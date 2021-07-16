Ради звезды из «Лиги фермеров» выгонят полдесятка игроков. «Реал» фильтрует состав и грезит большим трансфером

1626458575

вчера, 21:02

Бэйл, уходи. Мбаппе, приходи.

Призрачные планы на лето-2021

«Реал» умудряется обходиться без больших трансферов уже два года, с лета 2019 года, когда спустили 300+ миллионов евро на Азара, Йовича, Эдера, Менди и Родриго. Не все оправдали надежды, а мистер Эден стал огромным разочарованием: звездный бельгиец забил 5 голов за «сливочных» и заработал 17 миллионов евро с больничной койки. Таким образом, главный трансфер лета-2019 не стал для «Реала» удачей, а денег на новые вливания в состав, особенно с учетом разразившегося коронавируса у Флорентино Переса просто не было.

Два года «Мадрид» не подписывал футболистов для главной команды, но в это трансферное окно уже есть один звездный новичок: Давид Алаба покинул «Баварию» свободным агентом и заключил долгосрочный контракт с «Реалом». Австриец заменит в составе Серхио Рамоса, хотя не исключено, что «сливочным» придется реагировать на потерю еще одного центрального защитника — Рафаэля Варана. В этом случае Перес будет придерживаться тактики «акция — реакция», а пока он работает над большим проектом: «Реал» мечтает о «галактическом» новичке в линию атаки.

Речь идет о Килиане Мбаппе (хотя есть и план «Б» — Эрлинг Холанд), но ради этой большой сделки «Реал» должен высвободить много средств трансферами «на выход». Сейчас не такие времена, когда Перес может позволить себе Мбаппе, щелкнув пальцами. На Килиана нужно заработать продажами, а также подготовить (читай — разгрузить) зарплатную ведомость клуба к его приходу. На этом пути «Мадрид» ждет немало сложностей, хотя объективно в распоряжении Карло Анчелотти хватает «лишних» людей, даже количественно: в первой команде числится 29 футболистов.

Никто не хочет уходить

И это главная проблема «Реала». Футболисты, которые могли бы поспособствовать осуществлению планов клуба, получают в Мадриде хорошую зарплату и не собираются от нее отказываться. В первую очередь, это касается Иско и Гарета Бэйла, вернувшегося из командировки в «Тоттенхэме». У валлийца еще год по контракту, как и у испанца, и Гарет никуда не собирается уходить из «Реала».

На аналогичный срок привязан к «Королевскому клубу» новоиспеченный капитан Марсело, которому оказываются почести, несмотря на то, что спортивные перспективы бразильца в команде туманны: в прошедшем сезоне он проигрывал конкуренцию не только Ферлану Менди, но и молодому Мигелю Гутьерресу.

Карло Анчелотти после первых тренировочных сессий хвалил Иско и Марсело, подчеркивал, что они все еще голодны до побед, но в исполнении итальянца похвала — это стандартный метод мотивации, а еще это похоже на предпродажную подготовку. Марсело еще имеет неплохие шансы остаться из-за своих заслуг перед клубом, но Иско в одной лодке с Бэйлом и Мариано Диасом (контракт до 2023 года). Эти трое определенно должны уйти ради трансфера Мбаппе.

Есть еще группа футболистов, желающих «бороться и доказывать». Альваро Одриосола хочет обеспечивать глубину состава на правом фланге атаке, а Дани Себальос намерен выгрызать игровые минуты в центре полузащиты. Мартин Эдегор, скорее всего, получит от Анчелотти шанс, а вот перспективы Луки Йовича выглядят туманно, но и он никуда не хочет уходить. Жизнь не футбольный менеджер, и даже согласие Килиана Мбаппе на переезд в Мадрид еще ничего не значит. «Реал» пока не готов к приему дорогого гостя, на сегодняшний день «сливочные» буквально не могут себе позволить француза.

Часики тикают

«Реал» мечтает о Мбаппе, а ПСЖ не оставляет попыток продлить контракт с Килианом. В Париже установили дедлайн: если не сумеют склонить нападающего к новому контракту до 1 августа, то рассмотрят предложения других клубов, чтобы не потерять Мбаппе следующим летом без компенсации. Скорее всего, Килиан будет твердо стоять на своем, а выступления на Евро-2020 должны добавить все еще молодому нападающему уверенности в том, что ради прогресса ему нужно покинуть «Пари Сен-Жермен» и Лигу 1.

В «Реале» уверены, что из всех возможных направлений развития карьеры Мбаппе выберет переход в «Королевский клуб», за который болеет с детства. Взаимное притяжение «Мадрида» и Килиана должны в конечном итоге привести к главному трансферу лета-2021, хотя такая сделка априори не может быть простой. Скорее всего, сага продлится до конца августа, и всем нам остается пожелать только одного — стоического терпения.

Все зависит от Переса

А вот Флорентино Перес должен действовать быстро и безошибочно. К президенту мадридского «Реала» можно относиться по-разному, но сложно спорить с тем, что этот человек умеет проворачивать большие дела, будь то трансферы или запуск Суперлиги, которую дедушка Фло вырастил под носом УЕФА , и ему за это даже ничего не будет — гражданские суды заняли сторону раскольников, а не монополистов.