Кейн может начать бойкотировать тренировки «Тоттенхэма» ради «Ман Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может начать бойкотировать тренировки команды, чтобы заставить клуб отпустить его в «Манчестер Сити». Согласно источнику, такого мнения придерживаются несколько неназванных футболистов сборной Англии.
27-летний англичанин является главной трансферной целью «Сити». Однако президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не желает расставаться с Кейном и усиливать соперников «шпор».
Недавно стало известно, за какую сумму «Тоттенхэм» готов продать Кейна.
Так что тут бойкоты не пройдут, или договариваться или отрабатывать контракт...
Так что тут бойкоты не пройдут, или договариваться или отрабатывать контракт...