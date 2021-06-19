Худшая команда Евро-2020. Тренеры сборных получают миллионы, но показывают невзрачный футбол

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вчера, 12:27

Люди, от которых зависит зрелищность и крутость всего турнира.

В отличие от игроков, тренеры сборных – на зарплате

Футболисты сборной Португалии, что впервые в истории страны выиграли чемпионат Европы, получили по 275 тысяч евро. А один рекламный пост на странице Роналду стоит больше миллиона. Да и не забирают игроки все премии – половину денег за выход на Евро-2020 португальцы отдали в фонд поддержки любительского футбола в стране.

Кроме того, им часто достаются средства ФИФА . Для них не деньги даже рекордные премиальные за победу на Евро, тот же Бруну будет получать 200 тысяч фунтов в неделю по новому контракту с МЮ . Стандартные выплаты куда меньше. Например, российским футболистам за успешный финал ЧМ -2018 заплатили бы по 224 тыс. рублей.

А деньги от ФИФА в основном забрали в РФС . Логично, что за страну играют без огромных окладов. Но есть в футболе сборных люди, для которых эта работа – единственная и выгодная, и это наставники. Разумеется, оклады тренеров не такие, как у клубных специалистов — например, на ЧМ -2018 рекордсменом был Лёв с окладом в 3.85 млн евро, а у Гвардиолы в «Манчестер Сити» 22 млн евро и 10 сверху за победу в ЛЧ .

Но есть огромная разница. Тренер сборной проводит 10-15 матчей в год, а не пять десятков. Кроме того, ему не надо переживать о трансферах. Клубные наставники должны учитывать доходы и долги клубов. А Дешам сидит на одном месте с 2012-го, Сантуш – с 2014-го, а Черчесова ждет пятилетний юбилей в августе.

Логично требовать от тренеров сборных грамотной работы. Не только из-за денег, но и по другой причине. В мире национальных команд правильные действия наставника сильнее влияют. Оппоненты редко знакомые, а цена одной ошибки выше.

Черчесов входит в пятерку по окладам на Евро-2020

В мире непросто найти наставника, которому платят больше. Зарплата Станислава Саламовича в районе 2.5 млн евро, хотя тут не учитывают премиальные. Больше него из участников Евро отстегивают только Саутгейту и де Буру (по три), а также двум чемпионам мира – Дешаму (4.39) и Лёву (4.75).

Далеко до показателя Диего Симеоне – 24 млн евро за сезон. Плюс не все в сборных с огромными зарплатами. Отдельные люди, в отличие от клубов, продолжают работать «за идею». Манчини затребовал в «Зените» 5-6 млн евро. А вот на сборную согласился работать за 2 млн евро. Зато штабу своему выбил хорошие условия – подписали соглашение на 5 млн в сумме.

Соперники России из Дании и Финляндии работают за 270 и 190 тысяч евро. Хьюлманд получает за год столько, как Черчесов за полторы недели новогодних праздников, а Канерва того меньше. Причем налоги в Дании и Финляндии для людей с высоким окладом отличаются от российских сборов, реальная разница еще существеннее.

Игор Ангеловски с Северной Македонией согласился на зарплату в 90 тысяч евро в год, самый скромный тренер Евро-2020. Хотя тот же Шевченко в любом клубе, куда его звали, получал бы больше 700 тысяч евро в год. У чешского наставника оклад — 300 тысяч евро, а он уже одной ногой в плей-офф Евро-2020.

Но дело не только в зарплатах, а и в ответственности. Клуб может часто тасовать наставников, ставить на новых скаутов и спортивных директоров, искать финансирование и выплывать. Сборным тяжелее, но у них есть выбор, а Мартинес и Сантуш обходятся дешевле, чем Черчесов.

Наставники плохо вошли в турнир, осторожничают

Сегодня завершается второй тур. Осталось понять испанцев и поляков, что неоднозначно стартовали, а в целом получили полную картину готовности или ее отсутствия. Дешам сыграл так, словно тренировал шведов против испанцев – ни одного удара в створ Нойера (из тех, которые арбитры засчитали), крайне осторожный футбол без мяча и с контратаками.

Сантуш мучился против Росси в Будапеште, хотя его спасли как раз замены. А его соотечественник Соуза с поляками выступил слабо. Таркович не смог удержать победный настрой против прагматичной и упрямой Швеции. Луис Энрике после личной трагедии в странном моральном состоянии. Как Мората в атаке Испании – то попадает, то безбожно мажет.

Таких тренеров на Евро-2020 много. Возьмите Златко Далича. По статусу – вице-чемпион мира, а по игре может пролететь мимо плей-офф. Еще хуже дела обстоят у Саутгейта, ведь свои 3 миллиона евро наставник пока не отрабатывает. Грозная атака Англии с финалистами ЛЧ разных лет выдала три жалких удара в створ за более чем 120 минут.

А играли против мертвых хорватов и скромной команды Шотландии. Хотя даже те, кто работал весело, как Шевченко с украинцами, допускали необъяснимые ошибки. Команда Андрея Николаевича дважды подряд выходит на вторые таймы перепуганной. Также замена травмированного Зубкова на Марлоса в первом туре – эпик фэйл, что сказался на плотности прессинга против Нидерландов.

Похожая история у Черчесова с обратной заменой Черышева. К Станиславу Саламовичу было много справедливых претензий после безвольной игры с бельгийцами. И хотя обыграли финнов, остались претензии, ведь наставник в команде давно, а работу с мячом не поставил совершенно. Без шедевра Миранчука светила бы унылая ничья.

У многих сборных после Евро-2020 сменится тренер

С дисциплиной тоже не все хорошо. Арнаутович не боится гнева Фоды, говорил глупости, поэтому пропустил важный матч против Нидерландов. Петкович не контролирует Швейцарию, рвется в «Зенит», где может запрашивать с порога в три раза больше денег, чем в сборной. Наставник Турции Гюнеш в числе крутых специалистов, что разочаровали на Евро.

А у других, где меньше эмоций, явно сказывается желание сыграть на результат. На Евро-2020 из группы можно вылезти с тремя очками при хорошей разнице мячей – так было с Португалией пять лет назад. Вот и не видим ураганной игры, часто автобус против бессмысленного катания мяча. Но есть и успехи, акцент сделаем на позитив. Мало вопросов к Хьюлманду – игра есть, но пока Дании не везет.

Стив Кларк настроил Шотландию на матч против Англии – видна разница с первым туром. У Андерссона неприятная команда, с которой сложно играть, – испанцы это уже поняли, ведь не обыграли Швецию и ее прекрасного голкипера. Есть Роберт Пейдж, что шикарно подменяет Райана Гиггза – Уэльс бежит, снова будет в плей-офф.

Второй Роберт – Манчини, на удивление хорош. Третий – Мартинес, держит марку. Пока Евро Робертов, не считая Левандовски. Но суммарно именно наставники виноваты, что турнир пресноватый. Нередко матчи бессодержательные. А за бонус увлекательности отвечают наставники, ведь готовят морально. Но и когда говорим строго о качестве футбола, то хвалим отдельных личностей.

Впереди матчи группы с тремя фаворитам и последний тур. Надеемся, до плей-офф наставники проснутся. Уникальный случай, тренерская команда работает хуже судейской. Не удивит, если у многих, как у немцев, осенью появятся новые наставники. Возможно, и у сборной России. Все зависит от развязки группы, где финны и датчане могут финишировать выше.