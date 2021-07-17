ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Кейн может начать бойкотировать тренировки «Тоттенхэма» ради «Ман Сити»

17 июля 2021, 04:26

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может начать бойкотировать тренировки команды, чтобы заставить клуб отпустить его в «Манчестер Сити». Согласно источнику, такого мнения придерживаются несколько неназванных футболистов сборной Англии.

27-летний англичанин является главной трансферной целью «Сити». Однако президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не желает расставаться с Кейном и усиливать соперников «шпор».

Недавно стало известно, за какую сумму «Тоттенхэм» готов продать Кейна.

Все новости
Слухи«Удинезе» нашёл замену Муссо, ушедшему в «Аталанту»
Сегодня, 04:55 Комментарии2
СлухиБрейтуэйт, которым интересовались в РПЛ, может перейти в «Вулверхэмптон»
Сегодня, 00:41 Комментарии1
Слухи«Бавария» установила цену за Толиссо
Сегодня, 00:27 Комментарии2
Слухи«Челси» готов заплатить 50 млн фунтов стерлингов за трансфер Левандовски
Сегодня, 00:14 Комментарии8
Слухи«Милан» имеет право выкупа Браима Диаса у «Реала»
Сегодня, 00:01 Комментарии2
Звезда «Лиона», универсал из «Брайтона» и будущие лидеры. Преображение «Арсенала» в новом сезоне
Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Tex
Tex ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 июля в 18:42
прям так и не пройдут? Бедует бежать медленней, пасовать хуже, бить слабее и получат при этом как пол команды...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Против ЦСКА (раскрыть)
18 июля в 10:31
ну так неудивительно.что он имеет куриные мозги.
протон1
протон1
17 июля в 22:12
Для всех сторон будет лучше, если Кейн уйдёт. Поэтому, надеюсь, в итоге его отпустят по хорошему.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ sihafazatron (раскрыть)
17 июля в 09:27
Зачем вообще тогда нужны контракты, если любое г...но может путём шантажа нарушать свои обязательства.
sihafazatron
sihafazatron ответ Антон Белянкин (раскрыть)
17 июля в 09:00
думаю тогда сити его продаст, вообще не вижу смысла держать в команде немотивированного игрока
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 июля в 07:39
Вот интересно, а Ман Сити как к этому относится? А если на следующий год он соберётся в солнечную Испанию, например? Начнёт бойкотировать тренировки уже в Мае Сити?
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 07:35
Это не по спортивному.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 06:28
Лучше бы он начал бойкотировать посещение кассы. И ему такое могут устроить. Подписал контракт - будь добр его выполнять. И свои хотелки засунуть куда поглубже. Потому что у Тоттенхэма могут быть свои хотелки.
Так что тут бойкоты не пройдут, или договариваться или отрабатывать контракт...
particular
particular
17 июля в 06:18
Интересная трактовка контрактных обязательств...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июля в 06:04
Сгноить на лавке неудачника
Остапчук 67
Остапчук 67
17 июля в 05:14
Да и черт с ним...
djo11
djo11
17 июля в 05:10
ну не хочет он оставаться у шпор, значит и выкладываться не будет) а м с готовы продать стерлинга, по моему все очевидно) нужно обменять стерлинга на кейна и м с должны доплатить около 80 млн и все будут довольны
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июля в 04:51
Он бойкотирует контракт, который подписал?
mihaluch
mihaluch
17 июля в 04:35
Но сумма всё-таки есть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100