Кейн может начать бойкотировать тренировки «Тоттенхэма» ради «Ман Сити»

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17 июля 2021, 04:26

Нападающий «Тоттенхэма» может начать бойкотировать тренировки команды, чтобы заставить клуб отпустить его в «Манчестер Сити». Согласно источнику, такого мнения придерживаются несколько неназванных футболистов сборной Англии.

27-летний англичанин является главной трансферной целью «Сити». Однако президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не желает расставаться с Кейном и усиливать соперников «шпор».

Недавно стало известно, за какую сумму «Тоттенхэм» готов продать Кейна.