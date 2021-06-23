«Сборная Испании ужасна, просто ужасна». На команду Энрике обрушилась критика, испанцы могут не выйти из группы

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вчера, 15:24

Достаточно уступить сопернику России в отборе ЧМ -2022.

Луис Энрике давно в эмоциональной яме

Хорохорится и ставит на опыт звезды футбола. Но видно, что Луис Энрике не отошел от личной трагедии – смерти девятилетней дочери Ксаны, которая ушла из жизни два года назад. Энрике вернулся в сборную Испании, но получилось некрасиво, ведь его предшественник Рубен Морено собрал 7 побед и 2 ничьи без поражений, а его вышвырнули.

В очередной раз близнец порноактера из мемов – глава Королевской Федерации футбола Испании Рубиалес, сработал странно. В прошлый раз поссорился с Пересом и уволил Лопетеги перед ЧМ -2018 – помог сборной России пройти в восьмерку лучших на турнире, обезглавил будущего соперника. Сейчас Рубиалес вернул Луиса Энрике. Поддержка – человечная вещь, но тут есть оговорки.

Луис Энрике проиграл Шевченко, и хотя сделал выводы, разгром немцев 6:0 выбивается из линии матчей Испании. Похоже, что последние ничьи и пропущенные голы в матчах отбора к ЧМ -2022 – следствие моральной готовности главного тренера. Сам факт, что Энрике, тренируя сборной Испании, у которого шесть составов, вызвал на турнир 24 игрока вместо 26, о многом говорит.

Это капризы и странности, а они редко выделяют будущих чемпионов. Раймон Доменек со своими гороскопами был странным у руля Франции, не взял титул. Выигрывает скучный Дешам. Также побеждали дедушки Арагонес и Дель Боске. А Луис Энрике полностью исключил футболистов «Реала». И это с учетом, что тот же Рамос мог быть играющим тренером, влияя на моральный настрой команды.

Энрике в трауре, легко понять и посочувствовать человеку. Но сборная не должна страдать от этого, показывая карикатурно испанский футбол – владение ради владения.

Вывод Ван дер Варт – дерзкий и точный

Рафаэль выступил с заявлением об игре команды Энрике:

Сборная Испании ужасна, просто ужасна. Надеюсь, Нидерланды сыграют с ними в плей-офф. В этой команде ничего нет. Они только пасуют из стороны в сторону. У них даже нет игрока, который знает, как сделать последний пас.

Коке удачно отшутился в ответ. Напомнил, что Рафаэль хорошо получился на фотографии из финала ЧМ -2010, когда Иньеста забивал «золотой мяч». Как воспоминания о великом прошлом меняют нынешнее состояние сборной Испании? С поляками позволили отыграться Левандовски. Со шведами вратарь не пустил мяч в ворота после ударов «Красной Фурии». А если бы сопернику чуть повезло в атаке – могли бы увидеть поражение фаворита.

Испанцы усердно катают мяч, но при этом видим дикие промахи. Пусть не реализовать пенальти на Евро-2020 не грешно, но общие впечатления от игры команды Энрике ровно такие, как у Ван дер Варта. Им досталась группа исключительно с середняками. С поляками и сборная России может вничью сыграть. При этом Испания жестко мажет – один гол после десяти ударов в створ. А из дикого владения в 72 % не выжимают ничего яркого и предметного.

Для Луиса Энрике должно быть унижением, что фактически против его команды успешно применяют тактику Черчесова трехлетней давности. Испании специально отдают мяч. А поскольку на поле действительно нет людей с последним пасом и нокаутирующим ударом, то вся критика по делу. Мората пока отчаянно «кержаковит» – попал в 3 из 7 случаев, но не реализовал попытки, хотя по качеству хватало минимум на два мяча на турнире.

Вот только есть ощущение, что Испания пока безыдейная, но может очнуться. Понятно ведь, что это новый состав – средний возраст упал до 25.8 лет (у Словакии, к слову, почти по 30 лет на брата). Испанцы перестраиваются, на поле немало людей без опыта, что был у Касильяса, Рамоса, Пике, Бускетса, Хави, Иньесты и Вильи. Так что результаты двух первых матчей закономерные, но развязка наступит сегодня, решающий бой для Энрике.

Испания еще может выйти в плей-офф Евро

Луису Энрике не нужно считать очки и разницу мячей других команд, если обыграет Словакию. Наберет пять пунктов и точно будет в плей-офф. Дальше все зависит от результатов матча шведов и поляков. Если Испания финиширует первой в группе, то сыграет в первом раунде против сборных вроде Украины или Чехии, если второй – против хорватов, то есть жребий не очень жестокий к тренеру и команде.

Третье место, что возможно при ничьей со словаками и отсутствии у поляков победы над шведами, выведет на бельгийцев. Явно самый плохой сценарий, у Де Брюйне есть то, чего не хватает испанцам – последний пас, а Лукаку меткий снайпер. Вряд ли команда пожалеет соотечественников главного тренера Мартинеса. Но разве Словакия настолько грозная, чтобы оказаться фаворитом и переиграть команду Энрике?

Персонально Ольмо, Пау Торрес, Льоренте или Педри не проводят бездарный турнир. Скорее безударно выступают нападающие, которым активно создают моменты в больших количествах. О качестве шансов можно спорить, но хватало пробить Ульсена и Щесны по разу – получали бы целых шесть пунктов. Была бы критика такой жесткой, если перекатывание мяча привело к двум вымученным, но победам? Нет, конечно.

Евро-2020 – краткосрочный турнир, тут каждый матч как финал. Так что в день, когда капитан Бускетс вылечился от коронавируса и вернулся на поле – будет редким чемпионом мира и Европы на поле с Альбой, Испания может впервые набрать три очка на турнире и проследовать в плей-офф. Луис Энрике ведь изначально идеально подошел после скандального ухода Лопетеги и неудачи Йерро.

Но в первый заход до болезни дочери его команда выиграла 8 матчей из 10, забивала по 2.8 гола за матч. Сейчас уже 8 матчей из 14 без побед, забивают намного меньше – по 1.7 мяча за игру. И хотя неплохо держатся в защите, невзирая на новичков в центре, это не та Испания, к которой привыкли. Впрочем, и Италия на себя не очень похожа, и у Франции поиски нового лица, так что у «Красной Фурии» сегодня маленький финал.

Альба и Льоренте могут задать жару на флангах. Коке и Педри с Бускетсом могут сыграть грамотнее, чем без него. А в атаке всегда есть выбор – Торрес из «Манчестер Сити» подстрахует Ольмо из «Лейпцига». И тот же Мората не может промахиваться вечно. Испания плохо смотрится, не видно тактических идей – укол Луису Энрике, и не хватает опыта. Но команда мощная, способна прибавлять.

И зачастую, за исключением финала Евро-2012 против Италии, играла рационально. Ближе к вечеру выясним, это Луис Энрике и его команда в ужасном состоянии, или же Испания просто нагуливает опыт, отдавая по 812 передач за игру и владея мячом семь секунд из каждых десяти.