересность футбола в многообразии, не бывает неважных позиций. Но отслеживание трендов позволяет лучше понять игру. На Евро-2020 в цене плеймейкер с широким диапазоном. Чего не хватило сборной России? Эффективности от бегущего Головина. Также важны латерали. Фернандес, Кудряшов и Жирков получали травмы. Опорники стали еще важнее – у сборной хватало пустых зон перед штрафной.

Такие совпадения буквально по каждой команде. Кто самый современный тактически – тот в основном в плей-офф. И даже такие сборные, как Венгрия, попав под колоссальный пресс фаворитов, были в шаге от сенсации, ведь тактически к ним не подкопаться. Примитивная, но крутая работа тренера. Кстати, в плей-офф вышли 14 сборных с минимальными показателями xGА – шансов соперников, и 14 с лучшей суммой своих качественных моментов.

А лучшая иллюстрация представленного рейтинга – на поле. На первый план вышли люди, которые могут вертикаль сделать горизонталью – латерали. И центральные полузащитники с решающим пасом с любой точки поля. Не всегда была такая картина – видели турниры, завязанные на центральных нападающих, бывали геройские кубки для вингеров или вратарей, но сейчас пора лидеров рейтинга.

«Сборная Испании ужасна, просто ужасна». На команду Энрике обрушилась критика, испанцы могут не выйти из группы
23 июняВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии9
1 гол и 3 попадания в створ в 2 матчах. Кейну и хваленой атаке сборной Англии пора показать себя на Евро-2020
22 июняАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии8
Худшая команда Евро-2020. Тренеры сборных получают миллионы, но показывают невзрачный футбол
19 июняСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии18
Против финнов нужна скорость и мощь. Ждём Караваева слева и надеемся увидеть связку Дзюба + Соболев в атаке
15 июняАлександр Чистяков в блоге Тактический лабиринтКомментарии27
Возвращение тройки в защите, новое нападение и высокий прессинг. 7 перемен, что спасут для России Евро-2020
13 июняСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии34
Чешский сценарий, полуфланг Головина и необычные оппоненты Дзюбы. Мечтаем об успехе с Бельгией
12 июняСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:31
хороший обзор, спасибо!
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 21:23
Без опорников ничего не будет.
Опорники мозги команды
shlomo
shlomo
вчера в 17:20
Спасибо за статью....как тренд становится использовать "красивые словечки"...:))) ....да уж, за последние двадцать лет мировой футбол семимильными шагами убежал вперед.... матчи 90-х годов прошлого века кажутся нам сегодня каким-то фильмом в стиле ретро, который можно посмотреть только на потертом видеомагнитофоне..... в то время мы совершенно точно знали, что в футбол играют вратари, защитники, полузащитники и нападающие ....раньше было все просто.....и вот теперь крайний защитник («laterale» которое означает «боковой», «продольный»....отвечающий за всю бровку...).... позиция латераля является если не самой, то одной из самых многофункциональных и энергозатратных (игрок должен обладать хорошей выносливостью и стартовой скоростью, легко общаться с мячом, чувствовать его и быть готовым совершить точную подачу и к тому же должен быть подкован тактически)....впрочем, игра через фланговых защитников или латералей имеет определенные риски, о которых известно тренерам команд, активно использующих их подключения.... очень часто фланговые игроки настолько увлекаются атакующими действиями, что забывают об обороне....но если он талантлив (Марсело, Алекс Сандро, Маркос Алонсо и т.д.), то техника, легкость, подвижность, чувство мяча и точность навесной передачи делают из этих игроков настоящие «фланговые машины», с помощью которых их команды обыгрывают подавляющее большинство соперников....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:10
Надо вратарей на первое место!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100