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Ради звезды из «Лиги фермеров» выгонят полдесятка игроков. «Реал» фильтрует состав и грезит большим трансфером

вчера, 21:02
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Бэйл, уходи. Мбаппе, приходи.

Призрачные планы на лето-2021

«Реал» умудряется обходиться без больших трансферов уже два года, с лета 2019 года, когда спустили 300+ миллионов евро на Азара, Йовича, Эдера, Менди и Родриго. Не все оправдали надежды, а мистер Эден стал огромным разочарованием: звездный бельгиец забил 5 голов за «сливочных» и заработал 17 миллионов евро с больничной койки. Таким образом, главный трансфер лета-2019 не стал для «Реала» удачей, а денег на новые вливания в состав, особенно с учетом разразившегося коронавируса у Флорентино Переса просто не было.

Два года «Мадрид» не подписывал футболистов для главной команды, но в это трансферное окно уже есть один звездный новичок: Давид Алаба покинул «Баварию» свободным агентом и заключил долгосрочный контракт с «Реалом». Австриец заменит в составе Серхио Рамоса, хотя не исключено, что «сливочным» придется реагировать на потерю еще одного центрального защитника — Рафаэля Варана. В этом случае Перес будет придерживаться тактики «акция — реакция», а пока он работает над большим проектом: «Реал» мечтает о «галактическом» новичке в линию атаки.

Речь идет о Килиане Мбаппе (хотя есть и план «Б» — Эрлинг Холанд), но ради этой большой сделки «Реал» должен высвободить много средств трансферами «на выход». Сейчас не такие времена, когда Перес может позволить себе Мбаппе, щелкнув пальцами. На Килиана нужно заработать продажами, а также подготовить (читай — разгрузить) зарплатную ведомость клуба к его приходу. На этом пути «Мадрид» ждет немало сложностей, хотя объективно в распоряжении Карло Анчелотти хватает «лишних» людей, даже количественно: в первой команде числится 29 футболистов.

Никто не хочет уходить

И это главная проблема «Реала». Футболисты, которые могли бы поспособствовать осуществлению планов клуба, получают в Мадриде хорошую зарплату и не собираются от нее отказываться. В первую очередь, это касается Иско и Гарета Бэйла, вернувшегося из командировки в «Тоттенхэме». У валлийца еще год по контракту, как и у испанца, и Гарет никуда не собирается уходить из «Реала».

На аналогичный срок привязан к «Королевскому клубу» новоиспеченный капитан Марсело, которому оказываются почести, несмотря на то, что спортивные перспективы бразильца в команде туманны: в прошедшем сезоне он проигрывал конкуренцию не только Ферлану Менди, но и молодому Мигелю Гутьерресу.

Карло Анчелотти после первых тренировочных сессий хвалил Иско и Марсело, подчеркивал, что они все еще голодны до побед, но в исполнении итальянца похвала — это стандартный метод мотивации, а еще это похоже на предпродажную подготовку. Марсело еще имеет неплохие шансы остаться из-за своих заслуг перед клубом, но Иско в одной лодке с Бэйлом и Мариано Диасом (контракт до 2023 года). Эти трое определенно должны уйти ради трансфера Мбаппе.

Есть еще группа футболистов, желающих «бороться и доказывать». Альваро Одриосола хочет обеспечивать глубину состава на правом фланге атаке, а Дани Себальос намерен выгрызать игровые минуты в центре полузащиты. Мартин Эдегор, скорее всего, получит от Анчелотти шанс, а вот перспективы Луки Йовича выглядят туманно, но и он никуда не хочет уходить. Жизнь не футбольный менеджер, и даже согласие Килиана Мбаппе на переезд в Мадрид еще ничего не значит. «Реал» пока не готов к приему дорогого гостя, на сегодняшний день «сливочные» буквально не могут себе позволить француза.

Часики тикают

«Реал» мечтает о Мбаппе, а ПСЖ не оставляет попыток продлить контракт с Килианом. В Париже установили дедлайн: если не сумеют склонить нападающего к новому контракту до 1 августа, то рассмотрят предложения других клубов, чтобы не потерять Мбаппе следующим летом без компенсации. Скорее всего, Килиан будет твердо стоять на своем, а выступления на Евро-2020 должны добавить все еще молодому нападающему уверенности в том, что ради прогресса ему нужно покинуть «Пари Сен-Жермен» и Лигу 1.

В «Реале» уверены, что из всех возможных направлений развития карьеры Мбаппе выберет переход в «Королевский клуб», за который болеет с детства. Взаимное притяжение «Мадрида» и Килиана должны в конечном итоге привести к главному трансферу лета-2021, хотя такая сделка априори не может быть простой. Скорее всего, сага продлится до конца августа, и всем нам остается пожелать только одного — стоического терпения.

Все зависит от Переса

А вот Флорентино Перес должен действовать быстро и безошибочно. К президенту мадридского «Реала» можно относиться по-разному, но сложно спорить с тем, что этот человек умеет проворачивать большие дела, будь то трансферы или запуск Суперлиги, которую дедушка Фло вырастил под носом УЕФА, и ему за это даже ничего не будет — гражданские суды заняли сторону раскольников, а не монополистов.

Так вот, от Переса в этой сложной ситуации требуется все возможное и немного невозможного: он должен избавиться от невостребованных футболистов, а потом поставить шах и мат ПСЖ, показать, что у них нет иного выбора, кроме как продать Мбаппе «Реалу». Если в условиях пандемии и затрат на реконструкцию стадиона «Королевский клуб» подпишет к переезду на обновленный «Сантьяго Бернабеу» суперзвезду калибра Мбаппе, то останется только восхититься и поаплодировать Пересу, которому очень непросто обеспечивать «Реалу» достойное статуса клуба существование и конкурировать с АПЛ.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 07:15
Верная мысль и это будет хорошо. Трансферы - часть развлекаловки в футболе, без них не интересно совсем.
faneng
faneng
вчера в 23:19
Видели мы Мбаппе на Евро. Пустое место, а не Мбаппе...
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:05
Если сам Мбаппе готов перейти в Реал, то Перес выиграет любые тёрки у ПСЖ.
Тот ещё хитрый лис
Q-J-G
Q-J-G ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 22:55
У Мбаппе заканчивается контракт с ПСЖ, в июне 2022 года, и тогда он уйдёт- бесплатно, ему предлагают продлить контракт, чтобы потом продать, НО, зачем ему "головная боль", тем более, что его не отпустили, когда он хотел перейти играть за "Реал", и когда "Реал" этого хотел... Вряд ли, он будет продлевать, создавать сам себе проблемы, тем более, что могут и не продать, а сказать играй до окончания контракта... Как уже было совсем недавно...
Gelious
Gelious
вчера в 22:52
Это будет супер, если кучу игроков продадут. Слишком раздут состав.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 22:51
И то верно, что Перес делец отменный, провернувший много непростых сделок. Но у Флорентино есть одна черта, от которой он никак не может отказаться - упрямость в приглашении именно звёзд. Он хочет не столько сделать сильную команду, сколько начать зарабатывать на именах с первого дня своего нового футболиста.
Ведь очевидно, что Мбаппе пустился по дорожке Неймара, превращаясь из открытого рассудительного юноши в эгоистичного надменного парня. И весь этот процесс повлёк за собой как минимум замедление развития, хотя скорее даже пошла медленная деградация француза. И вот тут, особенно с учётом Евро, есть два прекрасных варианта - Дармсгор и Кьеза, которые стоят много меньше Мбаппе, при этом если и уступают в игровых качествах французу, то совсем немного, зато имеют более высокий потенциал роста и они не капризны - играть в Реале явно начнут с удвоенной силой...
Но вместо подобного варианта, на мой взгляд для клуба просто идеального, Перес хочет сразу же зарабатывать на футболках с именем Мбаппе и прочих вещах вроде привлечения больше денег от спонсоров из-за французской звезды.
Мбаппе хорош, для Реала несомненный плюс его подписание будет, но варианты Дамсгора или Кьезы ещё лучше с командной точки зрения. Однако же, Перес выберет однозначно Мбаппе и даже не рассмотрит вариант с игроками попроще, но не менее перспективными. А жаль. Флорентино в своём стиле - движется вперёд только сообразно своим меркантильным соображениям, прикрываясь заботой о клубе.
shlifen
shlifen
вчера в 22:42
Уход Мбаппе в Реал, на самом деле, вполне может спровоцировать ещё несколько трансферов. Например, я вполне могу себе представить что ПСЖ продав Мбаппе лимонов за 150 в Реал, придёт, скажем в Ливерпуль за Салахом (сомневаюсь кстати что красные захотят его удерживать любой ценой) за сходные лимонов 130. А красные в свою очередь вполне могут попытаться "пристроить" эти деньги поборовшись за кого-то из группы: Сон/Кьеза/Рейна(из БД) или Холланд (понятно что он будет дороже)... Ну либо же могут как обычно купить 2-3 игроков подешевле усилив проблемные позиции.

А клубам у которых "затарятся" красные - тоже нужны будут замены. В любом случае, сага с переходом Мбаппе в Реал уже немного утомила, и французу пора, наконец, попробовать себя в составе сливочных. Надеюсь Перес пошевелиться и не будет слишком затягивать. Один такой трансфер может, потенциально, создать кучу переходов, а значит и в целом - интересное трансферное окно =))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:35
Немного странно, чем хуже играют за сборную Холанд и Мбаппе, тем больше хотят их пригласить... Холанда играть за "Челси", Мбаппе и Холанда, играть за "Реал"...
А ведь уровень игрока определяется и матчами за сборную своей страны, где они не "блещут"...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 21:58
Шлака в "Реале" полно. Иско, Себайос, Эдегор, Йович - это игроки, которые были в свое время переоценены, а сейчас понятно, что они не уровень команды. Эдегор разочаровал в аренде в "Арсенале", а еще, да, на зарплатах Бейл и Марсело.
shlomo
shlomo
вчера в 21:39
Спасибо за статью....какая то фигня твориться в Реале..... он все еще продолжает попытки подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.... однако переговоры идут не очень гладко.... главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти нашел альтернативу французскому бомбардиру (итальянец хочет видеть в команде нападающего Ливера Мохамеда Салаха..... ну а Мерсисайдцы в свою очередь спешат продлить контракт с египетским футболистом.... кстати Реал может потерять защитника Варана, за которого МЮ готов выложить серьезные деньги.... посмотрим на развитие этой ситуации...
3emn7kt4sdst
3emn7kt4sdst
вчера в 21:20
Пора обновлять состав.
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