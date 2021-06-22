1 гол и 3 попадания в створ в 2 матчах. Кейну и хваленой атаке сборной Англии пора показать себя на Евро-2020

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вчера, 18:58

Где ваши зубы, «Три Льва»?

Англия уже в плей-офф, а у Кейна 156 сухих минут

На прошлой неделе Харри Кейна спросили, не собирается ли он посвятить свой гол на чемпионате Европы бывшему товарищу по «Тоттенхэму» Кристиану Эриксену, который пережил остановку сердца во второй игровой день турнира, но на сегодняшний день уже выписан из больницы. Капитан сборной Англии с невеселой миной на лице ответил:

Сначала я должен забить, а уже потом думать о чем-то подобном.

Комментарий Кейна демонстрирует его разочарование собственной игрой в матчах против Хорватии и Шотландии, а также намекает на некоторую неуверенность Харри накануне следующих матчей. В общей сложности центральный нападающий сборной Англии провел на поле уже 156 минут, во время которых он всего лишь 6 раз коснулся мяча в штрафной площади соперников и нанес 3 удара (ни одного в створ).

В обоих матчах Гарет Саутгейт предпочел заменить Харри Кейна, которого пока оберегают от яростной критики требовательных английских болельщиков только результаты «Трех Львов»: блеклую игру в атаке компенсировали надежные действий обороны, сборная Англии дважды сыграла на 0 сзади и уже официально вышла в плей-офф Евро с 4 очками в активе. Сегодня англичане разыграют первое место в группе D в очной схватке с чехами.

Пока нет поводов для паники, однако настороженность понятна

Успокаивает всех хорошее турнирное положение англичан. Перед заключительным туром группового этапа команда Гарета Саутгейта не только оформила выход в плей-офф, но и может выбрать себе соперника по 1/8 финала. Победа над Чехией обеспечит финиш на первой строчке, а ничья гарантирует второе место. Если отталкиваться от возможных соперников по первому раунду игр на вылет, то финишировать выше всех — не лучшая идея, ведь победитель квартета D встретится со второй командой группы F, то есть Францией или Португалией, в то время как со второго места можно попасть на шведов, поляков, словаков. Да и испанцы выглядят предпочтительнее действующих чемпионов мира и Европы.

Одним словом, у Англии нет турнирной мотивации умирать в матче с Чехией ради победы. С другой стороны, эта игра — последний шанс вернуть уверенность в собственных силах перед плей-офф. Разгон нужен всей команде, а в первую очередь — атакующей группе во главе с Харри Кейном, который, если помните, стал лучшим бомбардиром предыдущего крупного турнира, проходившего в России ЧМ -2018. На Евро-2020 от «Трех Львов» тоже ждали яркой игры в созидании, ведь у Саутгейта поразительный выбор опций в атаке. Вынуждены констатировать, что пока 50-летнему специалисту не удается объединить россыпь знаменитостей в единое целое.

«Англия зайдет на Евро так далеко, как позволит ее защита»

Такое мнение обретает все больше сторонников, причем некоторые эксперты склонны считать, что у хорошо обороняющейся команды больше шансов добиться успеха в скоротечном турнире. Считается, что и сам Гарет Саутгейт не собирается выигрывать Евро у чужих ворот, поэтому с первых матчей в стартовом составе действует консервативная связка центральных полузащитников Райс — Филлипс, хотя теоретически в глубине мог бы сыграть Маунт, освободив в группе атаки место для еще одного креативного футболиста.

Иначе говоря, нас не должны вводить в заблуждение громкие имена в атаке англичан, потому что Гарет Саутгейт не делает на них основную ставку. Поводок короткий, ошейник строгий, а высокий исполнительский класс нужен для того, чтобы хладнокровно реализовывать редкие моменты, а не создавать обилие шансов. В матче с Хорватией получилось идеально, против Шотландии не хватило гола, зато основные игровые задачи были выполнены, а Джордан Пикфорд снова не пропустил.

Англия берет на вооружение французский прагматизм, Кейн = Жиру

У Дидье Дешама в сборной Франции тоже прекрасный выбор футболистов в группе атаки, но часто ли «Трехцветные» демонстрируют радующий глаз футбол? На ЧМ -2018 была парочка спонтанных триллеров, но идеальный матч французы провели против Бельгии в полуфинале. С похожей игры они начали Евро-2020: не дали играть Германии в футбол и взяли три очка.

Саутгейт имеет в виду нечто подобное: высокая игровая дисциплина, надежная оборонительная шестерка (4 защитника + 2 опорника) и хороший контроль над мячом. В атаке же Харри Кейн освобождает пространство для проходов Стерлинга и Фодена, один из таких эпизодов и привел к единственному пока голу англичан на Евро, когда Рахим принес победу над Хорватией.

Любому форварду пришлось бы нелегко в оковах такой схемы, а привыкшему к голам Харри Кейну нелегко дается косплей на Оливье Жиру из 2018-го. Помните, тогда форвард сборной Франции за весь чемпионат мира ни разу не пробил в створ ворот, но ведь помог своей команде выиграть вожделенный трофей. Может быть, и жертва Кейна не станет напрасной?

Тем более, на ЧМ -2018 из 5 из своих 6 голов Харри забил в первых двух матчах против Туниса и Панамы, а 3 из 6 — с пенальти. «Золотая бутса» мундиаля — это здорово, но уже тогда отмечали, что Гарет Саутгейт не смог добиться максимальной отдачи от ведущего форварда.

Вероятно, основная цель Кейна в сборной Англии, как бы дико это ни звучало, заключается не в забивании голов, а в освобождении коридоров для шустрых крайних форвардов. И это снова очень похоже на структуру атаки, которую с успехом использовал Дидье Дешам в сборной Франции до возвращения в команду Карима Бензема.

«Могу забить пару голов во вторник»

Несмотря на то, что полет у англичан пока нормальный, Харри Кейн чувствует на себе определенное давление был вынужден отвечать на вопросы о своей игре на Евро-2020. Форвард «Тоттенхэма» опроверг догадки журналистов о травме и заверил, что не думает сейчас о переходе в другой клуб:

Я знаю, на что способен. Если забьют во вторник пару голов в ворота Чехии, вы будете спрашивать меня о борьбе за «Золотую бутсу» Евро.

Чтобы унять спекуляции вокруг фигуры Кейна, Гарет Саутгейт даже пошел на необычный шаг и за 48 часов до игры с Чехией заявил, что капитан сыграет с первых минут. Возможно, в заключительном матче группового этапа Харри нужно не просто выпустить на поле, но и спустить с поводка: сборной Англии и ее лидеру нужен воодушевляющий матч в атаке перед тем, как наступит плей-офф, где снова придется терпеть и работать на благо команды. Английский план «A» увидели в матчах против Хорватии и Шотландии, если повезет, сегодня «Три Льва» покажут запасной и более атакующий вариант ведения игры. А Харри Кейн постарается забить.