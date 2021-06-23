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«Сборная Испании ужасна, просто ужасна». На команду Энрике обрушилась критика, испанцы могут не выйти из группы

вчера, 15:24
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Достаточно уступить сопернику России в отборе ЧМ-2022.

Луис Энрике давно в эмоциональной яме

Хорохорится и ставит на опыт звезды футбола. Но видно, что Луис Энрике не отошел от личной трагедии – смерти девятилетней дочери Ксаны, которая ушла из жизни два года назад. Энрике вернулся в сборную Испании, но получилось некрасиво, ведь его предшественник Рубен Морено собрал 7 побед и 2 ничьи без поражений, а его вышвырнули.

В очередной раз близнец порноактера из мемов – глава Королевской Федерации футбола Испании Рубиалес, сработал странно. В прошлый раз поссорился с Пересом и уволил Лопетеги перед ЧМ-2018 – помог сборной России пройти в восьмерку лучших на турнире, обезглавил будущего соперника. Сейчас Рубиалес вернул Луиса Энрике. Поддержка – человечная вещь, но тут есть оговорки.

Луис Энрике проиграл Шевченко, и хотя сделал выводы, разгром немцев 6:0 выбивается из линии матчей Испании. Похоже, что последние ничьи и пропущенные голы в матчах отбора к ЧМ-2022 – следствие моральной готовности главного тренера. Сам факт, что Энрике, тренируя сборной Испании, у которого шесть составов, вызвал на турнир 24 игрока вместо 26, о многом говорит.

Это капризы и странности, а они редко выделяют будущих чемпионов. Раймон Доменек со своими гороскопами был странным у руля Франции, не взял титул. Выигрывает скучный Дешам. Также побеждали дедушки Арагонес и Дель Боске. А Луис Энрике полностью исключил футболистов «Реала». И это с учетом, что тот же Рамос мог быть играющим тренером, влияя на моральный настрой команды.

Энрике в трауре, легко понять и посочувствовать человеку. Но сборная не должна страдать от этого, показывая карикатурно испанский футбол – владение ради владения.

Вывод Ван дер Варт – дерзкий и точный

Рафаэль выступил с заявлением об игре команды Энрике:

Сборная Испании ужасна, просто ужасна. Надеюсь, Нидерланды сыграют с ними в плей-офф. В этой команде ничего нет. Они только пасуют из стороны в сторону. У них даже нет игрока, который знает, как сделать последний пас.

Коке удачно отшутился в ответ. Напомнил, что Рафаэль хорошо получился на фотографии из финала ЧМ-2010, когда Иньеста забивал «золотой мяч». Как воспоминания о великом прошлом меняют нынешнее состояние сборной Испании? С поляками позволили отыграться Левандовски. Со шведами вратарь не пустил мяч в ворота после ударов «Красной Фурии». А если бы сопернику чуть повезло в атаке – могли бы увидеть поражение фаворита.

Испанцы усердно катают мяч, но при этом видим дикие промахи. Пусть не реализовать пенальти на Евро-2020 не грешно, но общие впечатления от игры команды Энрике ровно такие, как у Ван дер Варта. Им досталась группа исключительно с середняками. С поляками и сборная России может вничью сыграть. При этом Испания жестко мажет – один гол после десяти ударов в створ. А из дикого владения в 72 % не выжимают ничего яркого и предметного.

Для Луиса Энрике должно быть унижением, что фактически против его команды успешно применяют тактику Черчесова трехлетней давности. Испании специально отдают мяч. А поскольку на поле действительно нет людей с последним пасом и нокаутирующим ударом, то вся критика по делу. Мората пока отчаянно «кержаковит» – попал в 3 из 7 случаев, но не реализовал попытки, хотя по качеству хватало минимум на два мяча на турнире.

Вот только есть ощущение, что Испания пока безыдейная, но может очнуться. Понятно ведь, что это новый состав – средний возраст упал до 25.8 лет (у Словакии, к слову, почти по 30 лет на брата). Испанцы перестраиваются, на поле немало людей без опыта, что был у Касильяса, Рамоса, Пике, Бускетса, Хави, Иньесты и Вильи. Так что результаты двух первых матчей закономерные, но развязка наступит сегодня, решающий бой для Энрике.

Испания еще может выйти в плей-офф Евро

Луису Энрике не нужно считать очки и разницу мячей других команд, если обыграет Словакию. Наберет пять пунктов и точно будет в плей-офф. Дальше все зависит от результатов матча шведов и поляков. Если Испания финиширует первой в группе, то сыграет в первом раунде против сборных вроде Украины или Чехии, если второй – против хорватов, то есть жребий не очень жестокий к тренеру и команде.

Третье место, что возможно при ничьей со словаками и отсутствии у поляков победы над шведами, выведет на бельгийцев. Явно самый плохой сценарий, у Де Брюйне есть то, чего не хватает испанцам – последний пас, а Лукаку меткий снайпер. Вряд ли команда пожалеет соотечественников главного тренера Мартинеса. Но разве Словакия настолько грозная, чтобы оказаться фаворитом и переиграть команду Энрике?

Персонально Ольмо, Пау Торрес, Льоренте или Педри не проводят бездарный турнир. Скорее безударно выступают нападающие, которым активно создают моменты в больших количествах. О качестве шансов можно спорить, но хватало пробить Ульсена и Щесны по разу – получали бы целых шесть пунктов. Была бы критика такой жесткой, если перекатывание мяча привело к двум вымученным, но победам? Нет, конечно.

Евро-2020 – краткосрочный турнир, тут каждый матч как финал. Так что в день, когда капитан Бускетс вылечился от коронавируса и вернулся на поле – будет редким чемпионом мира и Европы на поле с Альбой, Испания может впервые набрать три очка на турнире и проследовать в плей-офф. Луис Энрике ведь изначально идеально подошел после скандального ухода Лопетеги и неудачи Йерро.

Но в первый заход до болезни дочери его команда выиграла 8 матчей из 10, забивала по 2.8 гола за матч. Сейчас уже 8 матчей из 14 без побед, забивают намного меньше – по 1.7 мяча за игру. И хотя неплохо держатся в защите, невзирая на новичков в центре, это не та Испания, к которой привыкли. Впрочем, и Италия на себя не очень похожа, и у Франции поиски нового лица, так что у «Красной Фурии» сегодня маленький финал.

Альба и Льоренте могут задать жару на флангах. Коке и Педри с Бускетсом могут сыграть грамотнее, чем без него. А в атаке всегда есть выбор – Торрес из «Манчестер Сити» подстрахует Ольмо из «Лейпцига». И тот же Мората не может промахиваться вечно. Испания плохо смотрится, не видно тактических идей – укол Луису Энрике, и не хватает опыта. Но команда мощная, способна прибавлять.

И зачастую, за исключением финала Евро-2012 против Италии, играла рационально. Ближе к вечеру выясним, это Луис Энрике и его команда в ужасном состоянии, или же Испания просто нагуливает опыт, отдавая по 812 передач за игру и владея мячом семь секунд из каждых десяти.

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bublikyo
bublikyo
вчера в 19:06
Бывший тренер Барсы, Энрике, из принципа не взял ни одного игрока Реала, не удивлюсь не выходу из группы с такой игрой
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:43
Игру против шведов не смог досмотреть до конца из-за дикой скуки. С Польшей посмотрел целиком, но остался совершенно не впечатлён игрой испанцев.
Посредственная сборная из мягкотелых людей. Огромный промах Энрике, что не взял Рамоса. Серхио бы зажёг партнёров.
Ушло поколение из воспитанников Барселоны, разбавленной талантами из Реала и остальных клубов. Теперь сборная Испании просто добротная команда без особых претензий на победы в турнирах. Да, группы проходить должны, но те же итальянцы или голландцы смотрятся убедительнее в данный момент.
Энрике же развивает идеи Гвардиолы, но ещё более однобоко и без даже намёка на "план Б". Его стратегия не позволяет обыгрывать даже шведов с поляками, а если нарвутся на бегущую команду - Италию, Францию, Германию или Голландию - огребут так, как когда-то сами всех громили.
Поставил на словаков в сегодняшнем матче из-за симпатии к игре этой команды, но победить Испанию им будет крайне трудно. А вот взять третью ничью подряд для испанцев будет очень легко.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:06
Это кризис стиля игры, который уже не соответствует текущим футбольным реалиям. И в этом плане сборная Испании уверенно шагает по следу Барселоны. Ушли "фундаментные" для этого стиля и тактики игроки в лице Хави-Иньесты-Бускетса, обладающие, в первую очередь, высочайшим футбольным интеллектом, которые в свои годы довели игру практически до автоматизма, а молодняк пока не тянет. Плюс время взяло свое - соперники испанцев против лома все-таки нашли прием. Испанцы пока ничего не могут предложить взамен тики-таки, думаю им поможет только смена тренера, возможно нужен иностранец, который предпочтет и научит их играть в другом стиле.
shlomo
shlomo
вчера в 16:17, ред.
Спасибо за статью....ну что, как это не звучит пафосно, но сборная Испании еще себе ничего не гарантировала, и с такой игрой пиренейцы и вовсе могут остаться за бортом плей-офф....а тут еще и сборная Словакии (которая на текущем Евро уже успела удивить...)... видно, даже не специалистам, что ребятам Луиса Энрике не хватает мысли в центре поля (может, возвращение Бускетса после болезни сыграет тут ключевую роль), да и все очень плохо в атаке. (Мората давно уже не тот, а грозный Морено, который год феерил в «Вильярреале», не удивляет....) ..... может быть, Торрес из «Сити» выйдет на острие, все же он долгое время играл именно на этой позиции до переезда на Туманный Альбион.... или же красно-желтые вернутся к классической схеме с «ложной девяткой», в кризисные годы в атаке она также приносила успех.... да уж истина о том, что в футбол научились играть все, сейчас подтверждается все чаще.... а если словаки смогут еще и забить первыми, то испанцам придется вообще туго.... я ожидаю очередного сложного матча для команды Энрике и сомневаюсь, что увижу разгром андердога..... и даже прогноз сделал : победа Словакии с форой (+2)...
faneng
faneng
вчера в 16:14
Ну так, ушли Хави и Иньеста - и от сборной Испании не осталось и мокрого места. Да еще Энрике не взял на Евро хотя бы Рамоса из Реала.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:34
Тики-таки до добра не доведёт.
112910415
112910415
вчера в 15:29
всё плохо до безнадёжности
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