Магия Мальдини на Евро-2020. Спинаццола, Цубер и Мехле – олицетворение модного тренда

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вчера, 10:27

Желаем здоровья Леонардо, футболист провел великолепный турнир.

В списке легенд много левшей. В футболе выше, чем вне его, процент таких людей. Месси, Кройф, Марадона, Пушкаш, Гиггз, Роберто Карлос, Рауль, Ривалдо, Роббен, Хаджи, Ди Стефано, Стоичков, Касильяс, Чех и многие, многие другие – список длинный, люди разных амплуа.

Левша примерно каждый десятый. Но если взять хотя бы четырех левоногих в заявке команды, то процент минимум в полтора раза выше. На голову выше, чем оппоненты, был Паоло Мальдини, но он правша и обучался играть левой, хотя куда чаще бил по мячу рабочей ногой.

Сакки был достаточно диким тренером, чтобы доверять Паоло фланг слева, а не справа. Лишь спустя десятилетия на Евро-2020 видим интересных правшей на левом фланге.

Далер Кузяев (Россия)

Правшу Кузяева неожиданно поставили слева. Провел три поединка, два – глубоко в защите. Беспристрастные числовые алгоритмы поставили Далера вторым по средней оценке в сборной России. Кузяев выручил в условиях, когда жестко не хватило класса тренера, были не готовы Жирков и Кудряшов, а полевой командир не позвал профильного латераля. Отчасти Далера подставили, но точно не был худшим. Правше слева надо быть интенсивнее коллег, ведь нужно выиграть время для подстройки под мяч, и Кузяев старался.

Торган Азар (Бельгия)

Затмил брата. В 28 лет Торган в списке «золотого поколения», вряд ли выиграет серьезный трофей — разве что осенью Лигу Наций возьмут. Но для этого Азара транснациональный турнир стал важной вехой. Помним его карапузом, которому не хватало места в «Челси», а сейчас это полнокровный левый латераль. Правша Мальдини тоже активно шел вперед, забивал мячи, как и Торган на Евро, создавал моменты правой ногой. Азар лучший по отборам и среди лидеров по перехватам, выбил из основы еще двух переученных хавбеков – Шадли и Карраско. Будь Мартинес смелее, 19-летний правша Доку мог выходить на поле чаще, пошумели бы с Торганом вместе.

Аттила Фиола (Венгрия)

Забил Франции – показал швейцарцам, что король голый. Венгры выступили достойно, местной публике понравилось. И 31-летний правый защитник Фиола сыграл все три поединка слева. Итальянский тренер сборной Венгрии смотрит все матчи Скуадры, поэтому нашел своего Спинаццолу. Фиола – агрессивный, взрывной и крепкий. У него в карьере куда больше матчей в опорной зоне или центре защиты, чем слева, но чего не сделаешь ради сборной? Фишка сработала, Аттила – среди героев.

Киран Триппьер (Англия)

Шоу провел крутой клубный сезон. И хотя у Моуриньо есть личные счеты с защитником – троллит англичанина, работая экспертом во время Евро, названные минусы не отменяют успех многострадального левши. Но в условиях, когда Англия ставит на рациональный подход, нужен цемент в защите. А кто лучше понимает оборону, чем один из телохранителей Облака? Саутгейт — большой фанат правшей с фланга, ставил Триппьера слева против хорватов. Киран отыграл неплохо. Не будь Шоу настолько хорош, то сегодня Ярмоленко – левшу справа, мог бы встречать человек, которому удобно отрезать смещения соперника в центр.

Йоаким Мехле (Дания)

Мехле стал одним из открытий чемпионата. Никого уже не удивляет, когда игрок «Аталанты» показывает класс. Но в этом случае у Дании слева игрок ротации Гасперини, что провел на поле всего в два раза больше времени, чем Миранчук. Причем Йоаким чаще играл правого латераля. Зато Хьюлманд внимательно смотрел матчи своих подопечных и разглядел силу Мехле слева. Прорыв года, ведь 24-летний игрок дебютировал за сборную лишь в прошлом году. Йоаким раньше выступал за «Генк», скауты из Бергамо нашли в Бельгии не только Малиновского. После Евро у датчанина и Госенса будет много предложений.

Ян Борил (Чехия)

Левши Зинченко и Шоу получат коллег-правшей во втором матче, если Борил вернется на поле. Основной защитник Чехии пропустил матч против голландцев из-за перебора желтых карточек, но оборонец из «Славии» с 2017 года в национальной команде. Это человек тренера, Шилгавы раньше тренировал Борила. Ставленник не подвел наставника, чехи в шаге от полуфинала Евро, а на счету Яна рекорд по перехватам за матч среди представителей его позиции. Цепкий игрок, сегодня от него зависит, насколько круто сыграет правый фланг Дании и конкретно Брейтуэйт.

Стивен Цубер (Швейцария)

Не чистый защитник, за спиной Родригес, но тоже олицетворяет тренд. Кто мог подумать семь лет назад, что из банального флангового хава ЦСКА вырастет классный латераль? Стивен до 29 лет закалялся в Бундеслиге и выдал образцовый чемпионат Европы. Лидер по ассистам. Более того, Цубер повторил рекорд Евро, сделал три голевые передачи в одном матче — против Турции. Только у Микаэля Лаудрупа и Руя Кошты получалось подобное. Четыре голевые передачи – рекорд для одного турнира, Цубер повторил результат Эдена Азара и Рэмзи. Швейцария не прошла Испанию после Франции, но правша Стивен запомнился слева.

Леонардо Спинаццола (Италия)

Главный правша с левого фланга на Евро-2020, спас Италию в матче против Бельгии. И дальше не повезло. Спинаццола пропустил много месяцев – повредил ахиллово сухожилие, болезненная и непростая травма. Но он умеет терпеть. Будучи на контракте с «Ювентусом», защитник годами ездил по арендам. Заиграл в «Аталанте», отправился в «Рому», а звездный статус приобрел лишь сейчас. 28-летний игрок долго ждал прорыва. Техничный, собрал много кроссов и восемь созданных моментов. Пять лет назад играл за «Перуджу» в Серии В, а теперь его имя скандируют в поддержку напарники по сборной:

Правши слева отчасти отражают моду на левшей справа в атаке, но классических вариантов больше. Тренеры часто ставят даже в центр защиты, особенно в тройку, левшу, вроде Джикии или Кудряшова. А вот правши слева по всему флангу – особенность Евро. Рядом с Зинченко, Родригесом, Шоу, Алабой, Альбой и Госенсом увидели на их позиции Борила, Фиолу, Триппьера, Шадли, Кузяева, Мехле и Спинаццолу. Посмотрим, как тренд сыграет в клубном сезоне. Сложный к исполнению, ведь Мальдини опережал любое футбольное время, за ним непросто повторять. Правше слева в защите надо подстраиваться под оппонента, контролировать угол разворота к воротам.

Но если вернутся запоминающиеся подкаты правой ногой на левом фланге, когда защитник бежит параллельно сопернику и должен немножко отстать для броска – фанаты получат дозу приятной ностальгии. Правша слева принимает нетипичные решения, сразу выделяется. Особенно если может разогнаться до 33.8 км в час, как Спинаццола. Большая потеря для Евро и Италии, но теперь у Скуадры свой выбивший по состоянию здоровья ключевой игрок, как у Дании. Италия будет драться за титул и за Леонардо.